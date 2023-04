Qué se dijo en vivo en la mañanera del presidente de México del jueves 20 abril de 2023

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y escucharon preguntas de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2023: Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo, ánimo. Llegamos un poco tarde porque participamos temprano en un foro sobre cambio climático. Nos convocó el presidente Biden y participaron otros mandatarios, presidentes, primeros ministros y acabamos de terminar nuestra exposición. Pero, bueno, ya estamos aquí.

No hay más que dar la palabra. Empezamos. Segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Vámonos. Siempre me voy en la primera fila por lo del sorteo, la suerte.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Hans Salazar, de Noticiero en redes.

Aquí se ha tocado mucho el tema, últimamente, respecto a la seguridad pública, incluso el día de ayer por lo de la Suprema Corte. Yo quisiera preguntarle: en todos estos operativos, incluso los cuarteles, la operación mixta que se hace con los estados, preguntarle sobre el estado de Guerrero, presidente.

Particularmente, no sé si —y esto sería parte de la pregunta— si el Gabinete de Seguridad se ha planteado esto que el crimen ha desplazado a varias comunidades. A consecuencia de esta violencia, en la región Sierra y en el estado de Guerrero muchas comunidades han sido agredidas, amenazadas y desplazadas.

En el ejido, por ejemplo, de San Antonio de las Tejas, perteneciente al municipio de Coyuca de Catalán, las comunidades de Los Bayados y Santa Clara fueron desplazados el pasado 19 de febrero, no es reciente; la comunidad de San Antonio Los Puertos fue agredida con armas de alto calibre el día 7 de marzo, más reciente, amenazas para abandonar sus comunidades. Esta última comunidad salió desplazada el pasado 3 de abril, al no ser autorizado por parte del estado una base militar de la Sedena para resguardar de la comunidad.

Esa es la versión obviamente de las comunidades, esto es lo que le estoy planteando; que no es que el gobierno del estado no esté apoyando, pero les parece que hace falta la Guardia Nacional porque, bueno, pues los grupos, los cárteles, incluso se señala directamente a uno de ellos que está operando mayormente en el estado de Guerrero.

Incluso, bueno, ya también hemos visto en algunas de las acciones de la propia Guardia Nacional de la extorsión también que se está viviendo mucho. Aquí la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, incluso ha señalado en los reportes que es uno de los delitos que se están combatiente porque, es más, incluso de los que se dedican antisecuestros, se están enfocando también ahora en el tema de la extorsión.

Hay varios reportes que nos han llegado de las propias comunidades, de Taxco, de Acapulco, ahorita le señalé de esta zona de Guerrero, incluso que les han quitado su propio ganado, en fin. Yo preguntarle, presidente, si han tocado estos temas en particular de lo que está sucediendo en el estado de Guerrero, si tienen alguna estrategia en particular para poder auxiliar a estas comunidades que, repito, el propio estado sí acciona, pero creo que hace falta las operaciones mixtas o incluso los cuarteles, como aquí lo señalan, para que puedan desarrollarse.

Un ejemplo es que en estas zonas, me comentaban los habitantes, reciben apoyos, por ejemplo, de Sembrando Vida, diversos, pero ahora incluso no pueden realizar sus propias actividades a través de estos programas sociales por la propia situación que le estoy planteando.

Preguntarle al respecto, presidente y le agradezco.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, estamos atendiendo en todo el país y en las regiones donde, en efecto, hay más violencia, ilícitos, esto es el caso de la Tierra Caliente de Guerrero, la región de Altamirano, de Coyuca de Catalán, toda esa zona, ahí está trabajando la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa. En algunos lugares de Guerrero hay la práctica ilegal de la extorsión, en municipios que tú has señalado y se está actuando.

Hay algo que es muy importante: la estrategia de la Guardia Nacional tiene que ver mucho con la ocupación territorial de regiones del país en donde no hay presencia de las autoridades, sólo la policía municipal y en algunos casos las policías estatales.

Por eso es importante seguir construyendo cuarteles de la Guardia Nacional. Ya se han terminado 280 que están ubicados en las distintas regiones del país, pero vamos a llegar a 500 cuarteles. Esto va a seguir ayudando porque ya la presencia de la Guardia Nacional en el país nos ha permitido avanzar y enfrentar los ilícitos de todo tipo, vamos a seguir con ese propósito.

Desde luego, las bandas de la delincuencia no quieren que se establezcan los cuarteles de la Guardia Nacional, hay resistencias, amenazas, a veces, que no nos permiten ocupar un predio; al final se logra la instalación de un cuartel. Esto nos ha pasado en el norte y también en el caso de Guerrero, pero insistimos en que se van a instalar todos los cuarteles de la Guardia Nacional.

Y no hay ninguna región en donde impere, domine, en absoluto la delincuencia. En todos lados hay presencia de la Guardia Nacional o del Ejército y vamos a continuar así.

Entonces, sí estamos tratando esto de Guerrero y en las reuniones de seguridad se toman decisiones.

INTERLOCUTOR: Presidente, en este mismo punto, ¿en próximas intervenciones de la secretaría se podría dar una explicación del estado de Guerrero sobre los cuarteles, dónde se encuentran?

y pedirle, si me permite, mandarle, entregarle los documentos de estas comunidades donde hay todos estos testimonios y donde incluso están pidiendo en todo caso también mayores patrullajes, intervención, como usted dice.

Intervienen más donde solamente está la policía municipal o incluso estatal, pero si está la Guardia Nacional le miden más, por decirlo de alguna manera, en agredir a estas comunidades o incluso lo evitan.

Entonces, si me permite entregarle esta información para ver si se puede contemplar en estas zonas de estas comunidades este tipo de atención por parte de las operaciones mixtas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver si no tenemos la lámina de Guerrero sobre cuarteles. Si no, posteriormente, ¿no? Pero sí hay presencia y es muy importante, porque la policía municipal está muy expuesta, viven ahí los policías, sus familiares y están sometidos a presiones, amenazas. La Guardia Nacional no, porque son elementos de distintos lugares del país y tienen un sistema de rotación, de modo que no son intimidados fácilmente, no les pueden aplicar la máxima de plata o plomo.

Por eso la importancia de la Guardia Nacional y eso es lo que defendemos, lo que no entendieron los ministros de la Corte, porque los obnubila su conservadurismo y la politiquería. No les importa la seguridad del pueblo, la protección a la gente, entonces usan de pretexto, de excusa tecnicismos y argumentos legaloides; pero, además, sofismas, falsedades, porque están resolviendo no de conformidad con la ley, están resolviendo políticamente, politiqueramente, porque la política es un noble oficio que ni los más sucios políticos han podido manchar.

