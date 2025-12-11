Murdock, el chihuahua que se “graduó” junto a su humana en universidad de Medellín

La entrega de diplomas en Bellas Artes tuvo un momento singular cuando una estudiante compartió el escenario con su mascota. (TikTok: @f.meraki)

En septiembre de 2025, durante una ceremonia de graduación en el Palacio de Bellas Artes en Medellín, Murdock, un pequeño chihuahua de cinco años, subió al escenario en brazos de su dueña, Meraki, conocida en redes sociales como @f.meraki, para acompañarla mientras ella recibía su diploma tras años de formación en fotografía.

Este adorable gesto, que provocó sonrisas entre los invitados y conmovió a los docentes, fue la muestra de un vínculo lleno de cariño, confianza y agradecimiento, reforzado entre ambos durante la etapa universitaria, convirtiéndose en uno de los momentos más destacados de la jornada y posteriormente viralizado en internet.

En el clip difundido en redes sociales se puede apreciar como, entre aplausos y festejos, incluso uno de los profesores estrecha la pata del lomito cuando hace la entrega del documento académico, reconociendo su presencia y el rol del can en la vida universitaria de su dueña.

Actualmente, el video del chihuahua con birrete acumula más de cien mil reproducciones, 15,9 mil reacciones y cientos de comentarios, algunos de los cuales incluyen fotografías de usuarios junto a sus propios compañeros de cuatro patas en ceremonias de graduación.

“Lo logramos. Obvio Murdock debía subir conmigo a recibir el diploma, fueron años yendo conmigo a clases, trasnochándose a mi lado durante parciales, sirviéndome de modelo y apoyo. No pude tener mejor compañero que él”, escribió la mujer en Instagram.

En otra publicación, la recién graduada recurrió al humor al redactar un mensaje en el que atribuía la voz a su mascota: “De ahora en adelante, pueden llamarme: ‘Dogtor en Fotografía’ (ya sé que fue pregrado pero yo quiero llamarme dogtor)”.

Un amigo que siempre estuvo ahí

Meraki comparte en redes cómo Murdock fue su modelo, apoyo y mejor amigo durante toda la carrera. (TikTok: @f.meraki)

La historia de este memorable dúo comenzó cuando, según relata la propia Meraki en sus publicaciones, su madre le regaló el cachorro en un momento de tristeza y soledad. Desde entonces, el animal se convirtió en un compañero inseparable, acompañándola no solo a clases, sino también en viajes y actividades cotidianas.

“Nadie sabe cuántas veces se trasnochó ese perrito con ella estudiando”, comentó una usuaria en TikTok, a lo que Meraki respondió: “Sí, se quedaba hasta tarde esperándome, pero en la universidad se la pasaba jugando”, respuesta que acompañó con un video donde se observa al chihuahua en distintos momentos de su recorrido académico: desde las madrugadas en que se quedaba medio dormido durante las clases virtuales a las 6:00 a.m. hasta las sesiones presenciales que su propietaria compartía con su tutor de tesis.

Un diploma también para Murdock

El video viral muestra a Murdock recibiendo su propio diploma. (TikTok: @f.meraki)

En un video posterior, publicado en TikTok el 27 de septiembre, se muestra al cánido recibiendo también un diploma simbólico. El clip, narrado en primera persona como si hablara el propio ejemplar, afirma:

“Yo también me gradué. Sí, sí. Ella recibió el título de fotógrafa. Pero adivinen quién se convirtió en modelo profesional. Yo posaba, ella hacía clic y juntos hicimos magia. Porque este logro no es solo de mi humana, también es mío. Y como toda graduación merece diploma, pues aquí está el mío. Oficialmente, Murdock: mejor amigo, modelo de confianza y compañero de vida.”

Murdock, que desde los dos meses de vida ha recorrido el mundo junto a Meraki, se ha convertido en un ejemplo de lealtad canina y apoyo incondicional, acompañando a su dueña en cada etapa de su formación y celebrando juntos el inicio de nuevas aventuras.

La propia mujer resumió el significado de este logro compartido al afirmar: “No solo celebro un diploma, celebro el viaje que nos trajo hasta aquí a Murdock y a mí”.