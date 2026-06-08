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PowerWash Simulator 2 lanza su DLC Star Wars con seis misiones icónicas el 16 de julio

Los usuarios podrán encarnar a un droide inédito para eliminar suciedad en lugares y naves icónicas del universo de George Lucas

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PowerWash Simulator 2: STAR WARS Pack presenta su tráiler.

El 16 de julio de 2026 se lanzará oficialmente el DLC Star Wars Pack para PowerWash Simulator 2, un contenido descargable que permitirá a los jugadores limpiar escenarios icónicos de la trilogía original de la reconocida franquicia cinematográfica. Desarrollado por FuturLab en colaboración con Lucasfilm Games, y disponible para las principales consolas y PC, este pack introduce nuevas mecánicas y un personaje exclusivo, invitando a los aficionados a explorar el universo de Star Wars desde una perspectiva poco habitual: la limpieza a presión.

Un droide de limpieza y trabajos espaciales

El contenido descargable pone al jugador en la carcasa de P0-W2, un droide de limpieza de clase cinco creado especialmente para esta ocasión. Por primera vez, la narrativa del juego se conecta directamente con los acontecimientos de Star Wars: A New Hope, The Empire Strikes Back y Return of the Jedi, permitiendo a los jugadores interactuar con escenarios y vehículos emblemáticos de la saga. Bajo las órdenes del Imperio y posteriormente colaborando con la Alianza Rebelde, P0-W2 recibe misiones de limpieza que combinan el humor con la fidelidad al material original.

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El droide utiliza un equipo de lavado a presión inspirado en la tecnología de la galaxia, representando una de las principales novedades jugables del DLC y ofreciendo un desafío adicional en comparación con las tareas habituales del juego. Según FuturLab, la intención ha sido representar “una experiencia de limpieza para una era más civilizada y, ahora sí, más limpia”.

Escenarios y naves de la saga para limpiar

La expansión Star Wars incluye seis misiones distintas, ambientadas en localizaciones emblemáticas fielmente modeladas conforme a la trilogía original. Los jugadores podrán limpiar la granja de los Lars en Tatooine antes de la llegada de Luke Skywalker, dejar reluciente la cantina de Mos Eisley tras los sucesos con Han Solo y eliminar la suciedad de los mecanismos de un inmenso AT-AT después de la batalla en Hoth.

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El recorrido continúa con la restauración del puente de mando de un Superdestructor Estelar imperial, la limpieza exhaustiva de un caza X-Wing rebelde antes de la ofensiva y el mantenimiento del Halcón Milenario tras el combate en Endor. Estos lugares y vehículos han sido recreados con un elevado nivel de detalle, permitiendo a los jugadores explorar y limpiar cada rincón. El proceso de limpieza no solo mejora el aspecto visual, sino que también revela detalles ocultos y referencias para los fanáticos más atentos.

Modalidades cooperativas y estilos de juego

El DLC conserva las opciones multijugador propias del juego base. Los jugadores pueden afrontar las misiones en solitario o junto a un grupo de hasta cuatro personas. En el modo campaña, existe la posibilidad de seguir la historia individual de P0-W2 o formar equipo intentando convertirse en uno de los dúos de androides más reconocidos de la galaxia. Además, el modo Free Play permite abordar la limpieza de los escenarios sin restricciones, explorando a un ritmo más relajado y con la compañía de amigos.

La llegada del Star Wars Pack responde a la tendencia creciente de colaboraciones entre franquicias populares y videojuegos de simulación. Muchos jugadores consideran que esta combinación brinda la oportunidad de ver mundos conocidos desde perspectivas poco convencionales. FuturLab, tras el éxito de otros contenidos temáticos, apuesta por ofrecer nuevas opciones de entretenimiento para la comunidad, además de ampliar las posibilidades de rejugabilidad y prolongar la vida útil del título.

PowerWash Simulator 2, de FuturLab.
PowerWash Simulator 2, de FuturLab.

Repercusión y opiniones de la comunidad

El lanzamiento de este contenido descargable resulta significativo al permitir, por primera vez en un simulador de limpieza, intervenir en uno de los universos de ciencia ficción más influyentes de los últimos tiempos. Los desarrolladores subrayan que esta expansión fue posible gracias a la colaboración detallada con Lucasfilm Games, garantizando autenticidad tanto en los diseños de las naves como en el entorno visual y sonoro.

Según el análisis original de PowerWash Simulator 2, el juego se ha destacado por ofrecer una experiencia relajante y adictiva, alejada de las propuestas visualmente más exigentes o revolucionarias. Este nuevo DLC refuerza ese atractivo al aportar variedad mientras mantiene la esencia que dio fama a la serie. A diferencia de entregas anteriores centradas únicamente en la satisfacción de limpiar, ahora se suma un componente narrativo y un desafío adicional gracias a la integración con el universo de Star Wars.

La opción de descubrir lugares emblemáticos, como la cantina de Mos Eisley o el Halcón Milenario, ha generado tanto expectación como nostalgia entre los jugadores veteranos. Sin embargo, algunos usuarios han notado la llamativa combinación entre la cotidianidad de las tareas de limpieza y el trasfondo épico de la franquicia, lo que ha provocado reacciones diversas, ya sea por el interés en la novedad o por la ironía ante los desafíos propuestos.

En conclusión, la expansión de Star Wars para PowerWash Simulator 2 representa una nueva dirección dentro del género, reflejando a la vez las tendencias actuales de la industria y la capacidad del medio para reinventar universos bien conocidos.

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