Entonces, vamos a seguir protegiendo esta institución, que es muy importante, la Guardia Nacional.

¿Cuándo la Policía Federal había alcanzado a construir 280 cuarteles? ¿Cuándo había logrado capacitar y contratar para cuidar a los ciudadanos mexicanos a 130 mil elementos?

Nunca.

INTERVENCIÓN: ¿Va a ir a inaugurar, presidente, los cuarteles?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Cada vez que puedo voy a inaugurar cuarteles y voy precisamente en esas regiones, voy a esas regiones en donde hay resistencias.

¿Cómo se llama la estación en Chihuahua?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Creel.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no. Que es ciudad, está entre Chihuahua y Juárez.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Villa Almada.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Villa Almada. Vila Ahumada, sí, porque lleva ese nombre en honor a un exgobernador porfirista que estuvo gobernando Chihuahua, aunque él era originario de Jalisco, nada más que era hombre de confianza de Porfirio Díaz. Villa Ahumada.

Entonces, ahí no querían que se construyera un cuartel y se construyó y fui a la inauguración.

INTERLOCUTOR: ¿Y en la sierra de Guerrero, por ejemplo, en estas zonas sí se ha permitido, presidente, la construcción de cuarteles?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, en la mayoría de los casos se permite y y se realizan los cuarteles. No es a contentillo, no es que si quieres o no quieres, es que se tiene que proteger a la gente con la Guardia Nacional y es lo que se está haciendo.

INTERLOCUTOR: Presidente, de una vez aprovechando, ahorita que está buscando la información, mi segundo planteamiento es precisamente ligado a esto. Bueno, le voy a pasar la información a Jesús, si me permite, en el tema de las peticiones. Bueno, es que no son peticiones en realidad, son planteamientos de las vivencias y de tratar de tener esta seguridad para que los niños estén en escuelas, la gente esté trabajando y que estas comunidades no sufran eso, porque le han sugerido armarse, ahí dicen en estos testimonios y ellos se niegan, dicen que ellos no quieren armarse, no quieren entrar en esa dinámica. Entonces, obviamente por eso es este planteamiento que le pregunto sobre cómo está Guerrero y si cuántos cuarteles, si hay planteamiento, además, etcétera.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Además, nosotros coincidimos con ese pensamiento. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad pública y no es una opción el que haya guardias civiles. ¿Cómo les llamaron?

INTERVENCIÓN: Autodefensas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Autodefensas, impulsadas por el mismo gobierno, que no dieron ningún resultado; al contrario, muchas las impulsaba la misma delincuencia.

INTERLOCUTOR: Y hasta les dieron armas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Eso no, eso no ayuda. El Estado tiene la obligación de garantizar a todos los ciudadanos su seguridad y se está cumpliendo con eso.

INTERLOCUTOR: Presidente y en este punto de la Suprema Corte de Justicia, de lo que ya… incluso usted ya fijó su postura y que yo quisiera plantearle. Estuve ayer muy al pendiente de algunos medios, principalmente de radio, de radio pública, más bien de radio comercial, de algunos noticieros; me llamaba la atención porque están manejando los términos siguientes después de la mañanera.

Estos espacios difundieron, por ejemplo, comentarios de algunos periodistas diciendo que era —así, se lo voy a decir tal cual, cómo lo dijeron— era un golpe militar que estaba promoviendo una seudodictadura militar, así, seudodictadura militar, que se estaba aprovechando de la democracia, que usted incluso, que con el tema de la iniciativa que va a enviar y que anunció ayer para el 1º de septiembre, previo a finalizar el mandato es precisamente para perpetuarse en el poder, que es una forma de que el Ejército entra ya en las elecciones. Esto el día de ayer.

Digo, yo tengo ahí… Incluso periodistas. Digo, evito para estar diciendo: fulano, zutano o mengano. Pero eso es lo que prevaleció el día de ayer, el día de ayer en la radio comercial prevaleció. Yo puedo comentar que puede haber más voces, pero prevaleció esto, presidente. Incluso en un noticiero de la mañana, que usted aquí ha señalado, ese fue el comentario, la seudodictadura militar. La conductora incluso tuvo que decir: ‘Bueno, vamos bajándole dos rayitas un poquito a esto’. Bueno, con eso ya digo todo, de dónde salió.

Y yo preguntarle, presidente: frente a este tipo de cosas, de que se está señalando de su iniciativa para el 1º de septiembre, ¿qué respondería ya más específicamente ya de las reacciones que hubo el día de ayer?, que también de alguna manera eran esperadas, pero para que… Hacia la gente, ¿qué respondería?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, la gente sabe de lo que se trata, es muy importante fortalecer a la Guardia Nacional y no permitir que se corrompa, como sucedió con la Policía Federal, lo que pasó de manera vergonzosa desde Fox y sobre todo con Calderón, de que la seguridad pública estaba en manos de los delincuentes. Es para que todavía los medios de información estuviesen analizando este suceso, este hecho, gravísimo.

Entonces, nosotros no queremos eso, no queremos a los García Lunas, que eran los que dominaban con o sin el apoyo o el conocimiento de los presidentes. O sea, independientemente de si sabían o no sabían, lo que es un hecho es que dominaba la delincuencia. Imagínense en manos de quién estábamos. Entonces, no queremos eso.

Y eso que lamentablemente sucedió en nuestro país y de lo cual no se habla porque los medios de información fueron cómplices, con honrosas excepciones, cómplices, pues la gente pues sabe que no se debe de permitir que eso se repita.

Sin embargo, así como los medios, en vez de ofrecer disculpas y rectificar y hacer una investigación periodística a fondo de cuál era el modus operandi de García Luna y de los que cometieron todos estos ilícitos desde el poder, cómo funcionaba el narco-Estado, en vez de eso siguen queriendo que se mantenga la misma política mafiosa y es lo que defienden también los ministros de la Corte, también con excepciones. Es lo que enfrentamos.

Entonces, si me dices que los conductores de la radio, que los conductores de la televisión, que los periódicos están diciendo de que estamos buscando establecer una dictadura, pues es lógico que digan eso porque ellos no están de acuerdo con lo que nosotros estamos planteando y por eso somos populistas, paternalistas y autoritarios y dictadores y mesiánicos, etcétera, etcétera, etcétera.

