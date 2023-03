José Eduardo Derbez no pudo estar presente en el funeral de su abuela materna

La actriz Victoria Ruffo dio a conocer los motivos por los que el mayor de sus hijos no pudo despedirse de su abuela (Foto: Instagram/@jose_eduardo92)

La señora Guadalupe Moreno, madre de Gabriela, Marcela y Victoria Ruffo, falleció el miércoles 8 de marzo de causa naturales, según lo informado por la familia, quienes ya se encuentran velando su cuerpo y al parecer lo cremaran. Sin embargo, se detalló la ausencia de su nieto José Eduardo Derbez, mismo que es parte de un proyecto que le ha impedido viajar para darle el último adiós a su abuela materna.

Marcela Ruffo brindó declaraciones al programa De Primera Mano, en donde comentó que el diagnostico de la muerte de su madre se debió a la edad que ella tenía, aunque prefirió no revelarla ya que era algo que no le hubiera gustado a ella. “Es un dolor fuerte porqué dejas de ver al ser querido, pero son cosas naturales y mi mamá se fue en paz, entonces cuando tu ser querido se va en paz, no tienes ningún pendiente con la vida y ella no tenia ninguno con nosotros”, declaró Marcela, hermana mediana de las Ruffo, hijas de doña Guadalupe Moreno Herrera.

El político mexicano, Omar Fayad pareja de la actriz Victoria Ruffo, con quien tiene dos hijos, hizo declaraciones respecto a la relación que llevaba con su suegra y detalló el motivo por el cual José Eduardo Derbez no pudo asistir a despedir a su abuela.

“José Eduardo está en Argentina, desgraciadamente está haciendo una película allá y no pudo estar aquí presente, era muy complejo que viniera”, detalló Fayad durante una entrevista con los medios de comunicación que se encontraban fuera de la Funeraria en donde fue velada la madre de la Reina de las Telenovelas.

La gente esperaba una declaración por parte de José Eduardo, sin embargo se desconocía en donde se encontraba [Archivo]

Al respecto de la relación con su suegra agregó que “no sufrió, se quedo en su cama, estaba con Gabi, ella fue quien la acompaño hasta el último momento. Lupita fue una gran mujer, conmigo se portó como una suegra extraordinaria, nunca me dijo yerno, me decía que era su hijo. Su hijo político, político.”

Victoria Ruffo también mencionó cual era la situación con el mayor de sus hijos, quien no pudo realizar el viaje a la Ciudad de México luego de enterarse de la noticia. “Mi niño está en Argentina, está muy triste y sobre todo desesperado por que se encuentra solo. Pero él quiso muchísimo a mí mamá, ella lo quiso a él, era su nieto consentido por ser el primero”, fueron las palabras de la protagonista de La Madrastra.

José Eduardo, hijo Victoria Ruffo y del comediante Eugenio Derbez, no ha podido pronunciarse al respecto luego de la muerte de su abuela, Guadalupe Moreno, debido al proyecto en el que se encuentra trabajando. Sin embargo se dio el tiempo para publicar una imagen junto a ella.

Fue en Instagram en donde el hijo mayor de Victoria compartió la foto junto a su abuela, misma en donde se ve a José Eduardo de niño, sentado en las piernas de la señora Guadalupe, quien lo abraza. El actor acompaño la imagen con la leyenda “Te amo siempre”.

El hijo mayor de Victoria Ruffo compartió una foto junto a su abuela. [Instagram/ jose_eduardo92]

La publicación generó la reacción de distintas personalidades cercanas a él, quienes expresaron sus condolencias. Entre los comentarios se puede apreciar el de su madrastra, Alexandra Rosaldo quien expresó “Lo siento muchísimo, te abrazo con todo mi corazón. Te amamos”.

Varios de sus seguidores también dejaron mensajes de apoyo hacía José Eduardo, quien momentos después limitó los comentarios en la publicación. No se ha detallado hasta el momento cual es la película en la que se encuentra trabajando.

Recientemente se había anunciado su participación en la tercera temporada de De viaje con los Derbez, misma que está próxima a estrenarse.