Tammy Parra se enfrentó al acoso callejero en una sesión de fotos en ropa interior

Tammy Parra desafía sus inseguridades y se convierte en un ángel en las calles de la Ciudad de México

Tammy Parra, una popular influencer, compartió recientemente su experiencia después de posar para fotografías en ropa interior con un par de grandes alas de ángel en las calles de la Ciudad de México.

Te puede interesar: Daniel Bisogno despotricó contra Peso Pluma por su música: “Un insulto al intelecto”

Según Tammy, el reconocido fotógrafo de Los Ángeles, Henry Jiménez Kerbox, la retó a confrontar sus inseguridades y posar en la calle, caracterizada como a un ángel.

En un video, Tammy cuenta cómo al principio le preocupaban sus inseguridades, temía que todos notaran su cicatriz, que su cuerpo no estaba en la mejor forma y su celulitis. Sin embargo, finalmente decidió seguir adelante.

Te puede interesar: “¿Con quién se casa?”: Silvia Pinal se enteró en plena entrevista que su nieta Michelle Salas se comprometió

“Al principio, no podía dejar de temblar y estaba teniendo un ataque de ansiedad porque sentía que todos me miraban, y sí, todos me miraban”, comparte.

Tammy Parra desafía sus inseguridades y se convierte en un ángel en las calles de la Ciudad de México (@tammy.parra)

Sin embargo, Tammy afirma que a través de esta experiencia se dio cuenta de que estaba enfrentando sus “mayores temores: la inseguridad, el acoso callejero y la ansiedad social”.

Te puede interesar: Caso Héctor Parra: juez dictará sentencia este 11 de mayo tras casi dos años de prisión preventiva

Tammy revela que no le importó que le tomaran fotos y reconoce que es difícil no notar a alguien caminando en ropa interior por la calle. Sin embargo, revela que la sesión tuvo que ser suspendida debido al intenso acoso de al menos cinco hombres.

“Para ser honesto, tuvimos que sacar a un hombre que no se había tomado fotos ni nada, pero estaba siendo muy insistente y decía cosas ofensivas”, recuerda. “Que se sientan incómodos”, agrega, refiriéndose a estar en ropa interior en la calle.

Parra también recuerda sus días inseguros durante la escuela secundaria y preparatoria cuando sufría acoso escolar, lo que hacía que se escondiera en los baños para evitar que la vieran caminando sola. “Y mírame ahora, caminando sola en ropa interior entre extraños en la calle”, contrasta.

La influencer Tammy Parra se enfrenta a sus miedos en una sesión de fotos (@tammy.parra)

Sin embargo, Tammy asegura que también recibió comentarios positivos de algunos fanáticos que la reconocieron mientras estaba fuera.

“Me di cuenta de que yo decido si me afecta o no, y aprendí de los comentarios”, concluye Parra.

¿Quién es Tammy Parra?

Tammy Parra, reconocida influencer y creadora de contenido en las redes sociales, ha capturado la atención de millones de seguidores con su popularidad en plataformas como TikTok e Instagram.

Sin embargo, su vida personal ha estado bajo el escrutinio público recientemente debido a un escándalo de infidelidad protagonizado por su ex prometido, Omar Nuñez.

Tammy Parra se abre sobre su experiencia en ropa interior en las calles (@tammy.parra)

Durante los últimos meses, Parra se ha dedicado a promover un suero para pestañas altamente eficiente y popular en las ventas en línea.

Sus videos virales y el respaldo de su influencia le han valido numerosas visualizaciones diarias, consolidándola como una de las influencers más destacadas en la actualidad.

A pesar de su éxito profesional, la vida personal de Parra se vio envuelta en controversia tras la revelación de una infidelidad por parte de Omar Nuñez, su ex prometido.

Previo a estos hechos, la joven compartió en sus redes sociales oficiales el emocionante momento en el que su entonces novio le propuso matrimonio en París, Francia. Tras varios años de relación, la noticia de compromiso parecía inevitable.

De la inseguridad al empoderamiento: el viaje de Tammy Parra a través de la sesión de fotos en ropa interior (@tammy.parra)

Sin embargo, después de recibir numerosas felicitaciones por su compromiso, una usuaria de TikTok escribió asegurando que el novio de Tammy Parra le había sido infiel con ella. Esto desencadenó una ola de polémica en las redes sociales, poniendo en duda la fidelidad de Nuñez y generando un fuerte impacto en la vida personal de la influencer.

Superando los eventos tumultuosos del pasado, Parra parece estar dispuesta a darle una nueva oportunidad al amor.

Recientemente, ha sido vista en compañía de otra persona, sugiriendo que ha encontrado consuelo y esperanza en un nuevo romance. Aunque aún no se han revelado detalles sobre su relación actual, sus seguidores están ansiosos por conocer más sobre esta nueva etapa en la vida de la influencer.