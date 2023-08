PAEB Edomex 2023: cómo realizar cambio de escuela o turno en línea

El regreso a clases iniciará en el mes de Agosto (Fotos:Cuartoscuro)

Las personas que ya consultaron los resultados dentro del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) 2023 y que por alguna razón tengan la necesidad cambiar de plantel a su hija o hijo, deberán tener en cuenta que ya se puede acceder al Programa de Atención a la Educación Básica (PAEB) del Estado de México (Edomex), y de esa forma conocer las escuelas que cuentan con lugares disponibles, así como los requisitos que se necesitan para el trámite.

Te puede interesar: SEP pide maquetas sobre eyaculación y menstruación para alumnos de primaria y desata polémica

Dicho trámite aplica para los estudiantes que ingresan a preescolar, primaria o secundaria en cualquier de los niveles que comenzarán el ciclo escolar 2023-2024. Lo anterior ya que los resultados de asignación del nivel básico en el Edomex fueron dados a conocer el pasado martes 1 de agosto de 2023.

Será de vital importancia tener en cuenta que la convocatoria para poder realizar los cambios de turno o de escuela estará abierta a partir de este miércoles 2 de agosto desde las 9:00 horas y cerrará el próximo domingo 27 de agosto en punto de las 23:59 horas.

Los cambios de turno o de escuela se podrán realizar durante los primeros días de agosto. (Omar Martínez Noyola @Cuartoscuro).

De tal formal que las autoridades educativas del Edomex lanzaron dicha convocatoria el pasado miércoles 12 de julio, en ella dieron a conocer las fechas para realizar este trámite dentro de la entidad mexiquense.

¿Cómo solicitar un cambio de plantel o de turno en el Estado de México?

Es importante aclarar que cualquier estudiante que haya sido preinscrito en SAID 2023 podrá solicitar el cambio en cualquier municipio perteneciente al Edomex, cabe recalcar que se trata de un trámite completamente gratuito, digital y personal, para poder hacerlo se deberá tener a la mano los siguientes requisitos y datos a la mano:

Te puede interesar: Regreso a clases SEP: ¿Cuáles son las nuevas materias del ciclo escolar 2023-2024?

- CURP del estudiante.

- Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela.

Te puede interesar: AMLO niega freno a distribución de libros de texto de la SEP: “No hay amparo que lo impida”

- Datos de la madre, padre o tutor.

- Contar con folio SAID 2023.

Una vez que se recolecten todos esos datos será necesario acceder a la plataforma digital PAEB y buscar la opción de “Cambio de escuela o turno” y dar clic en ese apartado. Posteriormente se tendrán que ingresar los datos del alumno en cuestión y también meter la información de la escuela y del tutor. Posteriormente se deberán confirmar los datos colocados en la plataforma y mandar la solicitud para que finalmente se tenga que esperar la respuesta de la institución.

La solicitud de cambio se realiza en línea FOTO:CUARTOSCURO

Ante ello es importante destacar que realizar la solicitud de cambio de escuela o de turno en PAEB no quiere decir que se asegura el lugar en el plantel o turno deseado, esto ya que los espacios disponibles dependen de manera directa de la matrícula de cada centro educativo.

Por otra parte, en caso de que no haber lugares disponibles en la escuela solicitada, el resultado del SAID no se cancelará, lo que quiere decir que el estudiante no se quedará sin plantel, sino que se quedará en el lugar que anteriormente le fue asignado.

De acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 2023-2024, tanto las inscripciones como las reinscripciones en el Edomex en nivel básico serán los días jueves 17 y viernes 18 de agosto de manera presencial.

Será de vital importancia tener en cuenta que a pesar de que el infante se encuentra inscrito en algún plantel educativo, se puede solicitar el cambio de escuela o de turno en el sistema del PAEB 2023. Por último, después de que se hayan llevado a cabo los procesos de PAEB las clases del nuevo ciclo escolar 2023-2024 darán inicio el próximo lunes 28 de agosto del año en curso para todos los niveles educativos en el Edomex, es decir, preescolar, primaria y secundaria.