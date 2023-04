Sergio Sepúlveda recordó que quiso renunciar a Televisa desde que entró

El conductor confesó que cuando entró a Televisa, quería renunciar

Sergio Sepúlveda inició su carrera en los medios de comunicación con Televisa, televisora a la que confesó que quería renunciar desde que lo contrataron porque no lograba adaptarse a su trabajo.

El titular de Venga la Alegría actualmente es uno de los presentadores más importantes de TV Azteca, pero cuando terminó su licenciatura, vio una oportunidad en la televisora competencia, Televisa, y al no querer rechazarla, aceptó la propuesta, según contó en entrevista con Mónica Garza.

No obstante, ya que Sergio ya había rechazado esa misma oferta porque no estaba del todo convencido del puesto -que era como reportero-, le dijeron que ya no estaba disponible esa vacante y solamente quedaba la de edecán.

Sergio Sepúlveda trabajó por tres años en Televisa (Instagram/@sergiosepulveda)

Pese a que este puesto lo convencía aún menos, lo aceptó porque sí quería iniciar su vida profesional; sin embargo, debido a su personalidad, sabía que esto podría ser contraproducente.

Cuando finalmente comenzó a trabajar con Televisa, lo hizo con el famoso programa Un nuevo día, conducido por Rebecca de Alba y César Costa.

Sepúlveda confesó que lo aceptó solamente porque se dio cuenta de que no tenía aún un trabajo fijo dentro de los medios, además de que él no conocía a nadie personalmente en esa industria y esto le dio miedo, pues no sabía qué haría para su futuro.

El presentador confesó que decidió quedarse porque se dio cuenta de que estaba logrando controlar su timidez (Captura de pantalla/YouTube - Mónica Garza)

No obstante, uno de los más grandes contras que encontró al integrarse a la producción es que en realidad se ve a él mismo como una persona tímida, a la que no le gusta llamar la atención de esa forma.

Esto contrastaba con su papel dentro del programa, que era recibir a los invitados y ayudar a César con lo que necesitara dentro de Un nuevo día.

Fue por esto que Sergio confesó que por todo un mes quiso renunciar a Televisa, pues simplemente no se adaptaba al formato del programa ni a sus actividades.

Sergio actualmente es uno de los pilares de TV Azteca (Instagram/@vengalaalegriatv)

“Pasé como un mes queriendo renunciar todos los días porque soy bastante tímido, en lo general soy muy tímido, soy muy bajo perfil”

A pesar de que quiso salir de Televisa durante esos primeros días, decidió quedarse por tres años porque se dio cuenta de que estaba adquiriendo experiencia y conocimientos en los medios.

Hoy día, Sergio aún tiene en su oficina una foto de sus inicios en la televisión para recordar cómo inició a trabajar y lo que ha logrado hasta este momento, en cuanto a su crecimiento personal.

Sergio actualmente es el titular de VLA (Instagram/@vengalaalegria)

“En mi oficina tengo una fotografía donde estoy con César y con Rebecca para que no se me olvide que el chavo que llegó despreciando ese trabajo, porque sí, hay que decirlo así, llegue despreciándolo y con esa timidez quería renunciar diario porque César me imponía”

El presentador confesó que hasta hoy no se siente completamente en confianza cuando se trata de seguir el papel de edecán, que consiste en hablar con las grandes personalidades que asisten a un programa, pero piensa que es su esencia.

Asimismo, reconoció que para él, cuando se trata de un tema profesional, salen sobrando este tipo de detalles porque gana el ego de querer reconocimiento en un ambiente así de competitivo.

Sepúlveda aseguró que aunque siga siendo tímido, se esfuerza por su público (Instagram/@sergiosepulveda)

Luego de trabajar por tres años en Televisa, Sepúlveda dejó la televisora y se fue a TV Azteca, donde actualmente lleva 22 años trabajando, 17 de esos años los lleva en Venga la Alegría.

El también productor de VLA dijo que actualmente se siente feliz con lo que ha logrado y, principalmente, siente que sí ha conseguido ese reconocimiento que buscaba y lo ve con el amor que le da su público todos los días.