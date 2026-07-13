Los juegos más esperados de 2026 #23: Onimusha: Way of the Sword

Onimusha: Way of the Sword

El 4 de septiembre es el lanzamiento de Onimusha: Way of the Sword, un nuevo juego de la franquicia de samurais de Capcom que tiene su regreso oficial luego de 20 años. Si bien tuvimos algunas remasterizaciones, el último título principal de la saga fue Onimusha: Dawn of Dreams en 2006. Esto convierte a este nuevo lanzamiento en algo muy especial para los fanáticos de Onimusha.

El regreso de la saga no fue algo inesperado sino que tiene sentido si consideramos los últimos años de Capcom, donde se encuentra revitalizando y trayendo a la actualidad a muchas de sus franquicias más queridas. La compañía japonesa se encuentra en un muy buen momento intercalando nuevos lanzamientos de sus sagas principales, remakes y nuevas IPs, como este año lo fue Pragmata.

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Onimusha: Way of the Sword

Onimusha: Way of the Sword se ambienta en Kioto, histórica capital de Japón, durante el período Edo. La ciudad es invadida por los Genma, criaturas del infierno, que trajeron muerte, pánico y terror al mundo de los vivos. Nosotros nos ponemos en la piel de Miyamoto Musashi, un joven samurái que obtiene el emblemático Guantelete Oni, que nos permite derrotar a los Genma y obtener sus almas.

La narrativa del juego nos llevará a combatir a estos demonios al mismo tiempo que conocemos más sobre la historia y el origen de nuestro samurái. Como todo Onimusha, el combate es la mecánica central de la experiencia. Desde Capcom prometen que el combate será muy técnico, dándole mucha importancia a la precisión de los parrys, bloqueos, esquivas y contraataques.

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Onimusha: Way of the Sword

Si quieren adelantarse, Onimusha: Way of the Sword tiene una demo disponible de una hora de duración. La comunidad se dividió entre los que les gustó y los que afirmaron que esa parte se les hizo demasiado sencilla. Obviamente esto no lo sabremos hasta que salga el juego, pero me parece interesante conocer cómo se posicionará en cuanto al desafío y la dificultad, ya que en los últimos años los juegos de este género fueron dominados por los souls.

Entre otras mecánicas interesantes que incorpora el nuevo exponente se encuentra el Break Issen, que consiste en romper la postura de nuestro enemigo para realizarle un golpe sangriento y letal. Mientras que esto puede aniquilar a cualquier enemigo común de un solo golpe, con los jefes funcionará para poder realizarle mucho daño y obtener almas.

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Onimusha: Way of the Sword

Las almas, como es habitual en la franquicia, nos permiten curar vida, conseguir experiencia y realizar habilidades y ataques especiales. Más allá de las mecánicas principales de nuestro personaje, el combate también utilizará el entorno, que nos servirá para defendernos, destruir objetos y utilizar distintas trampas ambientales que veamos en el escenario. La idea de Capcom es que Onimusha: Way of the Sword tenga un combate dinámico.

Hay muchas cosas para ver cuando el juego finalmente salga, pero en lo que no hay casi dudas es en su apartado técnico y artístico, ya que Onimusha: Way of the Sword utiliza el motor gráfico de Capcom, el RE Engine. Tanto en los tráilers como en los gameplay presentados ya pudimos ver un diseño con mucha atención al detalle donde prima una ambientación oscura, mucha sangre, desmembramientos y todo tipo de demonios inspirados en el folclore japonés.

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Onimusha: Way of the Sword

Onimusha: Way of the Sword es uno de los grandes lanzamientos del año y llega el 4 de septiembre para PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC.