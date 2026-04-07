‘Skautfold: Moonless Knight’ llega a PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch esta semana

Skautfold: Moonless Knight, de Pugware

Skautfold: Moonless Knight, el reconocido metroidvania inspirado en la obra de Lovecraft y desarrollado por Pugware, se prepara para su lanzamiento en PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Su llegada está prevista para el 9 de abril, según informaron Red Art Games y Pugware, marcando el paso del juego de su debut en PC a una audiencia considerablemente mayor. La trama presenta una combinación de elementos políticos y sobrenaturales en una experiencia de acción y exploración llena de tensión, situando al jugador en el centro de una intrincada conspiración que pone en riesgo el destino de un imperio ficticio.

Antecedentes y datos sobre el lanzamiento

Skautfold: Moonless Knight se lanzó por primera vez en 2019 mediante un acceso anticipado en Steam y consolidó su propuesta con un lanzamiento completo en marzo de 2020. Tras su paso por PC, donde atrajo a seguidores gracias a su ambientación oscura y su exigente jugabilidad, el juego se prepara ahora para ampliar su presencia en el mercado de consolas. Red Art Games, además, anunció una edición física para PlayStation 5, ofreciendo así a los coleccionistas la posibilidad de obtener el juego en formato físico.

La trama sitúa al jugador en el papel de Gray, el Segundo Caballero, enviado desde el Imperio Angélico de Britannia al Imperio del Amanecer de Japón con una misión diplomática crucial. El delicado equilibrio político se desmorona rápidamente tras la aparición de un culto lunático, que logra ejecutar un levantamiento religioso con consecuencias graves para el Emperador japonés y los enviados de Eleanor. Con este contexto, la exploración del Palacio Imperial de Oda se convierte en una empresa peligrosa, en la que negociar, combatir y sobrevivir forman parte del día a día.

Elementos innovadores en jugabilidad y diseño

Moonless Knight amplía la experiencia metroidvania al permitir a los jugadores decidir su propio recorrido y el orden en que se enfrentan a los jefes, lo que refuerza la sensación de autonomía y dificultad. El diseño de mundo semiabierto exige a los jugadores aprender rutas alternativas y conexiones entre áreas mientras descubren los secretos oscuros de la familia imperial y del llamado primer Dios Emperador. En el transcurso del juego, se encuentran personajes heridos a los que se puede ayudar, objetos coleccionables llamados Yth stones y elementos originales como pugs ninja escondidos en el entorno, que ofrecen momentos de alivio entre los desafíos constantes.

La mecánica de combate ha sido renovada mediante un sistema de guardia que premia la precisión y castiga los errores. El jugador debe perfeccionar bloqueos exactos y esquives oportunos para mantener la guardia máxima y evitar quedar expuesto. Además, las inyecciones Vitae de la Industria Waltham permiten recuperar salud o sobrecargarla, lo que potencia el daño y abre la posibilidad de estrategias ofensivas frente a enemigos especialmente difíciles. Todo esto se desarrolla en un entorno donde fallar puede tener consecuencias tanto para el personaje como para la estabilidad del universo del juego.

Skautfold: Moonless Knight, de Pugware

Impacto para los jugadores y proyección de la saga

La llegada de Skautfold: Moonless Knight a múltiples plataformas representa una expansión considerable de su base de jugadores. Para quienes han seguido la saga desde otros títulos como Shrouded in Sanity, Usurper e Into the Fray, existe ahora la posibilidad de continuar la historia sin depender de una PC. La narrativa está conectada con los eventos de los juegos previos, pero se mantiene accesible para quienes se acerquen por primera vez, asegurando una experiencia cohesiva sin exigir conocimiento previo de la franquicia.

El atractivo del juego no se limita únicamente a la dificultad, sino que reside también en la integración de una atmósfera inspirada en Lovecraft, dirigida a aficionados del horror cósmico y a quienes buscan desafíos exigentes. Las tensiones entre las aparentemente diplomáticas soluciones del protagonista y la constante amenaza de cultos y deidades construyen una narrativa en la que las decisiones del jugador tienen un impacto concreto en el desarrollo de la trama. Para muchos seguidores, la posibilidad de adquirir una edición física para PS5 simboliza también el apoyo a los juegos independientes con identidad propia en un mercado mayormente ocupado por grandes compañías.