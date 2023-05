Criticaron a Luisito Comunica por organizar lujoso pícnic en la Muralla China y no pedirle matrimonio a su novia

Los famosos tuvieron un romántico momento en la Muralla China (Instagram)

Luisito Comunica es uno de los youtubers de viaje más famosos de México y en esta ocasión recibió múltiples críticas en redes sociales por presumir que llevó a su novia, Ary Tenorio, a un lujoso pícnic en la Muralla China y, pese al romántico gesto, no pedirle matrimonio.

Cómo fue el pícnic de Luisito Comunica y Ary Tenorio

A través de Instagram, Ary Tenorio compartió un video en donde se mostró muy emocionada junto al creador de contenido en el país asiático.

“Yo: ‘quiero ir a la muralla China’. Mi novio: Reserva un pedazo de la Muralla China para un picnic privado”, se lee en la descripción de la publicación.

En el clip se puede observar a los dos enamorados en el histórico lugar y una larga mesa con manteles blancos.

Luisito Comunica y Ary Tenorio tuvieron picnic en la Muralla China (Ig arianny.tenorio)

La modelo venezolana mostró que parte del la velada romántica contaba con champange, algunos aperitivos dulces, platillos gourmet y decoraciones florales.

Usuarios criticaron a Luisito Comunica

Aunque el gesto de Luisito Comunica fue sumamente romántico, algunos usuarios en redes se mostraron decepcionados de que el famoso no hubiera aprovechado la exclusiva cita para pedirle matrimonio a su pareja.

“Me huele a anillo”. “¿Y el anillo para cuando?”. “Pensé q le iba pedir matrimonio estoy pasado de novelero y fresa. “Pero creo que ese picnic alrato se lo cobrará, nada es gratis en esta vida”, colocaron.

No obstante, otros cibernautas fueron más amables y desearon que a ellos les pasara algo similar, además de que mandaron buenos deseos a la pareja.

Luisito Comunica y Ary Tenorio tuvieron picnic en la Muralla China (Ig arianny.tenorio)

“Ary le dijo a Luisito que estaba aburrida y Luisito reservó parte de la muralla china para una comida especial con ella. Yo me aburro y me toca sentarme en el frente de la casa con mis vecinos”. “Sáquenle fotocopia a Luisito por favor que todas queremos”. “Acabo de conocer la envidia que genial”, escribieron.

La situación no terminó ahí, ya que fans de los artistas comenzaron a especular el momento en que Luisito podría pedirle contraer nupcias a la venezolana.

“El anillo @luisitocomunica se lo dará cuando la lleve a conocer la última maravilla del mundo @arianny.tenorio fija”. “Ojalá y te proponga lo que todos queremos, o tú se lo propones a él”, pusieron.

Cómo es el romance de Ary Tenorio y Luisito Comunica

Desde 2020 se dio a conocer la relación entre Arianny Tenorio y Luisito Comunica. A partir de ese momento los influencers se han robado el corazón de los internautas debido a su carisma.

Luisito Comunica y Ary Tenorio están muy enamorados (Foto: Instagram @luisitocomunica)

Debido a que el contenido del Youtuber está enfocado en viajar a diversas partes del mundo, la modelo venezolana también suele acompañarlo a este tipo de travesías.

En el podcast En Cortinas con Luisito y Berth, el creador de contenido narró como inició su romance con la joven. Ahí explicó que comenzaron a hablar por redes sociales.

“No te notaba interesada en platicar ni nada. Casi no me contestabas, entonces yo dije: ‘No hay interés aquí,’ en eso recuerdo que un día de la nada me llegó un mensaje que decía: ‘Me tienes muy abandonada’”, recordó Luisito.

Pese a que el inicio de su noviazgo fue un poco atropellado, poco a poco los dos se percataron de que querían continuar juntos y hasta la fecha son una de las parejas más sólidas del Internet.

Recientemente, Ary denunció en sus redes sociales que fue víctima de acoso en las calles de México y lamentó la situación que las mujeres deben vivir en su día a día.

“Yo iba caminando a desayunar y a un hombre se le ocurre la ‘maravillosa’ idea... iba en un amoto, se sube a la banqueta con una moto y yo digo: ‘Me va a robar’ (...) antes le tenía miedo a las motos porque te robaban rápido, ahora pasan, te tocan y te dicen cosas morbosas”, dijo en su momento.