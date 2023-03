Luis García descartó problemas con Ochoa tras críticas por convocatoria al Tri: “Lo hacen personal”

Christian Martinoli y Luis García criticaron el deseo de Guillermo Ochoa por llegar al Mundial 2026 (Foto: Infobae)

Luego de darse a conocer la primera convocatoria de Diego Cocca con la Selección Nacional, los analistas estelares de Azteca Deportes, Christian Martinoli y Luis García, cuestionaron el llamado de diversas ‘vacas sagradas’ al interior del tricolor, entre ellos Guillermo Ochoa, quien desde hace algunos meses ha dejado entre ver su deseo por llegar a una sexta Copa del Mundo.

Esta situación generó gran debate, más que nada por el tema del recambio generacional que se espera tenga el Tri, bajo las órdenes del ex entrenador del Atlas, quien llegó como un recambio de Gerardo Martino luego de su fracaso en Qatar 2022, donde México cayó en fase de grupos por primera vez en 40 años.

En declaraciones pasadas donde cuestionaron a todas las ‘vacas sagradas’, Luis García, explicó que no tiene nada personal en contra del guardameta que milita en el Salernitana de la Seria A, a quien considera que debe hacerse ‘a un lado’ en la Selección Nacional para darle paso a jugadores jóvenes.

A través de un video publicado en su cuenta de Facebook, el Doctor García refrendó su postura y dejó en claro que en el nuevo proyecto de Cocca debería dar paso a las nuevas generaciones, dejando de lado a las “vacas sagradas”, entre ellos el ex Club América.

“Lo hacen personal, pero no es con Ochoa ni con nadie. Yo me refiero puntualmente a la vieja guardia, a las ‘vacas sagradas’ y ahí hay varios: Ochoa, Moreno, Layún y Márquez que se fueron hace algún tiempo, Guardado que anunció que no iba a venir, Herrera”, sentenció.

Las declaraciones que causaron revuelo en las redes sociales se dieron en los Protagonistas. En esa ocasión el ex Atlético de Madrid, Pumas y Club América fue el más crítico con el portero mexicano, a quien le reconoció tanto sus buenos como sus malos momentos con el Tri, como la goleada 7-0 ante Chile en Copa América o su paso por distintas etapas mundialistas.

“Ya tuviste 5 Mundiales, que son 20 años en Selección Nacional. Tuviste momentos muy buenos y (otros) deleznables, terribles: 7-0, te fuiste a Repechaje de Copa del Mundo. (...) Ya wey, neta, ya, que se empiece una profunda depuración”, arguyó García Postigo.

Acto seguido, Christian Martinoli aseguró que el arquero que milita en el Salernitana de la Seria A tiene una obsesión por llegar a ser convocado a seis Mundiales, hecho que lo encubriría como el primero y único. Bajo esta situación, el conocido cronista de Azteca Deportes señaló que de cumplirle el “sueño” tendría que ser el 3 guardameta del Tricolor.

“Si Ochoa tiene esta obsesión, porque es una obsesión y es un tema totalmente individual de ser el único que ha estado en una convocatoria en seis Copas del Mundo distintas, (...) podría ir como tercer portero, quizá. (...) Si Ochoa es casi, casi como un decreto, pues que vaya como tercero”, argumentó.

Al escuchar la réplica de Martinoli, García Postigo reiteró que el cuadro mexicano requiere un cambio generacional de bajo de los tres palos: “Es que esas vacas sagradas, ya, alguien debe de tener un poquito de valor y decir ‘ya, ya fue, muchas gracias’. Fueron jefes, caciques de la Selección Nacional durante 20 años, ya. Alguien tendría que hablar y decirle ‘ya no va más’”, remató.

Ochoa con la ilusión de disputar su sexto Mundial

En conferencia de prensa, durante su llegada al U.S. Salernitana, aseguró que peleará para llegar con un buen nivel a 2026 y así tener la oportunidad de ser el guardameta titular de la Selección Mexicana para disputar un Mundial en su país. A pesar de que anteriormente ya había adelantado sus intensiones, las reafirmó.