Pero ya nadie les cree, porque son medios de información vendidos, alquilados, no es un periodismo que informe con objetividad, con profesionalismo. No están cerca del pueblo, están en contra del pueblo de México, en contra de la mayoría, forman parte de la oligarquía. Ni siquiera esto conductores, por muy famosos que sean, no son tan importantes, son segundones; sus jefes son los oligarcas, que no dan la cara, los tienen ahí de empleados. Afortunadamente la gente ya no les cree.

Y es muy importante el que cada vez enseñen más el cobre, porque eso que percibiste ayer pues es lo de antier y lo de hace una semana y lo de hace un mes y lo de hace un año y lo de hace dos años y va a ser lo de hoy y va a hacer lo de mañana.

Y es muy importante que ya dejen de simular que son periodistas independientes. Puro cuento. Hablaba yo de los analistas, expertos, en todos los foros donde se reúne Aguilar Camín y Castañeda. ¿Quiénes son los otros así? Riva Palacio, puras finísimas personas.

INTERVENCIÓN: Sarmiento.

INTERVENCIÓN: Denise Dresser.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Denise Dresser, Sergio Aguayo, Sarmiento, Zuckermann, son como tafil, o sea, dan sueño. No hay nadie, o sea, es muy difícil que en un grupo de esos haya alguien con una opinión distinta, no hay; son comparsas, siempre es lo mismo y atacarnos de todo. Entonces, ¿para qué te extrañas y estás escuchando? Ya siempre, o sea, siempre lo he dicho aquí, va uno en la radio, le va cambiando y es lo mismo donde le cambie.

INTERLOCUTOR: Presidente, ya, por último, para preguntar, esto me llamó la atención porque…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero, ¿a poco no es importante que con todas esas campañas de desinformación, de manipulación…? Porque no son medios de información, son medios de manipulación, esto para los que estudian periodismo o ciencias de la comunicación.

Que no se puede hablar de medios de comunicación, no. ¡Cómo! Para empezar, la comunicación son mensajes de ida y vuelta y eso no se da, o no se daba.

Luego, medios de información. ¿Dónde está la objetividad? ¿Dónde está el profesionalismo? ¿Dónde está la pluralidad? ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde están todas las voces? ¿Cómo se garantiza la réplica? ¿Cómo se garantiza el derecho a disentir?

Nada, no son medios de información, son medios de manipulación, controlados por los que se sentían dueños de México, entonces hay niveles y hay tercer, cuarto, quinto nivel, donde van recibiendo la orden de aplicar una determinada política.

INTERLOCUTOR: Presidente, por último, igual, ya con esta liga de estos temas, para finalizar preguntarle: mire, me llamó la atención también por esto, porque esta conducción del programa con sus colaboradores —porque no sólo son invitados, ya son colaboradores constantes los que tienen ciertas mesas— llegó un momento en donde incluso dijo esta persona, esta conductora: ‘Bueno, bajémosle dos rayitas a lo que están diciendo’.

Entonces, me llamaba la atención, porque decía: ‘¡Uy!, ya ahí creo que se sonrojó un poco, a pesar de que es un golpismo permanente’.

Y ayer, por ejemplo, hubo… Por eso lo voy a ligar el tema. Ayer en el Senado se entregó la medalla ‘Belisario Domínguez’ a la escritora Elena Poniatowska, pero usted decidió no ir. De hecho, la escritora estuvo con usted.

Y agredieron, por ejemplo, verbalmente al vocero. Me llamó la atención. Bueno, sabemos las senadoras que particularmente han hecho esto permanentemente. Hasta creo que se desquitaron con él de que usted no fue o algo así, esa fue la impresión que me dio. Después, también se fueron con el secretario de Gobernación, en fin.

Este tipo de acciones que también son, de alguna manera, esperadas, aunque cada vez son más allá. Digamos, de cierto respeto, mínimo, aunque se piense diferente.

Y también había hubo un periodista —que ahí es donde lo ligo— que el día de ayer también a partir de esta agresión verbal que sufrió el vocero, sacó este periodista que siempre ha estado golpeando permanentemente un día sí y otro también, dijo: ‘Bueno, no, ahí sí ya no estoy de acuerdo.’

Entonces, ¿hay una parte de pudor en la derecha?, esa sería la pregunta; ¿o hay algún momento en donde una parte diga: ‘no, esto si ya? Digo, podemos pensar diferente, no estamos de acuerdo con esto, pero ya hay ciertos límites’. Esa sería la pregunta.

Y nada más comentarle, el día de hoy habrá una conferencia de prensa en San Lázaro a las 3:00 de la tarde, ayer me comentaban, con la familia de Julian Assange a propósito de lo que desde este espacio se ha impulsado por la libertad y que sería importante su comentario.

Gracias, presidente, le agradezco su respuesta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, mira, acerca de la actitud de los medios de manipulación, cuando se trata de una agresión, una humillación a quienes no pertenecen a la mafia del poder, pues siempre le dan vuelo, por eso no voy yo.

Quiero tanto a Elenita. Ayer puse un texto. A ver, porque sí quiero que se sepa, a ver si pones mi felicitación, porque eso que escribí es lo que pienso de ella. Sin embargo, imagínense exponerme a una humillación, a un escándalo, a una agresión verbal y lo que harían los medios de manipulación. Eso sería, hoy se estaría en ocho columnas en El Universal, en el Milenio, desde luego en el PAN-fleto, PAN-fleto del Reforma, lo de la radio, televisión, todo. Entonces, tengo que cuidar la investidura presidencial, porque ellos no tienen argumentos, más que el escándalo.

Pero no es de ahora. Esto es para los jóvenes, una vez —ya lo platiqué aquí, pero tengo muchas anécdotas— una vez estábamos en la oposición y fuimos a Mérida a un foro a hablar de la democracia, invitamos a Arnaldo Córdova, finado, a José Agustín Ortiz Pinchetti, a Lorenzo Meyer.

Y estábamos ahí —gobernaba el finado Cervera— estábamos ahí y de repente llega un grupo de señoras, campesinas, unos morrales y con dos o tres encabezando el grupo. Entonces, los que encabezaban me señalan y entonces empiezan las señoras a sacar huevos y a lanzarme huevos y me pusieron lleno de huevos. Bueno, estuvo Televisa toda la semana con las escenas y todos, todos, todos.

