CJNG y Cártel de Sinaloa habrían respondido al pacto propuesto por Madres Buscadoras

Algunos grupos del crimen organizado habrían respondido a la propuesta (Foto: especial)

Luego de que Delia Icela Quiroa Flores Valdez, una activista defensora de derechos y portavoz del Colectivo Nacional de Víctimas Diez de Marzo y Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas, propusiera un pacto entre los grupos del crimen organizado con el objetivo de que se llegara a un “acuerdo de paz” hay señales que apuntan a una respuesta por parte de las organizaciones delictivas.

Te puede interesar: Miembro del CJNG reveló los nombres de militares que protegen al cártel en Chiapas

Fue el pasado 29 de mayo que Quiroa Flores se dirigió al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al Cártel de Sinaloa, al del Golfo, a Los Zetas, la Familia Michoacana, Los Salazar y a otras organizaciones criminales para que firmaran lo que la activista llamó “Pacto Social para Prevenir y Erradicar la Desaparición de Personas en México y Fomentar la Paz”.

Pero fue hasta el martes 20 de junio que se reportaron actividades que serían la respuesta por parte de algunos de los cárteles mencionados, cabe destacar que ninguna de las organizaciones delictivas ha respondido a través de videos o mensajes sin embargo, si ha habido cambios en algunas entidades.

Los grupos que habrían respondido

El Cártel del Golfo sería uno de las organizaciones que respondieron (Foto: especial)

Al menos tres de las organizaciones delictivas habrían respondido de forma anónima, según indicó la periodista Sandra Tovar del medio El Universal, el cual publicó que dichos grupos serían el CJNG, el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. Dichos cárteles estarían detrás de llamadas y mensajes anónimos.

Te puede interesar: Éstas son las claves de la disputa entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG en Zacatecas

En Zacatecas, Jalisco, Sinaloa y Tamaulipas se ha notado una diferencia pues mandan de manera anónima la ubicación de fosas clandestinas y también han percibido que a pesar de no contar con una respuesta oficial no han sido agredidas.

Quiroa Flores Valdez también dijo que el pasado 9 de junio publico un mensaje en el cual pedía al grupo criminal que opera en Reynosa que apoyara en la búsqueda de tres personas. Dicho mensaje fue publicado durante la mañana y más tarde ya habían aparecido los jóvenes: “para mí, esa fue una respuesta clara de que nos están ayudando”, declaró la activista para el citado medio.

Madres Buscadoras realizando sus labores (Foto: Archivo)

“Nuestro colectivo anhela que nuestros familiares desaparecidos regresen, vivos o muertos, así como que esta práctica sea eliminada en el territorio nacional (...) y es por lo que necesitamos de su ayuda y colaboración”, expresó al dirigirse a las organizaciones del narco en México y pedir el acuerdo.

Te puede interesar: CJNG perdió presencia en varias entidades del país en tres años, según estudios

Además, Flores Valdez señaló que las personas que se dedican a buscar a sus familiares y los integrantes del crimen organizado tiene algo en común, los abusos cometidos por el gobierno a ambos, según expresó la mujer.

AMLO respaldó la propuesta

Fue el pasado 30 de mayo que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se posicionó a favor de la propuesta.

“Yo estoy de acuerdo, ojalá y se lograra la paz, es lo que deseamos todos, que no haya violencia, homicidios, que no haya agresiones, porque se afecta a todos. (…) Yo sí, todo lo que signifique hacer a un lado o no usar la violencia lo apruebo”, fueron las declaraciones del mandatario durante una conferencia matutina.

López Obrador se mostró a favor de la propuesta (Foto: Captura/Conferencia Mañanera)

Cabe destacar que no es la primera vez que las Madres Buscadoras buscan dialogar con los grupos del crimen organizado, pues el pasado 24 de mayo compartieron un comunicado en el que detallaron que a través de sus búsquedas se han dado cuenta que los que “tienen el verdadero control y poder” en México son las organizaciones delictivas.

Dicho documento fue compartido luego de que se reportó la desaparición de Yessenia Guadalupe, mujer que fue hallada con vida el pasado 25 de mayo, es decir, horas después de que se lanzara el comunicado.