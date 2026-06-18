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Llega Yasmine a Street Fighter 6, la experta en karambit y eskrima busca a su hermano perdido

Capcom inicia el Año 4 de Street Fighter 6 con una protagonista filipina y un nuevo meta de combate

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Yasmine se puede comprar por separado con Fighter Coins, y los que tengan el Pase de Personajes del Año 4 o el Ultimate Pass tendrán acceso automático a ella cuando salga.

La llegada de Yasmine a Street Fighter 6 marca el comienzo del Año 4, una nueva temporada para los seguidores del reconocido título de pelea de Capcom. Yasmine, procedente de Filipinas y primera luchadora descargable de este periodo, estará disponible a partir del 3 de agosto para quienes tengan el Pase de personajes del Año 4 o el Pase definitivo del mismo ciclo. Su aparición no solo introduce a nuevos personajes, sino también una serie de ajustes en el equilibrio que afectarán a toda la plantilla del juego. Esta actualización muestra el enfoque de Capcom en mantener actualizada la dinámica del juego y aportar diversidad en la jugabilidad y en las historias de los combatientes.

Presentación de Yasmine: historia y características principales

Yasmine es una incorporación inédita en la serie, destacando tanto por su origen filipino como por el arte marcial que utiliza: la eskrima. Esta disciplina, reconocida por su uso de armas como bastones y cuchillos en el combate cuerpo a cuerpo, define el estilo de pelea de Yasmine, quien se caracteriza por ser ágil y precisa en sus movimientos. El trasfondo del personaje cuenta que aprendió a luchar junto a su hermano mayor, conocido como su “kuya” en tagalo, y su abuelo, llamado “lolo”, ambos figuras centrales en su desarrollo.

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De acuerdo con la historia oficial, la desaparición repentina de su hermano lleva a Yasmine a dejar la lucha y guardar su característico cuchillo karambit. No obstante, tras ver videos en FooTube protagonizados por una famosa supermodelo francesa, recupera la motivación y decide buscar a su hermano desaparecido. Así comienza su travesía en Street Fighter 6, donde utiliza una eskrima dinámica y técnicas distintivas.

Técnicas y jugabilidad: el repertorio de Yasmine

La jugabilidad de Yasmine destaca por su enfoque ofensivo y su gran movilidad, con mecánicas particulares y movimientos propios de la eskrima. Entre sus principales técnicas se encuentran ataques rápidos con cuchillo y maniobras diseñadas para presionar al rival en distancias corta y media. Algunas de sus habilidades más representativas son Daloy ng Tubig, un golpe veloz con el karambit; Talim ng Hangin; Mukha ng Langit, que permite realizar una voltereta para esquivar y contraatacar; y Lipad ng Agila, una serie de patadas especiales inspiradas en la tradición filipina.

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Yasmine también dispone del modo Bayani, una especie de fase mejorada que incrementa su capacidad de ataque y permite ejecutar combos prolongados. Este modo, que se activa bajo determinadas condiciones, refuerza su perfil como luchadora ofensiva y técnica. Su arsenal incluye también proyectiles, ataques aéreos y Super Artes denominadas Hiwa ng Kalangitan, Nakatagong Lakas y Pamumukadkad ng Sampaguita, cada una con efectos visuales y de daño notables. El repertorio de Yasmine está diseñado para ofrecer nuevas posibilidades de control, presión y finalización, incluso para jugadores experimentados.

Street Fighter 6, de Capcom
Street Fighter 6, de Capcom

Impacto en la comunidad de Street Fighter 6 y más contenidos

El anuncio de Yasmine ha despertado interés en la comunidad global de Street Fighter 6, no solo por sus raíces y representación cultural, sino por la evolución que supone para la jugabilidad. Al agregar técnicas originales de eskrima y un repertorio visualmente diferenciado, se amplía el abanico de opciones para jugadores de diversos estilos y niveles de habilidad.

El lanzamiento de Yasmine coincide con una actualización de equilibrio que afectará a todos los luchadores, cuyos detalles completos serán comunicados en la lista de ajustes antes de la fecha establecida. Esta actualización busca igualar la balanza competitiva, manteniendo tanto las estrategias clásicas como abriendo espacio a nuevas posibilidades que surjan con los contenidos descargables. Además de Yasmine, el Año 4 prevé la incorporación de personajes adicionales como Arjun -programado para primavera-, Bosch (otoño de 2025) y, en una colaboración especial, Tifa Lockhart, reconocida protagonista de Final Fantasy VII Remake para inicios de 2027.

Respecto a la personalización, Yasmine contará con dos atuendos desde su llegada: su vestimenta básica de combate y un uniforme alternativo de colegiala que se desbloquea al completar el 100% de su progreso individual. Esta variedad añade objetivos adicionales para los jugadores interesados en profundizar en su desarrollo dentro del juego, ofreciendo un incentivo extra para explorar y perfeccionar su estilo de pelea.

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