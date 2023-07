Wendy y Nicola protagonizaron una fuerte pelea en La Casa de Los Famosos

(Captura de pantalla / Vix)

Durante el viernes 21 de julio, el ambiente en La Casa de Los Famosos se tornó sumamente tenso. A tal grado que antes de la cena se desencadenó una fuerte discusión protagonizada por Wendy Guevara y Nicola Porcella, quienes se habían mantenido bajo los reflectores por su la buena relación dentro del reality show.

Te puede interesar: Wendy y Nicola se burlaron de Emilio Osorio por confundir leche con clara de huevos | VIDEO

Sin embargo el enfrentamiento sorprendio a sus fans y a todos los integrantes dentro de la casa. Este sería su segundo choque, el cual derivó de una experiencia que el actor peruano había confiado a la influencer y al cantante Apio Quijano. Fue un altercado que Nicola tuvo con una mujer que lo había acusado por violencia, situación que Nico desacreditó.

“Cuando la muchacha esa que dijo Isra que era tu exnovia. La de los mensajes donde según tú la agredías por mensajes... pero no eras tú”, pregunto la integrante de Las Perdidas. A lo que su amigo respondió.

“Ella llamó a un amigo y grabaron la llamada y la vendieron. Yo dije que lo comprobaran, porque eso pasó un domingo y el lunes yo pesando lo que peso y haciendo lo que se decía en esos audios alguna marca tiene que haber. Entonces no había nada. Supuestamente la había arrastrado, pateado”

(Captura de pantalla / Vix)

Esa conversación pasó y después Nicola le comentó a Emilio que aquella charla lo tenía inquieto porque percibía que Wendy y Apio habían entendido otra cosa. Esto debido a que había tenido una pequeña discusión con su amiga minutos antes donde Wendy le reclamó algunas cosas, “Respétame porque tengo a mis cuatro novios afuera y quiero que me respetes como la dama que soy. Ya no quiero que me andes agarrando las nalgas, ni las tetas, ni nada”.

Te puede interesar: Nicola Porcella sufre bochornoso “accidente” que confirma atracción por Wendy Guevara

“Que Apio y Wendy siento que ellos han jugado otra cosa. Yo por contarlo, no debí contar esa mierda”, confesó a Emilio Osorio, quien solamente lo escuchó atento. Minutos después decidió enfrentar al miembro de Kabah, “Sentí que no debí contarte ni a ti, ni a Wendy, lo que me había pasado porque la reacción de Wendy fue como si todo fuera mi culpa”.

Porcella no terminó de desahogarse cuando Guevara irrumpió en la cocina muy enojada, ya que había esuchcado que hablaban de ella.

“Yo jamás te dije por lo que platicaste allá not e confundas. Platícame o pregúntame antes de hablar a mis espaldas. Obvio yo me voy a emputar, si tu escucharas algo así de ti, tú dijeras qué onda. Nimodo yo así soy. Y no voy a cambiar por nadie, ni por nada”

El peruano presentó un ataque de ansiedad Crédito: Televisa /Vix

El exfutbolista trató de alcarar que no había comentado nada a sus espaldas pero la celebridad de internet siguió alzando la voz. Por lo que Nicola también enfureció pero se mantuvo callado, al borde del llanto y mejor optó por retirarse para estar solo.

Te puede interesar: ¿Fue sincero? Maryfer Centeno analiza beso entre Wendy y Nicola: “No es de amigos” | VIDEO

Jorge, el actor español se percató de lo que le pasaba a su compañero e hizo lo más que pudo para contenerlo, “Tranquilo, vamos a disfrutar la cenita”. No obstante Nicola Porcella se levantó de su lugar y en un arranque de ira soltó un puñetazo a una de las puertas.

Porcella se refugió dentro de la habitación del Team Cielo y dejó que lo invadiera un colpaso nervioso que no pudo evitar.

Mientras tanto en la sala se encontraba Wendy en compañía de Sergio Mayer, La Barby y Emilio. “Su ansiedad es por todo eso que vivió allá (Perú)”, explotó la boxeadora. A continuación Osorio le dijo que mejor no comentaran nada porque el exfutbolista podría escucharlos y Sergio afirmó que los nervios de Porcella estaban así desde que salió nominado.

Durante su ataque de ansiedad, el modelo Jorge del Team Cielo se acercó a tranquilizarlo a su habitación. “No estás solo”, lo reconfortó Losa.

(Captura de pantalla/ Vix)

Antes de la fiesta temática Wendy y Nicola hablaron y arreglaron las cosas, ambos se disculparon e incluso se dieron un beso amistoso. Ya en la fiesta temática se soltaron y platicaron tranquilamente de la dsicusión, además confesaron que se quieren mucho.

“Yo la quiero tener en mi vida quiero invitarla a Peró, quiero invitarlos a todos. Para mí Wendy es un ser humano increíble”, reveló Nicola.

A la mitad del festejo, el actor fue atendido por el golpe que le dio a la puerta durante su crisis nerviosa. El diagnóstico que le dieron fue una “fractura de boxeador” y su mano fue vendada.