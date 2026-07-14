Techland cancela versión de Dying Light: The Beast para PS4 y Xbox One ante límites técnicos

Dying Light: The Beast - Desarrollador: Techland - Distribuidor: Techland

El estudio Techland ha confirmado la cancelación definitiva de las versiones para PlayStation 4 y Xbox One de su esperado juego Dying Light: The Beast, limitando su disponibilidad únicamente a las consolas de última generación y PC.

Esta noticia ha provocado enojo y frustración entre millones de usuarios que esperaban poder disfrutar del título en dispositivos antiguos, una promesa que la empresa sostuvo hasta una etapa avanzada del desarrollo.

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Desarrollo y promesas no cumplidas

Durante meses, Techland aseguró que Dying Light: The Beast estaría disponible en todas las plataformas, incluyendo PlayStation 4 y Xbox One, y estableció fechas de lanzamiento que se extendían hasta finales de 2025. El sitio oficial del juego mantuvo esta promesa durante buena parte de 2026, lo que aumentó las expectativas entre los usuarios de la denominada ‘old gen’.

No obstante, crecientes rumores y especulaciones acerca de retrasos y dificultades técnicas precedieron a la comunicación oficial de la cancelación. La decisión de Techland, anunciada a través de redes sociales, sorprendió principalmente por el momento en que fue realizada, después de avances significativos y anuncios previos que generaron reservas y expectativas.

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Argumentos presentados por Techland

Según el comunicado del estudio polaco, Dying Light: The Beast fue diseñado desde cero para aprovechar al máximo las capacidades del hardware de la generación actual. Los desarrolladores subrayaron que el mundo abierto del juego, sus gráficos avanzados y la fluidez tanto en el combate como en los desplazamientos requieren una potencia de procesamiento y memoria que las consolas anteriores no pueden proporcionar.

A medida que avanzaba el desarrollo, quedó claro que adaptar el juego a esas plataformas exigiría concesiones que impedirían ofrecer la experiencia que se habían propuesto crear, explicó Techland. Los representantes oficiales insisten en que no se trata de una decisión discriminatoria hacia las plataformas antiguas, sino de una consecuencia de las limitaciones técnicas del desarrollo y del compromiso por entregar la mejor experiencia posible.

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Dying Light: The Beast - Desarrollador: Techland - Distribuidor: Techland

Impacto en los jugadores y repercusiones en la industria

La cancelación significa que millones de usuarios de PlayStation 4 y Xbox One no podrán acceder a Dying Light: The Beast, lo que se suma a una tendencia creciente en la industria de los videojuegos en la que los títulos más innovadores dejan de lado el hardware antiguo. Techland, consciente del descontento generado, ha ofrecido reembolsos completos a quienes habían realizado reservas en estas plataformas, además de presentar disculpas públicas.

Este caso pone de relieve el desafío de la compatibilidad entre generaciones de consolas y la presión constante sobre los estudios para determinar el momento adecuado de abandonar el soporte a plataformas con menor capacidad. De manera inmediata, la decisión priva a numerosos jugadores del acceso a nuevos contenidos como la expansión Restored Land, que permite limpiar completamente el mundo de los no-muertos, una característica disponible solo para quienes poseen consolas actuales o PC.

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