Viajes, hoteles y restaurantes: los lujos que Luis Cresencio Sandoval no supo explicar

El secretario de la Defensa Nacional ha sido mencionado en diversos reportajes por los aparentes lujos de los cuales ha disfrutado. (Cuartoscuro)

En respuesta a las investigaciones periodísticas que han señalado la aparente opulencia que ha acompañado a Luis Cresencio Sandoval en años recientes, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ofreció su versión durante la conferencia matutina del 18 de mayo en Palacio Nacional, pero omitió algunos detalles.

Te puede interesar: Luis Cresencio Sandoval compró un lujoso departamento a proveedora de la Sedena: MCCI

Respecto a la compra de un departamento de 407 metros cuadrados en el exclusivo fraccionamiento Bosque Real de Huixquilucan, Estado de México, Sandoval reconoció que lo adquirió cuando el inmueble “era obra gris” y tenía 11 años de construcción. Dijo, además, que lo compró gracias a un préstamo del Banco del Ejército por una suma de nueve millones de pesos.

No obstante, el valor de la propiedad actualmente, de acuerdo con los cálculos compartidos por Mexicanos Contra la Corrupción (MCCI) podría llegar a los 30 mdp, cerca de un millón y medio de dólares.

Te puede interesar: Quién es el exmilitar detrás de la empresa que vendió un departamento de lujo a Luis Cresencio Sandoval

Al final de la “mañanera”, una reportera pidió que el general secretario hablara sobre los costosos viajes, pagados por la Sedena, referidos en un reportaje anterior de MCCI.

Luis Cresencio Sandoval omitió detalles relevantes mencionados en los reportajes. (REUTERS/Henry Romero)

Sandoval se defendió de los señalamiento diciendo que él nunca ha vacacionado en Europa. “Solamente conozco París [...] Nunca he ido a Europa de vacaciones y tengo más de 20 años que no salgo de vacaciones”.

Te puede interesar: “Lo adquirí a través de un préstamo del Ejército”: Cresencio Sandoval sobre compra de lujoso departamento

Sin embargo, la investigación realizada por el periodista Ignacio Rodríguez Reyna en ningún momento mencionó que los onerosos viajes a Europa fueran vacacionales, sino que eran recorridos oficiales que su familia aprovechó para pasear por algunos de los principales atractivos turísticos de Italia.

“El reportaje dice explícitamente que el viaje familiar a Roma-Venecia-Florencia-Milán estuvo organizado por agregados militares en Italia. Nunca menciona que el general haya sido parte del grupo, que incluía una menor de edad”, detalló el periodista en su cuenta de Twitter luego de las declaraciones del titular de la Sedena.

Además, criticó que el funcionario federal no mencionara los exorbitantes gastos que la Sedena habría cubierto para dicha gira, pues tan sólo por concepto de hospedaje y transporte en ciudades como Venecia y Milán se estimó un costo de 2,5 millones de pesos. “No dijo que esos recursos no hayan salido del Ejército”, reprochó Rodríguez Reyna.

El titular de la Sedena justificó la presencia de múltiples personas cercanas a él en los viajes con el "protocolo" contemplado por el Ejército para las actividades oficiales. (MCCI)

Durante la conferencia matutina, Sandoval fue cuestionado sobre si en alguna ocasión su familia habría viajado a pesar de que él cancelara su participación, lo cual negó.

El reportaje de MCCI y Fábrica de Periodismo reveló, a partir de correos intervenidos a la Sedena, que en diciembre de 2021 se tenía planeado que el general Sandoval viajara de México a Seúl (Corea del Sur) junto con su familia y, posteriormente, a Nueva York.

A pesar de ello, debido a que se canceló el compromiso en la capital surcoreana, Sandoval no viajó pero su familia sí. Su esposa, su hija, su hijo, su nuera, su nieta, su consuegra, la hija de su secretario particular y dos amigas de su esposa que forman parte del voluntariado del Ejército conformaron el grupo de “nueve invitados” que estuvo nueve días en Estados Unidos.

Al narrar su versión, el titular de la Sedena explicó que para las actividades y reuniones del personal militar se contempla “dentro de los protocolos” que “lleve uno a las familias, es una forma que se ha estilado desde hace mucho tiempo”. Al respecto, el periodista criticó que esta costumbre se extendiera a su nuera, consuegra e incluso a amistades de su esposa.

🚨El secretario Luis Cresencio Sandoval respondió a los hallazgos de la investigación "Los Viajes del General" que hice para @LaFabricaMX_



No desmintió nada de lo publicado, omitió referirse a puntos clave del reportaje y dio información incompleta que sesga la realidad



🧵 — Ignacio Rodríguez Reyna (@RodriguezReyna_) May 19, 2023

Un último detalle del que no habló el general fue el verano que compartió con su familia en Nueva York en 2019, en el cual, según la agenda compartida entre miembros del Ejército, contempló cenas en lujosos restaurantes (como The View, en lo alto del hotel Marriot Marquis, donde el gasto personal aproximado es de dos mil 500 pesos), hospedajes en el The Westin Grand Central y opciones para ir de compras (como el Manhattan Mall y Woodbury Common Premium Outlets).

“Tampoco aclaró el general Sandoval si los hoteles de lujo, los buenos restaurantes, los recorridos a museos y lugares emblemáticos de las ciudades, así como los shopping premium en EEUU e Italia, fueron pagados o no con recursos públicos”, expuso el periodista al final de una serie de publicaciones en la referida red social.