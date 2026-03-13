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‘Tomb Raider 1-3 Remastered’ estrena modo desafío gratuito y 10 trajes inéditos para Lara Croft

La remasterización de los tres primeros Tomb Raider suma un modo desafío personalizable y recompensas inéditas

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Tomb Raider I-II-III Remastered presenta un tráiler de su nueva actualización.

El lanzamiento de Tomb Raider 1-3 Remastered en Switch 2, junto con una actualización gratuita que incorpora el Challenge Mode, nuevos logros y trajes, representa un momento importante para una de las franquicias de aventuras más reconocidas en el mundo de los videojuegos. Los usuarios de Switch que ya contaban con la versión anterior podrán acceder a la actualización sin costo, la cual mejora los gráficos y suma desafíos personalizables, incrementando la dificultad y la rejugabilidad.

Lanzamiento y contexto multiplataforma

Tomb Raider I-II-III Remastered debutó originalmente en febrero de 2024 para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, la Switch original y PC. Ahora, con su llegada a Switch 2, iOS y Android, la saga protagonizada por Lara Croft refuerza su presencia en un público aún más amplio, especialmente al llegar a dispositivos móviles, lo que posibilita jugar tanto en casa como fuera de ella.

La actualización lanzada en paralelo no solo es gratuita, sino que fomenta la competitividad y la experimentación. Mediante la inclusión de un modo desafío, la editora Aspyr y la desarrolladora Crystal Dynamics buscan atraer tanto a fanáticos de antaño como a nuevos jugadores. En Switch 2, la remasterización resalta por su soporte para 1440p y 60 fotogramas por segundo en modo dock, y hasta 120 fotogramas por segundo a 1080p en modo portátil, características que superan la experiencia visual de las consolas Nintendo previas.

Características principales de la actualización Challenge Mode

El Challenge Mode en Tomb Raider 1-3 Remastered permite a los usuarios modificar varios parámetros, como la salud de la protagonista, el daño recibido, la cantidad y dificultad de enemigos o los diferentes extras disponibles por nivel. Estas opciones posibilitan desafíos adaptados a la habilidad de cada jugador y estimulan formas creativas de superar los obstáculos.

El nivel de dificultad elegido afecta directamente las recompensas: a medida que los jugadores afrontan retos más exigentes, desbloquean objetos exclusivos, lo que incentiva la rejugabilidad. Entre los bloqueables más destacados que introduce la actualización se encuentran diez trajes nuevos para Lara Croft, cada uno con bonificaciones propias, que van desde mayor velocidad hasta mayor resistencia.

La actualización también incorpora quince logros nuevos, pensados para coleccionistas de trofeos y quienes buscan alcanzar metas específicas dentro del juego. Estas adiciones enriquecen la experiencia, ofreciendo mayor personalización y ampliando notablemente la duración del juego para aquellos interesados en afrontar todos los desafíos.

Impacto en la experiencia de los jugadores

La opción de ajustar los niveles de dificultad responde a una demanda de la comunidad que siempre buscó más libertad para adaptar el juego a su estilo. Los nuevos trajes no solo brindan variedad estética -incluyendo atuendos inspirados en héroes clásicos y referencias a la cultura pop-, sino que también modifican aspectos concretos de la jugabilidad, recompensando la experimentación estratégica.

Quienes ya poseían la versión remasterizada en Switch obtendrán la mejora para Switch 2 de manera gratuita, lo que estimula la transición a la nueva consola sin coste adicional. Esta medida ha recibido el respaldo de la comunidad, que valora el soporte prolongado y la mejora gráfica en este relanzamiento que, según la crítica especializada, equilibra adecuadamente la nostalgia con la modernidad.

En las plataformas móviles, la llegada de Tomb Raider 1-3 Remastered amplía el acceso a una de las sagas más influyentes del medio, permitiendo revivir las primeras aventuras de Lara Croft con controles adaptados y gráficos mejorados. Esto puede atraer tanto a nuevos jugadores como a quienes buscan una nueva oportunidad para disfrutar de los clásicos, ahora optimizados para la tecnología actual.

La recopilación de videojuegos presenta
La recopilación de videojuegos presenta mejoras en los controles y a nivel visual. (Nintendo)

Contradicciones, expectativas y comparativa con versiones previas

Aunque la crítica ha identificado la actualización como un avance en materia de rejugabilidad y personalización, ciertos comentarios señalan que algunos elementos antiguos de los juegos originales se mantienen, incluso en el remaster. Los controles, fieles al estilo clásico, generan opiniones divididas entre quienes valoran la fidelidad a la experiencia original y quienes prefieren adaptaciones más contemporáneas.

La decisión de mantener la esencia de los primeros títulos ha recibido tanto elogios como reservas; por un lado, se respeta la experiencia original, pero por otro, puede resultar poco intuitiva para los usuarios más jóvenes, habituados a una jugabilidad moderna. El Challenge Mode permite, gracias a sus opciones, reducir parte de la frustración histórica relacionada con la dificultad o la respuesta del control, aunque la jugabilidad base de los clásicos permanece inalterada.

En cuanto al rendimiento técnico, la actualización para Switch 2 y la llegada a dispositivos móviles muestran mejoras notables en resolución y velocidad de refresco, superando una de las principales limitaciones del hardware de la Switch original. Los jugadores pueden optar por jugar en la pantalla grande del hogar o en modo portátil, sin sacrificar calidad visual, una diferencia perceptible respecto a las primeras versiones remasterizadas.

De cara al futuro, la expansión simultánea a nuevas plataformas y la introducción de más opciones de personalización revelan la intención de Aspyr y Crystal Dynamics de mantener el interés en el remaster. La comunidad continúa atenta ante posibles novedades y ajustes, mientras disfruta de esta renovada propuesta de Tomb Raider.

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