Y así puedo contar muchísimas del papel de estos escándalos y de los medios. Ahora que fui a Ciudad Juárez, cuando sucedió este lamentable hecho, esta tragedia del incendio, lo mismo, unos provocadores, como 10 o 20 y 20 periodistas de Juárez y de otras partes, con cámaras, con la grabadora, ahora es el teléfono. Pero así y la provocación, mandados. Y también, al día siguiente apareció, lo que pasa que como no pudieron hacerlo más grande pues nada más sacó El Universal y otros algunas cosas. Pero es constante. Hay que andar cuidando, evitando el acoso, no caer en la provocación, porque eso es lo que buscan. Entonces, por eso lo de ayer

¿Y por qué esa actitud de un periodista que dice, primero lo que dice: ‘bájale dos rayitas’ y el otro: ‘ya esto es mucho’?

Pues sí, porque son trabajadores, que les pagan, que venden pues su trabajo y venden también, algunos, su conciencia. Pero hay quienes nada más venden su trabajo, que tienen pudor, pero hay otros, no, que les gusta comer sapos y no hacen ni gestos, piden más; pero sí hay quienes se comen un sapo y ‘ya no quiero más’, pero hay otros que dicen: ‘¡Qué sabroso!’ Pero sí hay gente que se da cuenta, que vende su trabajo, tiene necesidad, pero no vende su consciencia. Entonces, eso sucede.

Además, porque se exhiben, ya cada vez hay más escrutinio de parte de la gente. Imagínense el que está escuchando en la radio eso; la apaga, le cambia o le dice ‘vendido’, ‘chayotero’, ‘arrastrado’, todo lo que dice la gente, ‘manipulador’ ya si son más equilibrados o moderados, pero la gente, por lo general la gente dice ‘vendido’.

Siempre ha existido, yo les comentaba que cuando estudiaba en la Facultad de Ciencias Políticas, cuando entré, allá por 1973, estaba el movimiento de Rafael Galván, la tendencia democrática y participábamos en las manifestaciones porque era a favor de la democracia sindical. Y pasábamos enfrente de Excélsior, ya entonces ya no estaba don Julio de director, ya habían llevado a cabo el golpe años después del 73.

INTERVENCIÓN: 76.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: 76 fue el golpe, sí, sí. Y era: ‘Prensa vendida! ¡Prensa vendida! ¡Prensa vendida!’ Pero desde entonces. ¿Cuánto tiene, 76 a la fecha?

INTERVENCIÓN: Pero eso era desde antes.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, desde el 68. ‘Prensa vendida! ¡Prensa vendida’ ¡Y el que no brinque es charro! ¡Y el que no brinque es charro!’ O sea, no es nuevo, lo que pasa que ahora ya se descararon los medios.

Tenemos algo, ¿no? Ah, el tuit, el tuit, de Elenita.

PREGUNTA: ¿Condena usted el hecho de ayer de Lilly Téllez, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, es normal, o sea, es parte de lo que estamos hablando. Y además yo soy responsable en buena medida, pues, porque yo la propuse. Hace unos días me decía mi hijo, Jesús:

―Oye, papá, ¿y has cometido errores ahora como presidente y antes?

―No, hijo, pues muchos.

―Pero ¿como cuáles?

―Pues muchos. O sea, a ver, ¿qué te puedo decir? Que uno no es perfecto, la perfección tiene que ver con el Creador y con la naturaleza, nosotros somos seres humanos y cometemos errores.

Por ejemplo, le explicaba, no así a detalle, ¿no?, de gente que recomendé y que nos traicionaron.

PREGUNTA: ¿Se arrepiente, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, es que eso es parte del noble oficio de la política. O sea, hay quienes no tienen convicciones, no tienen principios y hay quienes son así.

Es como la fábula —hablando de los sapos— del sapo y el escorpión, ¿no?, que es:

Anda ahí el sapo, porque hay una inundación y también está el escorpión y el escorpión le dice: ‘Me voy a ahogar, sapito, crúzame’, que lo pasara para que no se inundara porque el río estaba creciendo, estaba subiendo el agua. Y le dice el sapo: ‘Me vas a hacer daño’. ‘No, no, no, cómo crees; no seas malo, ayúdame, apóyame’. Y el sapo bueno ya lo sube, ‘súbete, pues’.

Ahí va el sapo nadando y ya lo cruza; y ya cuando está salvo, el alacrán lo pica. Dice el sapo: ‘¿Ya ves? Te dije. ¿Por qué haces esto?’ Le contesta el alacrán: ‘Es que esta es mi naturaleza’.

PREGUNTA: Entonces, ¿Lilly Téllez es…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, nada que ver, o sea, no. Estoy contando. No, no, no.

Pero me tocó a mí proponerla al, ¿cómo se llama?, al gobernador Alfonso Durazo, a nuestro amigo. Él hasta se extrañó. Le digo: Mira, se requiere de sumar esfuerzos, voluntades. Se quedó así. Dice: ‘Bueno, pues lo voy a ver’ y él ya la convenció.

El otro del IMSS, que también…

INTERVENCIÓN: Germán Martínez.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Germán Martínez.

Bueno, los ministros, la señora Margarita Ríos-Farjat, el ministro Alcántara y entonces ya por eso…

Primero, uno debe de actuar de buena fe.

Segundo, hay que respetar las opiniones y las libertades.

Y tercero, pues también tener paciencia, prudencia, pero no alarmarse. Imagínense cuántas traiciones en los procesos de transformación, en todos; las traiciones a los insurgentes, a los padres de nuestra patria: las traiciones a Juárez; la gran traición que significó el asesinato de Madero, traición vil; la traición a Zapata, que Guajardo lo invita a comer a la hacienda y va Zapata nada más con su escolta y entrando le disparan a mansalva; la traición a Villa; bueno, a Guerrero, lo de Guerrero. Sí, muchas traiciones.

Bueno, los que eran supuestamente de izquierda y están ya en las filas del conservadurismo, o los que eran de derecha y están vinculados con quienes antes militaban en la izquierda. Todo este contubernio, ¿no?, o toda esta promiscuidad política, donde no hay principios, no hay ideales, pero también no es para alarmarse.

Esto, miren, es muy importante:

‘En esta ocasión no erraron los senadores al otorgar la medalla Belisario Domínguez a Elena Poniatowska, Elenita es la mejor escritora de nuestros días, la más inteligente, pero sobre todo la que ha estado siempre con los que sufren y luchan por los demás’. Porque es una escritora, es una intelectual que siempre ha estado pensando en los otros y en los desposeídos y en los olvidados.

‘Es una santa laica.”

PREGUNTA: ¿Y por qué no la invita, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya ha estado aquí, ¿eh?, con nosotros. Pero no pude ir por lo mismo, porque están ofuscados y hay que evitar la confrontación, hay que actuar con prudencia, no tomar riesgos.

