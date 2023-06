Rosario Robles, Santiago Nieto y más reaccionaron a la renuncia de Ebrard rumbo al 2024

Los políticos festejaron la renuncia del canciller mexicano (Collage/Facebook/Cuartoscuro)

La tarde de este 6 de junio, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón renunció a su cargo público para perfilarse a la candidatura presidencial rumbo a las elecciones federales del 2024.

La noticia no tardó en posicionarse en la conversación pública, pues al poco tiempo distintos funcionarios salieron a pronunciarse. Tal fue el caso de la ex secretaria de Desarrollo Agrario, Rosario Robles, quien utilizó su cuenta de Twitter para felicitar a Marcelo Ebrard, asegurando que su decisión “incomodará” a sus contrincantes.

“Audaz y congruente Marcelo Ebrard anuncia que renunciará a la SRE para buscar la candidatura de Morena. Coloca a los otros contendientes en situación incómoda. Sobre todo, a quien depende literalmente del puesto, porque sin el cargo no es nada”, destacó la funcionaria.

De igual manera, uno de los primeros en comentar los hechos fue Santiago Nieto Castillo, actual encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, quien acompañó al canciller mexicano en su anunció.

Marcelo Ebrard estuvo acompañado por una comitiva morenista que lo apoya (Cuartoscuro)

El funcionario celebró la renuncia de Marcelo Ebrard, a quien aseguró se perfila como la mejor opción dentro del Movimiento de Regeneración Nacional de cara a la contienda federal del próximo año.

“Mi reconocimiento a Marcelo Ebrard por su desempeño como Canciller de México. El mejor, sin duda. Aplaudo la congruencia al separarse del cargo público para no mezclar temas de Estado con partidistas. Siempre he agradecido la invitación que me permitió llegar a la 4T”, destacó Santiago Nieto en redes sociales.

No obstante, una de las reacciones más destacables fue la de Mario Delgado Carillo, líder nacional de Morena, quien de igual manera celebró y felicitó la decisión del aún titular de la SRE, para incursionar en el proceso de selección.

A través de una entrevista al medio Radio Fórmula, el presidente morenista indicó que la postura de Marcelo Ebrard debe “garantizar el proceso equitativo” dentro del movimiento guinda, por lo que animó a las demás “corcholatas” a valorar estas opciones.

(CAROLINA JIMÉNEZ/CUARTOSCURO - Mario Delgado)

“Va a requerir que todos estén en igualdad de condiciones y si se mantenía en el cargo iba a ser muy difícil debatir si hay condiciones de equidad o no. Para algunos tiene ventajas y desventajas, pero creo que da mayor certeza el tema de que esté fuera del cargo”, resaltó.

Después de su reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y sus compañeras “corcholatas”, el aún canciller mexicano convocó a una rueda de prensa para definir sus siguientes movimientos de cara a las elecciones, lo que llevó al funcionario a resaltar que se dedicará de lleno a su candidatura para ser electo en las encuestas internas de Morena, y así ser el aspirante oficial al titular del Ejecutivo federal.

De acuerdo con el canciller, será el próximo 12 de junio cuando dejará de manera oficial la SRE, con el fin de dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación que encabeza actualmente el primer mandatario federal.

AMLO se reunió con gobernadores y las corcholatas (ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO.COM)

“Es mi privilegio decirles que participaré en el proceso con mis compañeras y compañeros. Estoy seguro que tendremos una propuesta unitaria, que garantice equidad y reglas claras”, destacó el canciller.

Cabe resaltar que, unas horas antes de este anunció, Mario Delgado habría explicado que sería hasta el domingo 11 de junio cuando Morena definiría los requisitos para que las “corcholatas” se postulará oficialmente a la candidatura presidencial, a más de un año para que lleven a cabo las elecciones federales.

“Me parece que, más allá del diálogo que podamos tener, debemos tomar las definiciones dentro de los órganos que establecen los estatutos de nuestro partido”, destacó el líder de Morena.