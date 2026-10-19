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Aspyr prepara ‘Shrek 2 Remastered’ con gráficos 4K y cooperativo online

Una ficha publicada antes de tiempo detalló resolución 4K, modo foto y cooperativo local y online para cuatro personas

Shrek 2 Remastered presenta su tráiler.
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Shrek 2 Remastered, una versión actualizada de la aventura de acción lanzada en 2004, apareció antes de su anuncio en Microsoft Store el 16 de octubre. La ficha, atribuida a Aspyr, incluyó imágenes, una descripción y un tráiler que parodia a Grand Theft Auto VI; fue retirada poco después, aunque el material ya circulaba en internet y anticipaba una posible versión para Xbox Series.

Una filtración antes de ID@Xbox

El video comienza con luces de neón, música y una puesta en escena inspirada en los avances de GTA 6. La frase que anuncia que la espera está cerca de terminar prepara una revelación similar a las promociones del juego de Rockstar Games, pero el letrero luminoso termina transformándose en el número dos del logotipo de Shrek.

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La publicación accidental llegó pocos días antes del ID@Xbox Showcase previsto para el 20 de octubre. El personaje aparece brevemente en el video promocional del evento, por lo que las fuentes señalan esa transmisión como el espacio probable para el anuncio oficial. Hasta el momento de la filtración, ni Aspyr ni Xbox habían presentado públicamente el proyecto.

La existencia de una remasterización ya había surgido en septiembre, cuando una filtración masiva de logros de Steam incluyó referencias al juego. La página de Microsoft Store aportó datos más concretos sobre sus características, el estudio responsable y sus modos disponibles.

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Aspyr tiene experiencia en la recuperación de títulos antiguos para sistemas actuales. Entre sus trabajos recientes figuran Tomb Raider I-III Remastered y Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered, dos colecciones que renovaron juegos clásicos con ajustes visuales y funciones adaptadas a plataformas modernas.

Gráficos 4K, modo foto y trucos

Según la descripción publicada en la tienda, Shrek 2 Remastered contará con mejores texturas, una interfaz renovada, resolución 4K y secuencias cinematográficas actualizadas. La resolución 4K permite mostrar una imagen de hasta 3840 por 2160 píxeles en pantallas compatibles, aunque el rendimiento y las opciones gráficas de cada plataforma todavía no fueron detallados.

La remasterización incorporará un modo foto para capturar escenas durante la aventura. También sumará un modo de trucos, desde el cual será posible activar modificaciones en la partida. La ficha no especificó qué efectos estarán disponibles ni cómo se desbloquearán.

El recorrido conservará escenarios inspirados en la película de DreamWorks Animation, desde el pantano del protagonista hasta el castillo de Muy Muy Lejano. La propuesta seguirá centrada en combatir enemigos, superar jefes y resolver acertijos ambientales mediante las habilidades particulares de cada integrante del grupo.

Entre los personajes controlables mencionados aparecen Shrek, Fiona, Burro y el Gato con Botas. Los jugadores podrán cambiar de héroe durante la partida para utilizar ataques o capacidades específicas y avanzar por los distintos niveles. La descripción promete momentos reconocibles de la película y secretos ocultos en los escenarios.

Shrek 2 Remastered, de Aspyr
Shrek 2 Remastered, de Aspyr

Cooperativo local, online y combinado

Uno de los datos centrales de la ficha es el regreso del modo cooperativo para un máximo de cuatro participantes. Shrek 2 Remastered podrá jugarse en solitario, con varias personas en una misma consola o mediante multijugador online.

También estará disponible una modalidad mixta, que permite combinar jugadores locales y conectados por internet dentro de la misma sesión. Por ejemplo, dos personas podrían compartir una consola y completar el grupo con otros participantes online. Microsoft Store no detalló si habrá juego cruzado entre plataformas, una función que permitiría conectar usuarios de diferentes sistemas.

La información disponible menciona a Xbox Series, pero todavía no confirma la lista completa de plataformas. La filtración previa de logros de Steam apunta a una posible edición para PC, aunque esa versión continúa sin anuncio formal.

Aspyr tampoco comunicó una fecha de lanzamiento ni abrió reservas. Esos datos podrían conocerse durante ID@Xbox, cuya emisión está programada para el 20 de octubre.

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