Lo otro es lo de los sitios donde tenemos la Guardia. Ahí está, miren, hay en Guerrero seis mil 382 elementos del Ejército en funciones operativas: mil 575 de la Marina y dos mil 775 de la Guardia; y policía municipal y estatal, cinco mil 67.

Entonces, la presencia de elementos del gobierno federal es de dos a uno, pero vamos a seguir reforzando con más elementos, o sea, hay un plan para tener más cuarteles y más elementos. No sé si tienes la ubicación de los cuarteles.

Pero sí vamos a atender la zona de la Tierra Caliente, ya tenemos información de lo que está sucediendo y están actuando ahí la fuerza federal, sí.

PREGUNTA: ¿Y ya salió lo del avión, presidente?

PREGUNTA: Si ya se vendió al avión presidencial.

PREGUNTA: Que Banobras ya firmó la venta…

PREGUNTA: Del avión presidencial.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Esos los lugares, ¿no? Aquí es donde necesitamos, es donde tú te refieres; porque sí tenemos aquí en La Unión y desde luego acá en Acapulco, en San Marcos, Cuajinicuilapa, de la Costa Chica; también acá en La Montaña. Aquí es la parte de Huitzuco, por Iguala. Pero nos falta aquí, es lo que tú estás planteando. Si vamos a avanzar en eso. Entonces, tenemos actualmente una dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve cuarteles, pero se va a ampliar. Ahora que se informe sobre seguridad vamos a ampliar esto.

Pero lo del avión se está viendo, hay la posibilidad de que se venda, no puedo decir más, sólo que al obtenerse ese recurso se va a destinar para dos hospitales: uno en Tlapa, en La Montaña de Guerrero, que es la zona más pobre del país; y otro en Tuxtepec, Oaxaca.

PREGUNTA: ¿Cuál sería el costo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No puedo hablar más.

De todas formas, se venda o no se venda el avión, estos hospitales los vamos a hacer; pero sí me gustaría que ese dinero se destinara a esos dos hospitales.

Estamos viendo todo este asunto. No sé cómo se enteraron ustedes.

PREGUNTA: Somos mirones profesionales.

PREGUNTA: Está en Twitter.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mirones profesionales.

Está el Twitter. ¿De quién?

PREGUNTA: Antonio López Cruz.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero, ¿quién es?

INTERLOCUTORA: Un reportero, un periodista.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Hay un acuerdo, o sea, se estaba viendo, pero todavía no sé si ya se firmó, entonces vamos a esperarnos, vamos a esperarnos. Pero sí hay esa posibilidad. Serían IMSS-Bienestar los dos, los nuevos.

Adelante.

PREGUNTA: Gracias, señor presidente. Buenos días.

Juan Hernández, del diario Basta de Grupo Cantón, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo Hoy.

Hoy usted acaba de mencionar varias cuestiones, que se viven momentos estelares, pero también vale la pena reflexionar que usted ha vivido momentos inéditos, le ha tocado una, —como le llamaban en un momento dado— una herencia maldita, una herencia de violencia, una herencia de violencia, una herencia de instituciones o de organismos que eran una gran carga, en este caso para la administración; le toca vivir una pandemia de COVID, le toca vivir una guerra y también le toca vivir lo que es una crisis de precios del petróleo.

Todo esto vale la pena recapitularlo porque en sus promesas de campaña usted no prometió resolver un problema en 15 minutos como lo decía algún presidente, tampoco le toca…

Bueno, llega a su quinto año pues con alta popularidad, ¿no? Podríamos ver que Enrique Peña Nieto llega al quinto año de su gobierno con menos del 30 por ciento; Felipe Calderón igual, va con 20, 30 por ciento.

O sea, mucho, digamos, de lo que se está viviendo son momentos inéditos.

¿A qué voy con todo esto?

Hoy usted está enfrentando pues una embestida, un injerencismo, no solamente del extranjero, sino también aquí el enemigo en casa. ¿Cómo usted va a blindar precisamente todo lo que se ha venido haciendo?

Ya nos comentó de los programas sociales, pero es preocupante ver que haya legisladores que diga se le ha dado mucho al sureste, que ya se les ha dado bastante. ¿Usted considera que se les ha dado bastante al sureste? ¿Usted considera que realmente se le ha dado lo que se le tiene que dar al pueblo de México? Esa sería, digamos, mi primera reflexión.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, hay una enorme deuda con el pueblo de México, porque ha sido excluido, marginado, maltratado, empobrecido, humillado, por una minoría. Nuestro pueblo, nuestra nación, ha sido saqueada desde hace muchísimo tiempo y el saqueo más grande en toda la historia fue el que se llevó a cabo durante el periodo neoliberal o neoporfirista, de 1983 a 2018, 36 años y fue cuando se profundizó como nunca la desigualdad social. El barón de Humboldt, que llega a principios del siglo XIX a México, en sus exploraciones escribe de que había pocos países en la tierra, en ese entonces, con tanta desigualdad como en México.

Por eso Morelos decía que se modere la indigencia y la opulencia, que haya igualdad; por eso el cura Hidalgo, que se atreve a abolir la esclavitud y lo paga con su vida.

Entonces, mucha desigualdad en el país y se agravó, se profundizó a partir del periodo neoliberal, sobre todo en el sexenio de Salinas, ahí comenzó; desde antes, con el finado De la Madrid, pero ya Salinas estaba él como el asesor, consejero, operador principal de la política económica. Cuando él llega se profundiza con esa política, que consiste en entregar, trasladar bienes públicos a particulares y está más que demostrado.

Y claro, fíjense, cuando llega Salinas con una imposición, con un fraude, empieza la revista Forbes —y eso lo pueden ustedes constatar— a dar a conocer la lista de los hombres más ricos del mundo. Es el primer año que la revista Forbes da a conocer la lista de los más ricos del mundo, los que tenían en ese entonces más de mil millones de dólares de fortuna.

Y cuando llega Salinas sólo había una familia, un grupo, que tenía creo que dos mil o dos mil 500 millones de dólares en México, sólo ese grupo aparecía en la lista de los multimillonarios del mundo. Al término del sexenio de Salinas, la misma revista Forbes, que año con año publicaba la lista, ya da a conocer que hay 24 multimillonarios mexicanos, que en su conjunto ya tenían 48 mil millones de dólares. De uno a 24, de dos mil millones de dólares a 48 mil millones de dólares. Y uno revisa la lista y la mayoría, no todos, se habían quedado con bancos, con empresas, con minas, que eran del pueblo y de la nación. Fue un gran atraco.

