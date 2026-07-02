Rechazo masivo de tiendas y editoras al adiós al formato físico anunciado por Sony para PlayStation

30/10/2019 PlayStation POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA PLAYSTATION

Sony ha generado una ola de rechazo tras anunciar que a partir de 2028 dejará de fabricar discos para los nuevos juegos de PlayStation, lo que marca el inicio definitivo de la era digital en su plataforma. La reacción de la industria ha sido rápida y contundente: numerosas tiendas, editoras y desarrolladores han expresado su oposición, destacando que esta política perjudica tanto a los consumidores como al futuro del videojuego como bien cultural y fuente de empleo.

Rechazo generalizado y declaraciones destacadas

En las primeras horas tras el anuncio de Sony, tiendas como GAME, Gameplay Stores, Xtralife, Meridiem Games, Impact Games y Tesura Games, entre otras, publicaron comunicados manifestando su rechazo a la eliminación del formato físico. Sostienen que la medida restringe la libertad del consumidor y limita su derecho a poseer plenamente los juegos. Meridiem Games afirma que cada vez que desaparece una edición física “perdemos la libertad de disfrutar de nuestra afición tal y como queremos”. GAME añade que la decisión “es negativa para los jugadores, para las tiendas y para los trabajadores del sector”, resaltando la amenaza que representa para miles de empleos vinculados a la distribución y venta de soportes físicos.

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La reacción también aborda el impacto en la conservación y la cultura del videojuego. Impact Games y Tesura Games han llamado a que publishers, comercios y desarrolladores se unan para aclarar que “no queremos un futuro donde todo sea un clic frío en una pantalla”, haciendo énfasis en la pérdida de una experiencia material relacionada con el videojuego: la oportunidad de coleccionar, compartir y preservar títulos para generaciones futuras.

Compromiso de empresas independientes y desarrolladores con el formato físico

No solo las grandes cadenas han criticado la decisión. Pequeñas editoras y desarrolladores han reforzado su compromiso con el formato físico. La distribuidora iam8bit expresó su decepción ante el anuncio de Sony, y reafirmó que los juegos en formato físico “son fundamentales para la conservación, la propiedad y la libertad de elección del consumidor”. La compañía recordó que desde 2016 “estos valores han guiado nuestras ediciones”.

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Aeternum Game Studios, creadores de Aeterna Noctis, declaró que la producción de ediciones físicas es ahora una “prioridad absoluta”. Según la empresa, “el formato físico no es solo un disco; es conservación, cultura y el alma misma de los videojuegos”. Aunque reconocen que dependen de Sony hasta 2028 para fabricar estos soportes, insisten en su deseo de llenar las estanterías de los jugadores con historias y experiencias tangibles.

GameFly, una plataforma de alquiler, también se pronunció señalando que su negocio depende de personas que consideran que los productos físicos siguen siendo importantes. Prometen continuar alquilando discos hasta que “nos arranquen los discos de nuestras manos suaves e hidratadas”, reflejando el apego de parte del sector a este formato.

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Respuesta de los jugadores y preocupación por los empleos en el sector

La reacción no se ha limitado al ámbito empresarial; miles de jugadores se han sumado al descontento, inundando las redes sociales oficiales de Sony con mensajes de protesta, especialmente en publicaciones relacionadas con títulos como Spider-Man: Brand New Day. Los usuarios señalan que el acceso exclusivamente digital puede implicar la pérdida de control sobre sus juegos, la dependencia de servidores y la imposibilidad de revender, compartir o conservar títulos cuando la infraestructura digital cambie o desaparezca.

Paralelamente, las tiendas alertan sobre el riesgo para miles de trabajadores relacionados con la distribución física, tanto en pequeños comercios como en cadenas especializadas. Como indican GAME y Tesura Games, el fin del soporte físico supondría una gran reducción en el volumen de negocio para muchos puntos de venta, lo que podría llevar a despidos masivos y cierre de establecimientos. El sentimiento general es que Sony busca facilitar la gestión y distribución propia mediante la digitalización, prescindiendo de intermediarios y cuestionando la pluralidad y competitividad del sector.

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Contradicciones, dudas sobre la conservación y aspectos legales

Aunque Sony aún no ha hecho comentarios adicionales sobre su decisión, las empresas afectadas coinciden en que la digitalización exclusiva pone en riesgo la preservación a largo plazo de los videojuegos. Distribuidores y expertos en conservación insisten en que los formatos digitales, sujetos a cambios de licencia, restricciones geográficas y avances tecnológicos, no garantizan que los juegos se mantengan accesibles con el tiempo. Ejemplos recientes de la retirada o modificación de títulos digitales en otras plataformas refuerzan el argumento de quienes defienden lo tangible, lo coleccionable y lo transferible.

Algunos desarrolladores, como Aeternum Game Studios, consideran que el soporte físico es “el alma de los videojuegos” y temen que, una vez que Sony cierre la puerta a los discos, se pierdan obras culturales en el limbo digital o bajo condiciones de compra más restrictivas para los usuarios.

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FILE PHOTO: The Sony Playstation logo is seen at the Paris Games Week (PGW), a trade fair for video games in Paris, France, November 5, 2023. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

Indicadores críticos y peticiones ignoradas

Algunos datos son relevantes en este contexto. Por una parte, una buena parte del negocio tradicional de videojuegos -especialmente fuera de Estados Unidos- sigue dependiendo de las ventas físicas, según varios distribuidores. Además, el abandono del soporte físico ocurre en un momento en que persiste una fuerte demanda de consumidores de todas las edades y países para adquirir juegos en discos y cajas, tanto por motivos de coleccionismo, acceso sin conexión o facilidad de préstamo y segunda mano.

Las peticiones reiteradas de tiendas, editoras y desarrolladoras para que Sony reconsidere su postura no han recibido respuesta hasta ahora. Algunas organizaciones han comenzado campañas con hashtags como #GamersUnidos, convocando a los jugadores a defender el formato tradicional. Las editoras insisten en que no se trata solo de nostalgia, sino de derechos fundamentales de los usuarios frente a una industria enfocada en la rentabilidad y el control comercial.

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