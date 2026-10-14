‘Replaced’ salta a Android tras reunir 900.000 jugadores en Xbox Series y PC

Replaced, de Sad Cat Studios

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Atari anunció que Replaced, la aventura narrativa cyberpunk de Sad Cat Studios, llegará a dispositivos Android el 8 de diciembre. La adaptación está a cargo del estudio polaco The Knights of U y se integrará al programa Google Play Games, con acceso en teléfonos, tabletas y PC mediante una única compra.

Una compra para tres tipos de dispositivo

La nueva edición permitirá utilizar la misma compra en los dispositivos compatibles vinculados al servicio de Google. Esto significa que los jugadores podrán acceder a Replaced desde un teléfono o una tableta con Android y también desde una computadora a través de Google Play Games.

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Atari todavía no informó el precio, los requisitos técnicos ni los controles compatibles con la versión móvil. Tampoco detalló cómo funcionará el progreso entre dispositivos o si las partidas podrán continuar automáticamente al pasar de un teléfono a una PC.

La responsabilidad de llevar el juego a Android recayó en The Knights of U. El estudio polaco adaptará una propuesta que combina combates, exploración, plataformas y una presentación visual construida con pixel art e iluminación moderna. El pixel art utiliza gráficos formados deliberadamente por píxeles visibles, mientras que los efectos actuales permiten sumar luces, sombras y profundidad a los escenarios.

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Según los responsables del proyecto, la adaptación conservará el apartado visual y la puesta en escena cinematográfica de la edición original. La información disponible no precisa si tendrá cambios de interfaz, opciones táctiles específicas o ajustes gráficos destinados a dispositivos de distintas capacidades.

Del estreno en Xbox y PC al nuevo público

Replaced se publicó originalmente el 14 de abril para Xbox Series y PC. Desde el primer día también quedó incorporado al catálogo de Xbox Game Pass, por lo que los suscriptores del servicio pudieron jugarlo sin comprarlo por separado mientras permaneciera disponible dentro de la biblioteca.

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Atari indicó que el título ya fue jugado por alrededor de 900.000 personas entre todas sus plataformas desde su lanzamiento en 2026. Esa cifra incluye a quienes accedieron mediante Xbox Game Pass, por lo que representa cantidad de jugadores y no unidades vendidas.

La llegada a Android abre otra vía de acceso para quienes prefieran jugar desde un dispositivo portátil o utilizar Google Play Games en computadora. La característica central anunciada es la compra compartida entre móviles, tabletas y PC dentro de ese programa, aunque Atari no aclaró cómo se relacionará esta edición con las versiones de computadora comercializadas anteriormente.

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Replaced, de Sad Cat Studios.

Acción en 2,5D dentro de Phoenix City

Replaced es una aventura de acción y plataformas en 2,5D. Este formato combina desplazamiento sobre un plano lateral con escenarios y efectos que transmiten profundidad, sin ofrecer movimiento tridimensional libre. La historia transcurre en una versión alternativa de Estados Unidos durante la década de 1980, después de una catástrofe nuclear.

El protagonista es R.E.A.C.H., una inteligencia artificial atrapada contra su voluntad en un cuerpo humano. Su recorrido lo lleva por las calles de Phoenix City, donde debe sobrevivir, combatir y descubrir información relacionada con la poderosa Phoenix Corporation.

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La trama aborda la identidad, la humanidad y el control dentro de una sociedad marcada por las consecuencias del desastre. La exploración se alterna con secuencias de plataformas y enfrentamientos de acción, acompañados por escenarios detallados que mezclan pixel art, iluminación dinámica y encuadres cinematográficos.

La edición para Android estará disponible el 8 de diciembre, mientras que las versiones de Xbox Series y PC continúan accesibles desde su estreno del 14 de abril.

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