Y Zedillo continúa con la misma política porque, por ejemplo, a Zedillo le toca rescatarlos, el Fobaproa, que nos ha costado dos billones de pesos. Zedillo convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, con la complicidad del PAN, votaron en la Cámara de Diputados para convertir las deudas privadas en deuda pública.

¿Saben que Zedillo, que todavía es admirado, claro, por los que se beneficiaron, que se le considera un gran técnico, un gran economista, un gran presidente, informó cuando se iba a llevar a cabo el rescate de las empresas y de los bancos de que nos iba a costar —está en el segundo informe, creo, ahí búsquenlo— que el rescate nos iba a costar 180 mil millones de pesos y terminó costándonos hasta ahora dos billones? O sea, se equivocó por poco, nada más que nos costó hasta ahora 10 veces más y sigue siendo una eminencia.

Y luego llega Fox con la bandera del cambio, engañando a muchísima gente y más privatizaciones. Nada más en concesiones mineras Fox y Calderón entregaron millones de hectáreas a empresas mineras; mantuvieron el régimen de Salinas de no cobrarles impuestos a las mineras por la extracción del oro y de la plata. Dicho sea de paso, en el periodo neoliberal es cuando más oro y más plata se ha extraído del subsuelo de México, pero con mucho, una cantidad superior a lo que se llevaron los españoles en los tres siglos de dominación colonial.

Entonces, un saqueo permanente, nada más que México es un país extraordinario, con muchas riquezas naturales, con un pueblo bueno, un pueblo trabajador y por eso cuando dices: ‘Nos tocó una pandemia’, que fue algo terrible y estamos saliendo, la fórmula que ha tenido éxito en este propósito de sacar a nuestro querido México adelante y a su pueblo ha sido el no permitir la corrupción, el saqueo y eso es lo que genera pues mucha inconformidad de las minorías.

Y hablan de polarización. No, no está 50-50, no.

INTERLOCUTOR: ¿Usted imaginó un escenario así de adverso, una pandemia, una guerra?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, pero yo tenía mucha confianza y al final resultó nuestra estrategia. Yo desde siempre pensé que si cortábamos de tajo con la corrupción íbamos a lograr el renacimiento de México.

Me acuerdo que, últimamente, ¿no?, en los mítines como opositor, decía yo: ¿Quieren conocer, quieren saber cuál es el plan y que se los diga en un muy poco tiempo, en lo que duro parado en un solo pie? Acabar con la corrupción, ese es el plan y ha funcionado.

Porque era muchísimo lo que se robaban. Todavía no termino de poner orden, todavía, por ejemplo, estoy revisando las concesiones que se entregaron a particulares en estos contratos de asociación pública-privada en hospitales, que resultan onerosos, porque todo se privatizó, todavía me falta.

Logramos, por ejemplo, reducir el pago en tarifas de los gasoductos; logramos reducir el pago en los reclusorios que privatizaron.

INTERLOCUTOR: ¿Ahí cuánto se pagaba? ¿Cuánto era lo que…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ahí nos ahorramos 10 mil millones de pesos, como dos mil 500, tres mil millones por año, desde que hicimos la negociación, el nuevo acuerdo.

INTERLOCUTOR: ¿Ahí intervino también García Luna, también tuvo su injerencia?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ahí tuvo que ver García Luna y tuvieron que ver medios de comunicación que se metieron a estos acuerdos. Pero así la industria eléctrica, así el petróleo, así todo. Entonces, como esa sangría la estamos tapando, eso nos está permitiendo salir adelante.

Y pasamos la prueba de la pandemia sin endeudar al país, porque era como una moda. todos los gobiernos se endeudaron. Si un día vemos aquí de cómo estaban las deudas en los distintos países antes de la pandemia y cómo están ahora….

INTERLOCUTOR: Valdría la pena, ¿no?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, vale la pena. Sólo la deuda en Estados Unidos…

INTERLOCUTOR: Que ahorita su economía está estancada.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: …se fue a las nubes, con todo respeto. Nada más que ellos pueden tener mucho déficit y tiene la supremacía del manejo del dólar, pero en el caso de nosotros es distinto, aquí fue cambiar completamente la política, no seguir entregando bienes y el presupuesto a los de arriba con el sofisma, la mentira de que si llueve fuerte arriba gotea abajo, como si la riqueza fuese permeable o contagiosa, aquí nuestra estrategia fue abajo, de abajo hacia arriba, hasta donde llegue.

Y, fíjense, somos 35 millones de familias, o de hogares, o 35 millones de viviendas y estamos llegando con los programas de Bienestar a 25 millones de los 35 millones de hogares, 25 reciben cuando menos, un Programa de Bienestar y cinco más que también reciben apoyo del presupuesto porque son servidores públicos en municipios, en estados, en el gobierno federal: maestros, médicos, enfermeras, soldados, marinos, policías, oficinistas.

O sea, del presupuesto ahora están recibiendo apoyo, aunque sea una pequeña porción, 30 millones y quedan cinco millones de hogares, de familias, que también se benefician de manera indirecta, porque los 30 tienen más capacidad de compra que antes y estos cinco tienen que ver con la industria, tienen que ver con el comercio, con los servicios, porque son muchos profesionales de clase media que trabajan por su cuenta. Todos se benefician.

Y hay algo que beneficia a los de arriba: además que obtienen ganancias como no se veía, empresarios que les ha ido muy bien, banqueros, comerciantes, pero lo más importante es que con esta estrategia de atender a todos, dándole preferencia a los más necesitados, se logra la paz, la tranquilidad. La paz es fruto de la justicia.

Imagínense si se hubiese mantenido la misma política de darle la espalda al pueblo, de abandonar a los jóvenes. ¿Cómo estaríamos?

Entonces, sí ha funcionado la estrategia y por eso resistimos.

Mira, los jueves…. Hay una empresa de consultoría que hace una encuesta, aquí la hemos visto, sobre cómo andamos los gobernantes del mundo y seguimos en segundo lugar. No le podemos llegar, estuvimos en un momento cerca del primer ministro Modi, pero ahí es otra cosa. Él es el gobernante de la India, lo ha hecho muy bien y hay otros elementos que le ayudan. Además, sí es muy meritorio porque estamos hablando de un país como de mil 300 millones de habitantes, o sea, casi 10 veces más que los habitantes de México. Ya va a ser China dentro de poco, perdón, la India, el país más poblado de la tierra, más que China.

