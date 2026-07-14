Hisashi Koinuma reafirma que Koei Tecmo crecerá de 3.000 a 5.000 trabajadores a pesar de los despidos en el sector

Ninja Gaiden 2 Black, de Koei Tecmo.

La industria global del videojuego atraviesa una ola de despidos, pero Koei Tecmo, bajo la dirección de su presidente y CEO Hisashi Koinuma, adopta una estrategia de crecimiento diferente: planea aumentar su plantilla de 3,000 a 5,000 empleados en los próximos años. Este objetivo, confirmado recientemente por Koinuma en una entrevista con Famitsu, forma parte de una estrategia más amplia para situar a Koei Tecmo entre las empresas con mayor beneficio operativo del sector para el año 2035.

El crecimiento se desglosa en el fortalecimiento de sus marcas internas, la incorporación de nuevos talentos -como los 193 graduados añadidos solo en Japón el último año- y la ampliación de infraestructuras para dar soporte a equipos en expansión.

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Desarrollo de talento e infraestructura de la empresa

Koei Tecmo ha superado recientemente la barrera de los 3,000 empleados, lo que representa un aumento considerable respecto a los 2,500 empleados con los que contaba en 2024. Para mantener este crecimiento, la empresa no solo apuesta por la contratación de más personal, sino que también ha invertido en mejorar las condiciones laborales y de vida de sus empleados. Entre las acciones emprendidas está la adquisición del edificio Yokohama Symphostage, que funciona desde abril con capacidad para 900 personas, así como la construcción de nuevos dormitorios y viviendas para el personal.

Hisashi Koinuma ha señalado que, si bien esta nueva infraestructura respalda parte del aumento del personal, la empresa ya enfrenta problemas de espacio en sus instalaciones actuales. Como respuesta, se está considerando la adquisición de nuevas oficinas y la expansión en ciudades como Kioto. Además de aumentar la plantilla, Koei Tecmo busca mejorar la calidad del trabajo ofrecido mediante programas de formación interna y la optimización de los entornos de desarrollo, factores que considera esenciales para atraer y retener trabajadores altamente calificados.

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Fortalecimiento y diversificación de las marcas y proyectos

La estrategia de expansión de Koei Tecmo abarca el fortalecimiento y la diversificación de sus seis principales marcas: Omega Force con Dynasty Warriors, Team Ninja con Ninja Gaiden y Dead or Alive, Gust con Atelier, Kou Shibusawa con Nobunaga’s Ambition, Midas para juegos móviles y Ruby Party para novelas visuales. A estas se suma AAA Games Studio, fundado en 2024 y responsable del reciente lanzamiento Hyrule Warriors: Age of Imprisonment.

Según Koinuma, mantener la identidad y el estilo particular de cada equipo motivó la configuración actual de marcas. Esta estructura facilita el desarrollo recurrente de nuevos títulos y, cuando un proyecto no encaja con las líneas existentes, admite la creación de marcas adicionales. Esta flexibilidad se considera fundamental para estimular la innovación dentro de la empresa y afrontar las exigencias de un mercado cada vez más competitivo.

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La ampliación del personal permitirá a Koei Tecmo no solo lanzar más títulos de franquicias ya consolidadas, como Attack on Titan 3, Nioh o Samurai Warriors, sino también explorar nuevas propiedades intelectuales. Koinuma mencionó que hay equipos interesados en desarrollar conceptos originales, lo que podría dar lugar al nacimiento de nuevas sagas o incluso la apertura de nuevas áreas de negocio.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake, de Koei Tecmo.

Consecuencias para los empleados y repercusión en la industria

A diferencia de otras grandes empresas del sector, que recurren a despidos masivos para hacer frente a las fluctuaciones del mercado, Koei Tecmo invierte activamente en su capital humano. Esta política de crecimiento continuo aspira a brindar estabilidad laboral y oportunidades de desarrollo profesional, aspectos que benefician el bienestar de sus empleados. La construcción de viviendas y la mejora de las condiciones laborales responden tanto a la necesidad logística de alojar a una plantilla en aumento como a una visión empresarial enfocada en el largo plazo.

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Este enfoque difiere del ambiente de incertidumbre que experimentan muchos profesionales de los videojuegos en Japón y otras regiones, donde el temor a los despidos dificulta el desarrollo de carreras estables dentro del sector. La confianza que expresa Hisashi Koinuma en el potencial de expansión de Koei Tecmo no solo envía un mensaje a inversores y clientes, sino que también refuerza el compromiso directo con quienes forman parte de la empresa.

El ritmo de contratación y la inversión en infraestructura indican que Koei Tecmo prevé una demanda creciente de sus juegos y una necesidad permanente de innovación. El incremento programado hasta alcanzar 5,000 empleados se destaca como una excepción en tiempos de recortes y podría marcar una diferencia significativa en la competitividad y la relevancia internacional del estudio japonés.

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