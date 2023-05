En menos dos semanas aseguraron casi 100 paquetes de marihuana en 8 estados del país: Guardia Nacional

90 paquetes de marihuana fueron asegurados en menos de un mes (Guardia Nacional)

Casi 100 paquetes de marihuana fueron asegurados en ocho estados del país en menos de un mes con ayuda de binomios caninos, informó la Guardia Nacional (GN).

Te puede interesar: Cateo en Tláhuac: cayeron dos presuntos narcomenudistas con posible marihuana, piedra y pastillas de Clonazepam

La dependencia informó que en cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública los oficiales localizados en diferentes puntos llevaron a cabo operativos, con los que detectaron varios paquetes de narcótico.

Los aseguramientos se realizaron entre el primero y 12 de mayo en empresas de mensajería y paquetería a las que acudieron los oficiales con canes entrenados en la detección de drogas y objetos ilícitos.

Te puede interesar: Guardia Nacional destruyó plantío de marihuana en un terreno en Michoacán

En todos los casos, los uniformados acudieron con una autorización previa a los establecimientos de mensajería para revisar que los paquetes enviados eran legales, a través del olfato de los oficiales caninos.

90 paquetes de marihuana fueron asegurados en menos de un mes (Guardia Nacional)

Cuando los canes daban señal positiva de objetos ilícitos, los guardias nacionales procedían a inspeccionar minuciosamente, encontrando en todos los casos “hierba verde y seca, con las características propias de la marihuana, en bolsas diseñadas al alto vacío y dentro de cajas de cartón”. Los paquetes fueron los siguientes:

Te puede interesar: Los hombres jóvenes que fuman marihuana regularmente pueden tener mayor riesgo de desarrollar esquizofrenia

- Jalisco, 21 paquetes.

- Sinaloa, 19 paquetes.

- Coahuila, 17 paquetes.

- Guanajuato, 12 paquetes.

- Veracruz, 10 paquetes.

- Nuevo León, Hidalgo y Querétaro, 12 paquetes.

En estos casos la participación de los elementos caninos es fundamental, ya que ellos olfatean y dan la alerta cuando un paquete es irregular, facilitando la detección y aseguramiento de los mismos.

90 paquetes de marihuana fueron asegurados en menos de un mes (Guardia Nacional)

A estas acciones, se sumó el aseguramiento de 300 cigarrillos con el mismo enervante, localizados en un paquete que trasladaba una empresa de mensajería en el municipio de Culiacán, Sinaloa.

Dentro de una caja había varios paquetes de plástico al alto vacío y en otra caja estaban los 300 cigarros, mismos que fueron asegurados por las autoridades.

Antes de poder acompañar a los oficiales, los canes deben ser adiestrados por oficiales. En ese sentido, este pasado 13 de mayo, la GN informó que culminó su más reciente curso de manejadores de perros.

El curso se realizó del 20 de marzo al 12 de mayo del 2023, en las instalaciones de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Sinaloa, donde los elementos recibieron adiestramiento para llevar a cabo funciones como las siguientes:

(Foto: Guardia Nacional)

- Búsqueda y rescate de personas.

- Guardia y protección a personas e instalaciones vitales.

- Detección de armas de fuego.

- Detección de explosivos.

- Detección de narcóticos.

- Rastreos en instalaciones aeroportuarias, aduanas y empresas de mensajería y paquetería.

“Estas acciones se suman a la constante capacitación de elementos de esta institución de seguridad pública, indispensables en el desarrollo de sus funciones para garantizar el bienestar y la integridad de la población”, subrayó la Guardia Nacional.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) recuerda que son perritos entrenados que inspeccionan mediante el olfato y según su lugar de asignación, pueden agregar más aromas a su memoria olfativa.

Asimismo, recomienda a la población que en caso de estar cerca de ellos o verlos trabajando, no se les debe temer, ya que están entrenados de manera profesional para realizar actividades, no atacan ni son agresivos; no obstante, no hay que acercarse a ellos ni acariciarlos para evitar distraerlos de sus funciones.