A ver si no tienes la encuesta. Y aquí hay un sesgo, nada más que no me inconformo porque además la aplican igual en todos lados, pero esta es una encuesta telefónica, o sea, es para los que tienen medios. Es como la de ayer que vimos, es ciudades, es muy buena aun cuando son ciudades. Pero nosotros tenemos más apoyo de los pobres y mucha gente no tiene ni teléfono ni internet, entonces cuando se hacen encuestas domiciliarias nos va mejor. Pero, de todas formas, miren, estamos en segundo lugar y seguimos entre los seis con resultados positivos.

Aquí están todos. ¿Por qué no los mencionas?

O sea, no es para presumir, ¿eh?, es nada más para informar porque, si no, los que escuchó en la radio pueden pensar que están haciendo su labor de zapa.

INTERLOCUTOR: Y esto es visto desde afuera, no es de aquí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero eso es. A ver, es Morning.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Entonces, esta es la encuesta, la encuestadora se llama Morning Consulting y estos son resultados de esta semana, dado a conocer hoy en día, el día de hoy.

Narendra Modi, que es el primer ministro de la India, tiene 78 por ciento de aprobación frente a 18 por ciento de desaprobación.

Andrés Manuel López Obrador de México, 61 por ciento, en segundo lugar, de aprobación y 35 por ciento de desaprobación.

Le sigue el mandatario de Suiza, Alain Berset, con 56 por ciento de aprobación y 30 por ciento de desaprobación.

Y luego, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, 55 por ciento de aprobación frente a un 33 por ciento de desaprobación.

Y Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente de Brasil, tiene 54 por ciento de aprobación frente a un 40 por ciento de desaprobación.

Estos son los cinco mandatarios que están… Uno, dos, tres, cuatro, cinco, son cinco mandatarios que están con aprobación.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pero también el que sigue.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Bueno, tiene 49 por ciento, ya está por abajo del 50, sí, es Giorgia Meloni, que es la primera ministra de Italia, tiene 49 por ciento de aprobación y 45 por ciento de desaprobación. Aunque su saldo es neto favor, de todos modos, está abajo del 50 por ciento.

Y Alexander de Croo, el mandatario de Bélgica, tiene 40 por ciento de aprobación y frente a un 45 por ciento de desaprobación.

Ya le siguen después Joe Biden, de Estados Unidos, con un 40 por ciento de aprobación y un 52 por ciento de desaprobación.

Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, tiene 40 por ciento de aprobación y 54 por ciento de desaprobación.

Le sigue Leo Varadkar, que es de Irlanda, 39 por ciento de aprobación y 53 por ciento de desaprobación.

El caso del primer ministro de Inglaterra, Reino Unido, Rishi Sunak, Sunak tiene 34 por ciento de aprobación y 53 por ciento de desaprobación.

Así como el presidente de España, Pedro Sánchez, tiene 38 por ciento de aprobación frente a un 57 por ciento de desaprobación.

Y, bueno, ya le siguen otros mandatarios, como Fumio Kishida, de Japón, con el 30 por ciento de aprobación.

Olaf Scholz, de Alemania, 34 por ciento de aprobación.

Ulf Kristersson, de Suecia, con el 29 por ciento de aprobación.

Mateusz Morawiecki, de Polonia, 30 por ciento de aprobación.

Karl Nehammer, de Austria, tiene el 28 por ciento de aprobación.

Y Jonas Gahr Store, de Noruega, el 25 por ciento de aprobación.

Y así le sigue Max Rute, con el 27 de aprobación; Petr Fiala, de la República Checa, con 21 de aprobación; y Yoon Suk-yeol, de Corea del Sur, con el 21 por ciento de aprobación, obviamente, con una desaprobación muy alta del 74 por ciento.

INTERLOCUTOR: Nada más para que les quede claro, cuando se hacen este tipo de mediciones, ¿qué es lo que toman en cuenta precisamente esta, digamos, casa encuestadora.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo creo que nada más es la pregunta: ‘¿Apruebas o desapruebas la labor del presidente?’ Deben de preguntar otras cosas, pero esta es la pregunta de aprobación, básicamente. Y pues vamos bien. Y, la verdad, la gente se ha portado a la altura de las circunstancias, hay mucha consciencia en el pueblo de México y nos ha estado respaldando. Entonces, no podemos nosotros traicionar al pueblo, no vamos a fallarles, no tenemos derecho a eso y vamos a seguir adelante.

Y también decirles a nuestros adversarios que no odiamos nosotros, que somos adversarios, no somos enemigos. Y cuando nos damos trato de adversarios buscamos vencernos, vencer al adversario, no destruir a nadie, porque eso se hace o se piensa que es lo que debe hacerse con los enemigos, no; adversarios a vencer, no enemigos a destruir.

Y que haya debate y polémica y pluralidad, eso es lo democracia. Y nada más que no haya violencia, ni verbal y mucho menos física. Y por lo que corresponde a nosotros, a quienes me apoyan, pedirles que seamos respetuosos, que, aunque tengamos el corazón caliente, la cabeza fría, que a nadie le demos trato de enemigos, que a nadie se le desee que le vaya mal, no, no, no. Amor al prójimo, amor al prójimo.

Y que la democracia es pluralidad, no es pensamiento único. En nuestras familias pues ya saben, ¿no?, cómo hay discusiones entre familiares, entre amigos, por cuestiones políticas. Yo no quiero eso, no lo deseo, no me gusta que se agreda, que se humille a nadie, a nadie.

Además, un buen demócrata, un auténtico demócrata le da la confianza al pueblo. El que no es demócrata está pensando que el pueblo es tonto y no, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente se da cuenta de todo, sabe muy bien lo que conviene y lo que no conviene.

Entonces, ¿para qué preocuparnos o para qué enojarnos? ¿para qué irritarnos? ¿para qué odiar? No.

Además, tenerle confianza al pueblo que va a saber poner a cada quien en su lugar.

Y lo más importante de todo, lo más importante de todo, nuestra consciencia, ese es el principal tribunal. Si uno está haciendo bien las cosas, si uno está luchando por causas justas, qué va uno a preocuparse; al contrario, es una dicha enorme.

¿Qué les recomiendo yo a nuestros adversarios opositores?

Que luchen por causas justas. Si no tienen causa, ya no van a poder salir adelante. Un político tiene que representar algo, algo y a alguien; pero si no se lucha por la justicia, si no se lucha por la libertad, si no se lucha por la democracia, si no se lucha por la soberanía, si no se lucha por el pueblo, por la nación, ¿cómo se va a pensar que eso es política? No, eso es politiquería, ambiciones vulgares, individualismo, la búsqueda de privilegios, de riqueza, de bienes materiales.

