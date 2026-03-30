‘Invincible VS’ presenta a Conquest y confirma a Universa e Inmortal como personajes DLC

Invincible VS presenta un nuevo tráiler.

El esperado juego de lucha en equipos Invincible VS, ambientado en el universo de la reconocida serie Invincible, ha anunciado oficialmente la incorporación de Conquest como el último personaje del plantel inicial de 18 combatientes. La revelación, realizada durante la gala de los Evo Awards, incluyó además los primeros detalles de una hoja de ruta para contenido descargable (DLC) que iniciará con la llegada de Universa y el Inmortal en el verano de 2026. La beta abierta del título ofrecerá a los jugadores la oportunidad de probar 10 personajes y distintos modos de juego del 9 al 11 de abril.

Presentación de Conquest: impacto e intimidación en el escenario

La llegada de Conquest fue presentada con un evento en vivo en el que se modeló una estatua de 2 metros mientras miles de aficionados seguían el proceso tanto presencialmente como a través de transmisión global. Conquest, conocido por su impiedad y su inclinación a la destrucción, se suma como el villano más brutal y temido del universo Invincible. Dentro del juego, su estilo de combate se define por una ofensiva constante y gran contundencia: está clasificado como un Striker, especializado en ejercer presión y dominar con golpes devastadores.

Entre sus habilidades destaca un ataque de embestida que incrementa su potencia según la distancia recorrida y añade una capa adicional de defensa, denominada super armor en la jerga especializada. Los desarrolladores señalan que estas características lo vuelven una elección intimidante para los rivales y desafiante para quienes lo controlan. La inclusión de Conquest completa un plantel inicial diverso, que combina personajes clásicos, favoritos de los fanáticos y una creación original para el juego, llamada Ella Mental.

Incremento de expectativas con la llegada de Universa y el Inmortal como contenido descargable

Con el plantel de lanzamiento ya consolidado, Skybound Games y Quarter Up confirmaron que la expansión de contenido tendrá sus primeras entregas en verano: Universa, antagonista energética que ha cobrado relevancia tras su reciente aparición en la cuarta temporada de la serie animada, y el Inmortal, un veterano miembro de los Guardianes del Globo capaz de renacer tras cada derrota.

Este modelo de hoja de ruta Year 1 DLC anticipa que el título recibirá refuerzos periódicos en los meses posteriores al lanzamiento, siguiendo una estrategia de lanzamientos escalonados habitual en el género de lucha competitivo. El anuncio busca mantener activa a la comunidad de jugadores y responder a la creciente demanda de contenido inspirado directamente en la serie animada de Prime Video, apelando a la base de aficionados que acompaña a la franquicia.

Información sobre la beta abierta y modos de juego disponibles

El acceso anticipado al juego será posible mediante la beta abierta programada del 9 al 11 de abril, disponible en PlayStation 5 y Xbox Series. Los participantes podrán disputar enfrentamientos en los modos Tutorial, Práctica y Clasificatoria, ofreciendo opciones tanto para quienes desean aprender las mecánicas como para quienes buscan competir en línea desde el primer día. Durante este periodo se podrá seleccionar entre 10 personajes representativos, como Invincible, Atom Eve, Omni-Man y Battle Beast, así como combatir en una variedad de escenarios que recrean ubicaciones emblemáticas de la saga, entre ellas una sala de entrenamiento, La Luna y El Himalaya.

Se anunció también que quienes participen en la beta recibirán una apariencia especial de Omni-Man como incentivo. El especial interés en la comunidad competitiva y la transparencia en la comunicación de novedades están siendo aspectos reconocidos por quienes esperan el lanzamiento completo, previsto para el 30 de abril en PlayStation 5, Xbox Series y PC.

Invincible VS, de Quarter Up.

Repercusiones en la comunidad y tendencias en la industria actual

La combinación de personajes icónicos, presentaciones llamativas y la apuesta por contenido posterior al lanzamiento refuerza el atractivo para los fanáticos de los juegos de pelea y seguidores de Invincible. El plantel inicial de 18 luchadores se sitúa en la media del género y se amplía con una hoja de ruta para DLC que garantiza longevidad al juego y mantiene la atención de la comunidad. El tipo de presentación, que involucra montaje escénico y participación en vivo, responde a una tendencia de los desarrolladores actuales por crear momentos virales y potenciar la interacción en redes sociales.

Sin embargo, ante la promesa de contenidos futuros, algunos jugadores habituales manifiestan reservas respecto a la dependencia del DLC para acceder a los personajes más esperados, una práctica frecuente en la industria que puede impactar la percepción de valor entre quienes prefieren tener acceso a la totalidad del contenido desde el lanzamiento. Por otro lado, los modos que ofrece la beta permiten una experiencia inclusiva para diversos perfiles de jugador, desde principiantes hasta aspirantes a la escena competitiva.

Con esta nueva serie de anuncios y la activa participación de la comunidad, Invincible VS se perfila como un nuevo referente en el panorama actual de videojuegos de lucha, respaldando el crecimiento de una franquicia transmedia que continúa expandiéndose.