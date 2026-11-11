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‘World of Warcraft: Forever’ marca el mayor pico de nuevos jugadores en 15 años

El MMORPG registró los mayores picos de usuarios simultáneos y jugadores que regresan en la historia de la saga

BlizzCon - World of Warcraft: Forever
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Blizzard anunció que World of Warcraft: Forever alcanzó el mayor pico de jugadores simultáneos durante un lanzamiento de la saga tras su debut del 4 de noviembre de 2026. La nueva versión del MMORPG también registró la mayor cantidad de usuarios que regresaron a World of Warcraft, aunque el estudio no informó cuántas personas participaron.

Dos récords sin cifras públicas

El anuncio oficial atribuye a World of Warcraft: Forever dos marcas dentro de la historia de la franquicia: el lanzamiento con más jugadores conectados al mismo tiempo y el mayor número de usuarios que volvieron al juego. La concurrencia mide cuántas personas están jugando de manera simultánea, por lo que permite comparar la actividad concentrada durante distintos estrenos.

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Blizzard comunicó los resultados a través de sus redes sociales y agradeció directamente a los jugadores. Sin embargo, no acompañó el mensaje con números absolutos, porcentajes ni comparaciones detalladas con expansiones o versiones anteriores. Por eso, es imposible determinar desde fuera qué distancia existe entre este estreno y los anteriores máximos de la saga.

El dato disponible permite ubicar a Forever por encima de cualquier otro lanzamiento de World of Warcraft en concurrencia máxima. También indica que la propuesta consiguió recuperar más cuentas inactivas que los estrenos previos, un punto central para una versión construida alrededor de la experiencia original del juego.

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El mayor ingreso de jugadores nuevos en 15 años

Holly Longdale, productora ejecutiva y vicepresidenta de World of Warcraft, agregó una tercera marca: Forever generó el mayor pico de jugadores nuevos para un lanzamiento de WoW en los últimos 15 años. Su mensaje fue publicado el 7 de noviembre en X, tres días después de la apertura de los servidores.

Longdale dio la bienvenida a quienes ingresaron por primera vez a Azeroth y vinculó su llegada con la de los veteranos que están redescubriendo el contenido inicial. Blizzard tampoco detalló cuántas cuentas nuevas fueron creadas ni cuál fue el estreno de hace 15 años utilizado como referencia.

La combinación de esos datos muestra tres grupos activos durante los primeros días: jugadores habituales, antiguos usuarios que decidieron regresar y personas que nunca habían participado en World of Warcraft. Cada récord mide un comportamiento diferente, aunque todos fueron comunicados sin estadísticas verificables más allá de la afirmación oficial.

El resultado tiene especial peso para un MMORPG, sigla de juego de rol multijugador masivo en línea, porque su funcionamiento depende de mantener servidores poblados y comunidades activas. La cantidad inicial de usuarios también influye en actividades grupales como las mazmorras y los enfrentamientos entre jugadores.

World Of Warcraft: Forever, de Blizzard.
World Of Warcraft: Forever, de Blizzard.

Qué incluye World of Warcraft: Forever

World of Warcraft: Forever fue presentado durante BlizzCon 2026 como una versión diseñada para acercarse al World of Warcraft original, conocido habitualmente como WoW vanilla. Su base recupera la estructura clásica, pero incorpora contenido nuevo y cambios visuales que lo separan de una simple reedición.

La propuesta incluye zonas inéditas, más de 1.000 misiones nuevas, mazmorras adicionales y ajustes en el combate entre jugadores, conocido como PvP. También suma profesiones, reputaciones para desarrollar, mejoras gráficas y una raza jugable nueva. El límite de nivel está fijado en 60, como en las primeras etapas del título.

Este enfoque permite conservar elementos asociados con el lanzamiento original mientras amplía la progresión disponible. Forever funciona así como una alternativa a la edición actual de World of Warcraft y a las versiones de World of Warcraft Classic, con una línea propia de contenidos y sistemas.

Blizzard anunció World of Warcraft: Forever en BlizzCon 2026 y abrió sus servidores el 4 de noviembre. Tres días después, confirmó los récords de concurrencia, usuarios que regresaron y nuevos jugadores, pero todavía no publicó los números exactos de ninguno de esos registros.

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