Santa Fe Klan ofreció un concierto improvisado tras suspensión del Tecate Supremo 2023

El rapero Santa Fe Klan estaba contemplado para dar un show en el festival Tecate Supremo, sin embargo, este evento masivo en Ciudad Juárez, Chihuahua, tuvo que ser cancelado por amenaza de tormenta.

A pesar de los fuertes vientos, algunos artistas como Dany Ocean si alcanzaron a presentarse, por lo que los asistentes que esperaban a ver a Santa Fe Klan se retiraron del lugar tras la suspensión del festival.

Sin embargo, el rapero encontró la forma de darle una sorpresa a sus admiradores y ofrecer un show improvisado, desde su auto, Santa Fe Klan comenzó a cantar mientras un grupo de fans lo veía.

Antes de este show improvisado, Santa Fe Klan compartió en sus historias temporales de Instagram que estaba esperando una alternativa para reanudar el festival, pero esto no ocurrió.

Este fue el mensaje que se pudo leer en la cuenta oficial del festival musical Tecate Supremo:

“Lamentamos informar que debido a las condiciones climatológicas que persisten en la zona del hipódromo, no es posible reanudar las actividades del festival por la seguridad de los asistentes, trabajadores y bandas. Ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora afectaron las estructuras y las mismas condiciones del clima no nos permiten verificar el estado de estas y garantizar que no exista riesgo alguno”.

Como solución, los organizadores de Tecate Supremo 2023 informaron que las entradas del festival serán válidas para la siguiente edición; sin embargo, no se informó cuándo se realizará nuevamente el evento.

Ellos son los artistas que ya no alcanzaron a presentarse tras el show de Danny Ocean:

-Santa Fe Klan

-Plastilina Mosh

-Poolside

-Interpol

-Natanael Cano

-Los estrambóticos

-Esteman

-Reyno

-Bruses

-Caballo dorado