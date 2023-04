Metro CDMX hoy 2 de abril: se reportó confrontación entre vendedores y policías en la Línea 2

En primer lugar pidieron que las personas permanezcan con calma y eviten correr, gritar o empujar; seguido de seguir las instrucciones del personal del Metro; mientras que las personas que se encuentren en el andén, deberán de replegarse hacia las paredes; incluso que no se rebase la línea amarilla.

En quinto lugar se pidió que si los usuarios están al interior del tren, no intenten salir del vagón; además de no invadir las vías o túneles; asimismo, instaron a que las personas apoyen a aquellos que requieran ayuda; finalmente, en el octavo puesto se pidió no prender cerrillo ni encendedores en caso de apagón, ya que los andenes cuentan con luces de emergencia.