Cómo fue el cumpleaños de Stephanie Salas que celebró junto a su hijas y Humberto Zurita

Los actores confirmaron su romance a finales de 2022, después de que fueron captados juntos en un aeropuerto. (Fotos Instagram: @stephaniesalas // @_camilavelero)

Después de que Christian Nodal confirmó su rompimiento con Belinda tan solo un día antes de San Valentín 2022, pocos esperaban que otros famosos mexicanos generaran un impacto similar entre el público cuando anunciaran su romance. Sin embargo, pronto aparecieron Humberto Zurita y Stephanie Salas, dos actores que sorprendieron cuando dieron a conocer su noviazgo no solo porque el galán de telenovelas estaba aprendiendo a vivir con la pérdida de su esposa, Christian Bach, también por su diferencia de edad.

Enrique Guzmán incluyó a Silvia Pinal en su testamento El cantante compartió que su testamento ya está listo, pero está seguro que después de su muerte se pelearán por la repartición de bienes VER NOTA

Desde ese entonces, los enamorados optaron por mantener su relación amorosa fuera de los reflectores, no obstante, ocasionalmente comparten contenido juntos en sus redes sociales. Un ejemplo de esto ocurrió a principios de febrero, cuando Humberto Zurita, Stephanie Salas, Michelle Salas y Camila Velero se reunieron en un viñedo de Valle de Guadalupe, Baja California, para celebrar el cumpleaños número 53 de expareja de Luis Miguel.

Stephanie Salas y su hija menor, Camila Velero. (Foto Instagram: @michellesalas)

Todos recurrieron a sus historias de Instagram para compartir fotografías y videos de sus convivencias por el hermoso viñedo dejando entrever que tienen una estupenda relación pese a los escándalos que rodean a la dinastía Pinal. Entre las imágenes llamó la atención una en especial por la dedicatoria que escribió el protagonista de La querida del centauro para su novia.

Lucía Méndez dejó a Luis Miguel por Pedro Torres Fue en 1988 cuando “la diva de telenovelas” sostuvo un breve romance con Luis Miguel, a quien terminó “bateando” para comenzar una relación con el productor y director del video “Cuando calienta el sol” VER NOTA

Se trató de un fragmento de Como siempre, un poema de Mario Benedetti: “Buena edad para cambiar estatutos y horóscopos, para que tu manantial mane amor sin miseria. Para que te enfrentes al espejo que exige y pienses que estás linda, casi no vale la pena desearte júbilos y lealtades, ya que te van a rodear como ángeles o veleros. De modo que desearte un feliz cumpleaños podría ser injusto con tus felices cumple días”.

Humberto, Stephanie, Michelle y Camila jugando frete a la cámara. (Foto Instagram: @michellesalas)

Humberto concluyó con: “Desde el fondo de mi corazón, gracias amor mío, te amo”. El actor escribió el fragmento sobre una fotografía de Stephanie Salas luciendo la escultural figura en un bikini naranja mientras disfrutaba del sol en una alberca.

De Notitas Musicales a Eres: las revistas que marcaron una época y desaparecieron Entre 1960 y 1990, las revistas de espectáculo se convirtieron en una fuente de entretenimiento para todas las generaciones ya que intentaban abarcar música, programas de televisión y escándalos VER NOTA

Otra de las publicaciones que llamó la atención fue un video que subió Camila Velero en sus historias de Instagram. Y es que captó el momento en que todos se reunieron en un restaurante para cantarle las mañanitas a la hija de Sylvia Pasquel, quien muy contenta sostuvo un mini pastel en su mano mientras que Humberto se recostaba en su pecho.

Al final, Michelle Salas compartió un par de fotografías en donde dejó entrever que terminaron la celebración probando algunos vinos del lugar.

Stephanie Salas reveló por qué Michelle Salas no quería a Humberto Zurita

En cuanto los actores mexicanos confirmaron su romance comenzaron a surgir rumores sobre qué opinaban sus seres queridos al respecto. Por esa razón, cuando algunos de ellos aparecía frente a las cámaras de televisión era cuestionado al respecto y sus hijos no fueron la excepción, pues todos comentaron que estaban contentos por ver felices a sus padres.

Entre las declaraciones, Stephanie Salas recordó que cuando su primogénita -furto de su amorío con Luis Miguel- era una niña conoció a Humberto , pero pensaba que era un hombre malo porque la maltrataba en la ficción. Y es que en ese entonces ambos colaboraron en una obra de teatro.

“El primer trabajo que hice con Humberto fue en los años 90 y Michelle tenía como dos años, y Sebastián (hijo de Humberto) tenía como cuatro, ahí nos juntábamos. Nos poníamos a bailar y ella no entendía, entonces le gritaba a Humberto ‘Déjala, suéltala, Humberto malo’”, dijo.

Por otro lado, Humberto Zurita confesó que sus dos hijos que tuvo con Christian Bach lo apoyan en todos los sentidos porque: “Ellos me quieren ver feliz y contento, y ya no es secreto nada, o sea, Sebastián me hizo una fiesta de cumpleaños en Valle de Guadalupe y yo le dije: ‘Oye, voy a llevar a Stephanie. [Me dijo:] ¿Cómo? ¿Andas saliendo con Stephanie?...pues tráetela”, dijo frente a las cámaras de Sale el sol.