La política es un imperativo ético, tiene que ver con ideales, tiene que ver con principios, tiene que ver con lo racional, pero también con lo místico. Entonces, es eso.

Entonces, me preguntas cómo hemos salido; así. Además, así es como se va forjando la personalidad en los momentos más difíciles, en los momentos de adversidad.

Nada que ver con mi caso, nada que ver con mi caso, no me quiero comparar, no quiero que se malinterprete, pero una vez le preguntaron a Mitterrand: ‘Oiga, ¿por qué en Francia se le reconoce más a De Gaulle que a usted, si usted fue preso durante el nazismo, si luchó toda la vida de manera consecuente, si mantuvo una postura de principios, si fue un buen gobernante?, ¿por qué se le recuerda más a De Gaulle?’ Y la respuesta de Mitterrand fue: ‘Es que a él le tocó enfrentar una guerra y salió adelante.’

O sea, entre más difícil, más complicado, más se trasciende. No es lo mismo gobernar en tiempos de normalidad política que gobernar en tiempos difíciles. Entonces, eso es en general.

INTERLOCUTOR: ¿Cómo usted está blindando? Retomando el inicio de la pregunta, precisamente esta situación de lo que usted ha venido impulsando: Tren Maya, refinería, aeropuerto en su momento; bueno, vamos viendo que incluso en el Tren Maya sigue habiendo, en este caso, amparos, siguen buscando frenarlo, siguen; a lo mejor con argumentos buenos, malos, eso ya dependerá del juez señalarlo.

Pero usted hace precisamente estos programas para impulsar una zona que había sido abandonada por muchos años, muchos sexenios y que ahora se está buscando, devolverle, incluso eran zonas que, aunque tenían riqueza petrolera, pero tenían pobreza o zonas donde hay un alto grado de marginación.

Por eso le mencionaba hace un momento que ya se ha dado mucho al sureste, pero, independiente de todo eso, ¿cómo lo va a blindar?, ¿cuál va a ser la próxima tarea del próximo presidente o presidenta precisamente para ese blindaje o continuar con lo que está dejando usted como base de la Cuarta Transformación?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, se están haciendo cosas, ayer hablábamos de las reformas a la Constitución que logramos, porque otras fueron bloqueadas, pero logramos reformas importantes.

Todo lo que tiene que ver con lo social está protegido legalmente: la pensión a los adultos mayores, la pensión a discapacitados, las becas para estudiantes de familias pobres, el derecho a la salud, que es muy importante, porque el que podamos ir a un centro de salud, a un hospital y ser atendidos, bien atendidos y que no sólo sea la consulta, también los estudios, análisis clínicos, intervenciones quirúrgicas, medicamentos y que todo eso sea un derecho, que no se tenga que pagar, que sea gratuito.

Todo eso está ya en la Constitución, legal y estamos en la práctica llevándolo a la realidad, que eso que está escrito en la Constitución sea real, que no sea letra muerta.

Entonces, ya logramos cambios importantes en la Constitución.

Luego, ¿quién va a defender todo esto? La misma gente, o sea, va a ser muy difícil que les quiten la pensión a los adultos mayores, va a ser muy difícil.

Entonces, se habla de blindaje, pues es eso, la gente va a defender sus conquistas, lo alcanzado.

Y en el caso, por ejemplo, del sureste el que se esté haciendo la infraestructura del Tren Maya va a ayudar mucho porque van a seguir llegando turistas a Quintana Roo. Tiene muchísimo potencial el sureste.

Yo les diría: dentro de 20, 30 años que ya no va a ser predominante el petróleo se va a garantizar al sureste, entre otras actividades económicas, su desarrollo con el turismo; porque no sólo son las playas del Caribe, no sólo es el azul turquesa; son las zonas arqueológicas, es la selva, es la flora, es la fauna, son las comunidades, las costumbres, la comida. Ese es el futuro.

O sea, me dicen ‘A ver, cuando no sea el petróleo lo predominante ¿qué va a pasar en el sureste?’ Estoy seguro que va a ser el turismo lo que va a reactivar la economía.

Estuve en Oaxaca. Es extraordinario el desarrollo futuro para Oaxaca con las carreteras.

Me tocó sobrevolar de Salina Cruz, porque quería yo ver toda la costa hasta Puerto Escondido. No, ahora sí que, como se dice coloquialmente, ¿dónde lo vas a agarrar, primo hermano, esa belleza, esas bahías?

Entonces, por eso Puerto Escondido y Huatulco y la parte del istmo, Oaxaca capital, la Sierra Norte, la Sierra Juárez, bueno, todas las regiones; entonces, tienen un gran potencial.

INTERLOCUTOR: La Mixteca.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y la mixteca, claro, con su gente trabajadora, buena como la miel. Pero así está todo el país, este es un gran país, donde quiera que va uno, si por eso no han podido destruir a México.

Y lo más importante de todo: sus culturas. Es un pueblo heredero de grandes civilizaciones. Ahora que estuve en Oaxaca, que vi zonas arqueológicas zapotecas, Monte Albán, que florece; viene de antes de la era cristiana, pero florece en el siglo V de nuestra era, nada más mil años antes de que llegaran los europeos, con todo respeto, supuestamente a civilizarnos, entre comillas, mil años antes era el esplendor de Monte Albán.

Entonces, somos herederos de todas esas culturas, de esas grandes civilizaciones, nada más que nos metieron en la cabeza que vinieron a civilizarnos hace 500 años. No. Las raíces de México son profundas. Entonces, nuestro país tiene muchísimo potencial. Ahora sí que como se escribió en los memoriales de Culhuacán: ‘Mientras exista el mundo, no dejará de existir la grandeza y la gloria del México Tenochtitlan’.

Ya vámonos a desayunar, ya vámonos a desayunar.

Miren, nada más les digo, les comento: mañana la reunión de seguridad y la conferencia va a ser en Veracruz porque vamos a recordar un aniversario más de la defensa del puerto de Veracruz cuando la invasión de 1914. Entonces, vamos a estar allá con la Secretaría de Marina, en la Heroica Escuela Naval Militar de Veracruz y luego, ya por la tarde vamos a la gira, a la supervisión del Tren Maya, mañana, el sábado y el domingo y ya nos vemos aquí el lunes temprano.

Ustedes dos se quedan para el lunes. No, no, no, aunque protesten. Es que tienen razón, tienen razón ellas, ya tienen tiempo que están queriendo. Ya es tardísimo.

