Vive Latino 2023: Kase.O buscará consagrarse como uno de los artistas más queridos en México con su show

El rapero se mostró emocionado (Instagram)

El próximo sábado 18 y domingo 19 de marzo se llevará a cabo la edición 23 del Vive Latino y, entre algunos de los artistas presentes, estará el rapero Javier Ibarra Ramos, mejor conocido como Kase.O.

Ante esto, el artista platicó en conferencia de prensa sobre su música y qué espera proyectar a los asistentes mexicanos que disfrutarán su espectáculo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Es una gozada ir a un festival, pegarte seis horas y ver lo mejor de cada género, es un esfuerzo de los programadores tener un cartel variado (...) cada día los chavales jóvenes escuchan reguetón, luego Kase. O (...) lo llevan mucho más fácil que en mis tiempos”, comentó.

El artista que cuenta con grandes éxitos como Señores en el brunch, Repartiendo arte o Basureta prometió a sus fans que podrán escuchar algunas de sus canciones más esperadas y populares.

Kase. O es uno de los raperos internacionales más reconocidos (Instagram)

“Eso solo la crema, en festivales no tengo tanto tiempo para poner canciones más desconocidas, en festivales es poner canciones que sé que van a funcionar sí o sí (...) Tengo los ensayos a principios de marzo, puedo cambiar algo, pero a mi me da rabia cuando voy a ver un grupo y que me cante las que no me tiene que cantar, yo me debo a la gente y más en un concierto de 40 45 minutos, no lo veo como una forma de hacer experimentos”, resaltó.

Kase.O ahondó en la importancia que la música tiene en su vida y agradeció poder tocar con su arte a las personas que lo escuchan.

“Yo creo que la música que hago es el resultado de mi amor por la música del lenguaje (...) yo lo uso como una antorcha para mí porque como estamos hablando de sentimientos, muchas personas se sienten identificadas. Igualmente una espada porque a la gente que no nos gusta la violencia por un lado está el lenguaje y las palabras para expresarnos” externó.

El zaragozano compartió que previo a su concierto en esta edición del Vive Latino espera poder realizar un ritual que tiene su agrupación.

“Encender palo santo, escuchar cantos gregorianos y mucha paz antes de salir a la guerra, luego el clásico corrillo que hacemos con los músicos. Es un momento de unión que tenemos los cinco, los seis, del grupo cantando una canción que tenemos. Te pones en modo concierto y a lucirte”, añadió.

Asimismo, Kase.O externó que le emocionaba presentarse ante el público mexicano y esperó que la respuesta de sus fans sea igual de cálida que otras veces.

“Espero consagrarme como un artista super querido en México, espero ganar público, que vaya de boca a boca, hacerlo mi fan. Espero que sea un bolón increíble, me han puesto en una hora muy buena (...) este año me han puesto en uno de los mejores horarios. Espero dar lo mejor, porque a mí me interesa mucho ser conocido en México, porque es un público exigente, un público culto y espero que la gente se la pase bien”, dijo y agregó:

“Yo tengo que hacer mi trabajo bien para que sea inolvidable y que vuelvan a verme”.

Kase. O será parte del Vive Latino 2023. (Facebook)

Todo sobre el Vive Latino 2023

El aclamado festival cumple sus 25 años este 2023 y así como en años anteriores, promete complacer a los asistentes con un selectivo cartel de artistas.

Entre algunos de los artistas que estarán presentes en esta edición se encuentran: Alemán, Austin TV, Café Tacvba, Los Bunkers, Pesado, Red Hot Chili Peppers, Plastilina Mosh y muchos más.

El evento se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez ubicado en la alcaldía de Iztacalco y, además de músicos, también contara con la presencia de reconocidos luchadores, comediantes y más amenidades.