Manelyk González y La Bebeshita protagonizaron fuerte pelea en “Los 50″ | VIDEO

Manelyk González y La Bebeshita protagonizaron fuerte pelea en “Los 50″ (Telemundo)

Los 50 poco a poco se empieza a colocar entre el gusto del público pese a la euforia que ha tenido La Casa de los Famosos México, pues sus estrellas cuentan con una gran cantidad de fans en redes sociales. Manelyk González y La Bebeshita son dos ejemplos de ello, sin embargo las mexicanas han dado de qué hablar no por un buen desempeño en el reality show, sino por una acalorada pelea que tuvieron.

El programa de Telemundo es una competencia individual que permite a las celebridades ganar dinero para el premio final. La competencia se juega en tres etapas de retos mentales y físicos, y cada etapa tiene una recompensa. Si las celebridades fallan en un reto, el dinero ofrecido se deduce del premio final.

Esto ha motivado a que los enfrentamientos y discusiones sean una constante en cada reto que enfrentan sus participantes, algo por lo que la ex integrante de Acapulco Shore y la ex conductora del matutino Venga La Alegría explotaron y tuvieron una acalorada pelea que incluso más de uno ha señalado que pudo haber llegado a una agresión física.

“Yo ni te topo”: así fue la polémica pelea entre Manelyk González y La Bebeshita

La ex participante de "Acapulco Shore" y la conductora tuvieron un fuerte encontronazo en el reality show de Telemundo

La también cantante y la presentadora se encontraban jugando un reto físico para así evitar su expulsión cuando el ánimo entre ambas sobrepasó la supuesta cordialidad que habían mantenido en días anteriores. Todo ello iniciando cuando Manelyk González aseguró que prefería “una Thali que una Bebeshita que no hacía nada”.

“Desde el día uno estas buscando cualquier pretexto para… yo ni te pelo. Ni te pelo, ni te topo y me vale…”,gritó La Bebeshita de una forma muy molesta por lo que incluso todos los presentes dejaron de hacer sus actividades para observar lo que ocurría con las dos participantes.

“No es un pecado ser sincera. No soy mentirosa y digo las cosas de frente”, le respondió Manelyk González. “Siento que Mane ya debería superar eso de que quiere mandar, quiere ser la que quiere mover y todo, digo, ya es otra época”, expresó la ex conductora de TV Azteca al casi borde del llanto ya que no logró “ganar la pelea”.

La Bebeshita ya no trabaja en exclusiva para TV Azteca (Instagram: @bebeshitadany)

En redes sociales fans en comentarios han dejado un apoyo mixto, bajo la observación de que si La Bebeshita sigue enfrentando a Manelyk González no llegará muy lejos en Los 50, así como un molestia porque la ex Acapulco Shore “siempre quiere ser una líder” y eso suele fastidiar incluso al público.

“Mane siendo Mane y La Bebeshita tendrá que soportar porque no hay nada que hacer en contra de ‘la abeja reina’, se sabe que ella siempre gana”. “Bueno por lo menos en Los 50 está más que claro que no se toleran golpes y demás tipo de agresiones físicas porque la Mane es muy buena para los chingadazos”. “Dania viendo todo como de ‘Ni modo, a hacerle segunda a mi amiga la loca porque la prefiero de amiga que de enemiga otra vez”. “Mane sabe ser líder, eso también debería entenderlo Daniela”, reaccionaron.

Estas son todas las estrellas en “Los 50″

Los 50' promete dejar en llamas la pantalla con sus desafíos extremos (Manelyk Gonzalez)

Manelyk González

Isabella Sierra

Salvador Zerboni

Lorenzo Méndez

Dania Méndez

Yulianna Peniche

Jessica Coch

Lambda García

Alan Slim

Sebastián Caicedo

Luis “Potro” Caballero

Rey Grupero

Fernando Lozada

Julia Gama

Ojani Noa

Lambda García es parte del Team Actores

Daniela Alexis “Bebeshita”

Brandon Castañeda

Jose Ramos

Macky González

Ana Parra

Ceci Ponce

Isa Castro

Rafael Nieves

Polo Monárrez

Asaf Torres

Daniela Tapia

Jessica Stonem, ‘La Diabla’

Aneudy Lara

Julio RonBeta Mejía

Anahí Izali

Glenda Chapa

Shirley Arica Valle

Kim Shantal

Adriano Zendejas

Luis “El Suavecito”

Michelle Lando

Fernanda de la Mora

Douglas Castillo

Macky González cobró fama nacional con un programa de TV Azteca (Foto: Instagram/@macky.mx)

Esteban Castillo

Karely López Castro

Luisa Fernanda

Fernando Noriega

Gianmarco Onestini

Juan Pablo Llano