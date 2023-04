Por qué no sonó la alerta sísmica en la CDMX a pesar de que la percepción del temblor fue alta

alerta sísmica. (Foto: Infobae)

En punto de las 22:55 horas se registró un sismo magnitud 5.1 con epicentro a 32 kilómetros al sureste de Petatlán, Guerrero. A pesar de que fue percibido por la ciudadanía las alertas no se activaron, ocasionando molestia y preocupación.

De acuerdo con habitantes de la Ciudad de México, el sismo se percibió de forma significativa; sin embargo, debido a que no sonó la alerta sísmica no pudieron desalojar inmuebles a tiempo, situación que preocupó.

Algunos señalaron que en otras ocasiones que ha sonado la alerta no han sentido el sismo, pero en esta ocasión que no se activó, la percepción del movimiento fue alta.

“Cuando suena la alerta no los siento y ahora que no sonó, se sintió demasiado el movimiento”; “Fatal, cuando el temblor es perceptible ‘no suena la alarma’ y cuando no es perceptible, ‘suena la alarma y asusta a medio mundo’.... Cada vez peor con sus sistemas y avisos...”; “De que hablan? Si ahorita si se sintió y la vez que sonó ni se sintió nada”, fueron los comentarios de los ciudadanos.

Por qué no sonó la alerta sísmica

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Pardo informó que el sismo solo fue percibido “en algunas zonas” de la capital y que el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) le indicó que la magnitud de 5.1 no ameritaba la activación de la alerta.

Por su parte, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex) detalló que el temblor no ameritaba que sonaran las alertas porque “la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos”.

El organismo cuenta con sensores que cubren las regiones sísmicas de subducción de la Placa de Cocos y el sur Eje Neovolcánico Transversal en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla y Oaxaca.

Por lo anterior, cuando se detecta un sismo, en pocos segundos se estima su tamaño y envía el aviso por radio a las ciudades con alerta del Sasmex: Ciudad de México, Chilpancingo, Acapulco, Oaxaca, Morelos y Puebla.