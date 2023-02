Martha Bárcena refutó a Marcelo Ebrard por tratado ‘Quédate en México’: “La mentira es su único recurso”

(Cuartoscuro y Presidencia)

Las declaraciones de Mike Pompeo, ex Secretario de Estado en el gobierno de Donald Trump, respecto al canciller mexicano Marcelo Ebrard y el tratado Quédate en México han vuelto a desatar controversia; esto luego que el pasado 9 de febrero Martha Bárcena, ex embajadora de México en EEUU, confirmara que el secretario de Relaciones Exteriores (SRE) mantuvo en secreto el polémico trato.

Sin embargo, durante la mañanera del 14 de febrero, Ebrard Casaubón demeritó lo dicho por la diplomática al acusarla de guiarse por “un rencor obsesivo” para “calumniarlo en todos lados”. Además, acusó que Bárcena había aceptado imponer el acuerdo del Tercer País Seguro, pese a la instrucción de “no aceptar nada de eso” ya que se buscaría un consenso a fin de evitar el amago de imponer aranceles en caso de rechazarlo.

Minutos después de dicha declaración, la también ex embajadora de México en Turquía desmintió al canciller y afirmó que ella fue quien paró la negociación del acuerdo en el Departamento de Estado. Esto, luego de negar que lo expresado en entrevista con León Krauze estuviera movido por el rencor.

“Ni calumnia, ni rencor, ni ingratitud. Mentiras de nuevo respecto al acuerdo de Tercer País seguro. Miente Marcelo Ebrard. Sabe que yo paré la negociación del acuerdo en el Departamento de Estado”.

El plan Quédate en México, impulsado durante la administración de Trump planteaba que solicitantes de asilo que llegan a EEUU por su Frontera Sur podrían ser devueltos a México para esperar la resolución de su caso las cortes estadunidenses.

En ese sentido Bárcena confesó ante Krauze, en una entrevista para Univisión, que el ahora aspirante a la Presidencia de la República “la engañó” al no informarle que había acordado la implementación del tratado con Pompeo y la entonces Secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kirstjen Nielsen.

No obstante, Marcelo Ebrard aclaró desde Palacio Nacional que no sólo la diplomática habría desacatado la instrucción de no aceptar la imposición del tratado, sino que también lo habría condicionado para implementarlo “siempre y cuando fuera como en Turquía” — es decir, que se pagara a México para aceptar el acuerdo. De ahí que el canciller la reprobó por “su ingratitud con el Gobierno de México”.

“Nunca le tuve confianza por eso. Y que bueno que no la tuve porque ve lo que está diciendo ahorita. Y la ingratitud con el gobierno que la nombró Embajadora en Washington, que es la más importante en México”.

Quédate en México planteaba que solicitantes de asilo que llegan a EEUU por su Frontera Sur serían devueltos a México para esperar la resolución de su caso las cortes estadunidenses. (Marco Ugarte, Archivo)

Respecto a esto último, Bárcena Coqui mencionó que en su ejercicio como la representante de México en la nación vecina “cumplió con honor y con la verdad”. A ello, rechazó la supuesta cláusula relacionada a Turquía y reiteró que “siempre se opuso” al tratado.

“Siempre estaré agradecida con el presidente López Obrador por la confianza al nombrarme embajadora ante el gobierno de EEUU. (...) Justamente porque fui embajadora ante Turquía siempre me opuse al acuerdo del Tercer País Seguro”, aseveró en dos tweets diferentes.

“Como dice el presidente, no es falta de respeto, ni rijoso decir la verdad. Y yo dije la verdad respecto a Quédate en México”, atajó.

Información en desarrollo...