UNAM se sumó al 8M: no habrá repercusiones a mujeres que se ausenten

8 de marzo: Día de la Mujer en Perú y el mundo.

Este 8 de marzo (8M) se reconoce la lucha de las féminas en el marco del Día Internacional de las Mujeres, por lo que muchas salen a manifestarse para exigir sus derechos y lanzar reclamos en contra de la brecha salarial, el mayor índice de desempleo, discriminación, entre otros temas de relevancia. Por lo anterior, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se sumó a la causa mostrando su apoyo a las que deseen faltar a sus actividades.

Las diferentes instituciones que conforman la UNAM informaron que durante este 8 y 9 de marzo las féminas de la comunidad universitaria pueden ausentarse para exigir el reconocimiento de su quehacer político e intelectual sin sufrir repercusiones.

La Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón informó que las universitarias que participen en los eventos relacionados al Día Internacional de la Mujer y Un día sin nosotras, podrán hacerlo sin temor a amonestaciones laborales y académicas.

Ciudad Universitaria (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

“Es necesario que como comunidad universitaria impulsemos el reconocimiento de las mujeres en su quehacer intelectual, político, laboral, educativo y de cuidados, para lograr un mundo más igualitario, diverso, incluyente y libre de violencia de género”.

La FES Acatlán no mencionó de forma independiente si apoyará a las mujeres que decidan ausentarse en el marco del 8M, no obstante, compartió una lista de eventos programados que incluyen una mega clase de defensa personal. Al ser parte de la UNAM se espera que no aplique castigos a las faltantes.

La FES Zaragoza anunció en sus redes oficiales que en el marco de la libre manifestación, las alumnas, académicas, trabajadoras y funcionarias que decidan unirse a las actividades del 8 y 9 de marzo podrán hacerlo libremente sin verse afectadas de ninguna manera y que la Facultad seguirá en funciones en los horarios habituales para quienes decidan ir.

“No es un día de asueto, sino una jornada en la que se debe dar realce a los aportes de las mujeres a la sociedad, y el impacto que tiene en la misma su ausencia”, resaltó la FES; asimismo, llamó a los hombres a respetar la iniciativa de forma empática y respetuosa, reflexionando el impacto negativo de las masculinidades en el mundo.

Los datos presentados por el Inegi revelaron la prevalencia de la violencia contra las mujeres en distintos ámbitos. (FOTO: CÉSAR GÓMEZ/CUARTOSCURO)

FES Iztacala no mencionó nada sobre las actividades que se harán, aunque mostró su apoyo a la jornada.

La FES Cuautitlán, por su parte, comunicó que respetarán la decisión voluntaria y libre de las mujeres universitarias, incluyendo a las trabajadoras, que quieran ser parte de las actividades del 8 y 9 de marzo para luchar con sus ideales y exhortó a la comunidad a reflexionar sobre el papel de la mujer en la sociedad y su importancia en las labores que efectúan.

Los cinco Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH Sur, Oriente, Vallejo, Naucalpan y Azcapotzalco), informaron que también se suman a los eventos y reiteraron que no habrá ningún tipo de consecuencia para las mujeres que decidan ausentarse el 9 de marzo.

“La Junta de Directores de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades reconoce la conmemoración del 8 de marzo como símbolo de reivindicación histórica de las mujeres, que han luchado por la Igualdad de derechos, oportunidades y el rechazo a cualquier tipo de discriminación y violencia”.

(Foto: Gobierno de la CDMX)

Las Escuelas Nacionales Preparatorias (ENP) también permitirán que las féminas falten a sus actividades sin consecuencias.

Por otro lado, en Ciudad Universitaria, las Facultades también mostraron su apoyo y respaldo a la lucha de las mujeres; sin embargo, pueden variar sus jornadas, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales inició con el cese de actividades desde el 7 de marzo, y fue generalizado para toda la plantilla estudiantil, académica y administrativa. Regresarán a actividades normales el 9 de marzo.

La dirección de la UNAM reiteró su apoyo a las mujeres y exhortó a los hombres a tener empatía y ser parte del cambio para sumar esfuerzos y alcanzar la “igualdad sustantiva dentro de la UNAM y que ello pueda permear más allá de nuestras aulas, en nuestra sociedad”.