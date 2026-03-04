Dylan Efron, Mel B y Tristan Thompson protagonizan en el nuevo spin-off ‘El Juego del Calamar: El Desafío VIP’

Squid Game: The VIP Challenge presenta su primer tráiler.

Netflix ha anunciado oficialmente El Juego del Calamar: El Desafío VIP, un spin-off de la exitosa franquicia surcoreana en el que ocho celebridades pondrán a prueba su ingenio y habilidades en un entorno inspirado en los desafiantes juegos de la serie original. Entre los participantes confirmados se encuentran Dylan Efron, Hannah Godwin, Kim Zolciak, Kristy Sarah, la cantante Mel B, el agente inmobiliario Ryan Serhant, el campeón de la NBA Tristan Thompson y Viper, ganador de la segunda temporada de El Juego del Calamar: El Desafío. Este reality se suma a la tendencia actual de reunir celebridades de distintos ámbitos en el contexto de juegos de supervivencia.

Selección de concursantes y formato innovador

El Juego del Calamar: El Desafío VIP se distingue de las ediciones anteriores por centrarse en figuras conocidas del mundo público, con experiencia en realities, deportes de alto nivel y plataformas digitales. Dylan Efron, reconocido por su participación en The Traitors, enfrentará una competencia con reglas inesperadas. Lo acompañan personalidades como Hannah Godwin, quien participó en The Bachelor, y Kim Zolciak, conocida por The Real Housewives of Atlanta.

También resalta la presencia de Mel B, exintegrante de las Spice Girls, y Tristan Thompson, campeón de la NBA. Completan el grupo Ryan Serhant, destacado por Owning Manhattan, la creadora de contenido Kristy Sarah, y Viper, cuyo desempeño en El Juego del Calamar: El Desafío lo hizo conocido y quien ha anticipado un enfoque competitivo intenso, prometiendo causar “total caos”.

La dinámica del programa busca poner a prueba no solo la resistencia física, sino especialmente la estrategia y capacidad de adaptación de los concursantes. Aunque Netflix no ha detallado las pruebas específicas, las referencias a “alto riesgo” y el énfasis en habilidades sociales y analíticas sugieren una competencia cargada de tensión psicológica, en línea con la atmósfera de la serie original. Existe gran expectativa por observar cómo estas figuras acostumbradas a otro tipo de presión encaran la incertidumbre y la traición característica de El Juego del Calamar.

El impacto de Squid Game en la industria del entretenimiento

Desde su lanzamiento en 2021, El Juego del Calamar se ha establecido como un fenómeno cultural y comercial. Su primer spin-off, El Juego del Calamar: El Desafío, debutó en 2023 con 456 participantes compitiendo por un premio de 4.56 millones de dólares, recreando la lógica implacable de los juegos infantiles adaptados para adultos en situaciones extremas. El éxito fue tal que la producción ya acumula dos temporadas y una tercera está en desarrollo para 2025. Sin embargo, el mensaje crítico sobre la desigualdad social presente en la historia original se diluye en estos formatos de competencia, donde el foco central es el espectáculo.

La integración de celebridades en El Juego del Calamar: El Desafío VIP responde a la estrategia de la industria televisiva de ampliar el alcance y rentabilidad de sus franquicias a través de formatos híbridos. Ver a figuras conocidas enfrentando situaciones límite genera audiencia global y alta interacción en redes sociales. Algunos críticos, como la periodista de Variety Alison Herman, señalan que aunque el trasfondo social permanece en la narrativa, el aspecto moral se reduce a un espectáculo de consumo masivo.

El Juego del Calamar: El Desafío VIP (Captura de tráiler oficial)

Repercusiones y debate sobre el formato en la vida real

La expectativa en torno a El Juego del Calamar: El Desafío VIP surge del éxito de su predecesor y del interés por observar a celebridades bajo presión extrema. Para el público, presenciar a estrellas internacionales participando en juegos de estrategia y supervivencia genera tanto interés como inquietud, especialmente considerando la delgada línea entre competencia y representación social. Además, experiencias previas indican que los concursantes pueden experimentar secuelas emocionales debido al estrés, lo que lleva a cuestionar los límites éticos del formato.

A diferencia de la ficción original, donde los participantes competían por necesidad y bajo coacción, este nuevo reality enfrenta a figuras públicas que participan por reconocimiento y premios simbólicos, sin las implicancias trágicas de la historia coreana. Sin embargo, el paralelismo entre el sufrimiento ficticio y la exposición mediática de los concursantes reales genera controversia, ya que muchos encuentran atractivo en el contraste entre fama y vulnerabilidad. En la industria, el éxito de este tipo de programas consolida la tendencia global a explotar franquicias mediante realities que captan la atención tanto de seguidores de las celebridades como de fans del contenido original.