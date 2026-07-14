Replicant D6 revive la nostalgia de GoldenEye y Perfect Dark con ‘Agent 64: Spies Never Die’

Agent 64: Spies Never Die, de Replicant D6

El título Agent 64: Spies Never Die, desarrollado por el estudio independiente Replicant D6, estará disponible a partir del 11 de agosto para PC en Steam. Inspirado en los reconocidos shooters en primera persona GoldenEye 007 y Perfect Dark de Nintendo 64, el juego busca trasladar a los aficionados de la era dorada de Rare a una experiencia conocida pero actualizada, al incluir características modernas y distintos modos de juego.

Jugadores de todas las edades podrán asumir el papel del nuevo agente John Walter en misiones de alto riesgo, enfrentamientos en pantalla dividida y desafíos multijugador adaptados.

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Un homenaje directo a los clásicos desarrollados por Rare

Agent 64: Spies Never Die ha sido presentado como un tributo explícito a los juegos icónicos de Rare. Tanto la estética visual como la mecánica de juego recuerdan a GoldenEye 007 y Perfect Dark, dos títulos que marcaron el estándar del multijugador a finales de los años noventa.

En lugar de controlar a los protagonistas originales, James Bond y Joanna Dark, los jugadores encarnarán a John Walter, un agente secreto encargado de superar tiroteos, infiltrarse para conseguir documentos confidenciales y rescatar a civiles en peligro. La campaña principal consta de catorce misiones meticulosamente diseñadas, con tres niveles de dificultad diferentes, para que tanto los jugadores experimentados como los principiantes encuentren un desafío acorde a sus capacidades.

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Regreso del multijugador tradicional y nuevas funciones

Uno de los aspectos más destacados de Agent 64 es la recuperación del modo multijugador en pantalla dividida, característico de las sesiones de videojuegos en Nintendo 64. Hasta cuatro personas podrán jugar simultáneamente en una sola pantalla, rememorando las partidas locales que marcaron a varias generaciones. Además, el juego amplía su propuesta mediante salas online personalizables para hasta ocho jugadores, y brinda la opción de añadir otros ocho bots controlados por inteligencia artificial, lo que incrementa la intensidad de los enfrentamientos.

El área multijugador se ha enriquecido aún más con más de setenta modificadores de reglas, inspirados en modos clásicos como License to Kill, en el que cualquier golpe resulta fatal, o Slappers Only, donde solo se pueden usar los puños y no hay armas de fuego. Estas opciones buscan adaptarse a las preferencias individuales de los jugadores, permitiendo personalizar cada partida y facilitando una amplia variedad de posibilidades tácticas.

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Agent 64: Spies Never Die, de Replicant D6

Desafíos y elementos desbloqueables para los jugadores dedicados

Otra característica relevante de Agent 64: Spies Never Die es la sección de Desafíos, donde los jugadores pueden participar en misiones multijugador frente a bots pre-configurados. El objetivo en estos desafíos es alcanzar una puntuación específica dentro de un límite de tiempo, lo que exige al usuario mejorar su destreza y estrategia. Cumplir estos retos desbloquea nuevos mapas, personajes jugables y pistas musicales, animando a explorar todas las opciones que el juego ofrece.

El desarrollo de Agent 64 comenzó hace varios años y se presentó públicamente con un tráiler en 2022, lo que captó la atención de quienes disfrutaron los shooters clásicos y ahora buscan una versión renovada y extendida para PC. Replicant D6, a cargo del proyecto en solitario, ha buscado mantener el espíritu de los juegos originales y, al mismo tiempo, ofrecer contenido novedoso para atraer tanto a quienes sienten nostalgia como a los nuevos entusiastas del género. El agente John Walter y las misiones en las que participa aspiran a devolver a la actualidad un tipo de videojuego que, en su momento, transformó la experiencia de juego en compañía.

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