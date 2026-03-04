Malditos Nerds

Dylan Efron, Mel B y Tristan Thompson protagonizan en el nuevo spin-off ‘El Juego del Calamar: El Desafío VIP’

Netflix lanzará una versión de reality show con celebridades internacionales inspirada en El Juego del Calamar

Guardar
Squid Game: The VIP Challenge presenta su primer tráiler.

Netflix ha anunciado oficialmente El Juego del Calamar: El Desafío VIP, un spin-off de la exitosa franquicia surcoreana en el que ocho celebridades pondrán a prueba su ingenio y habilidades en un entorno inspirado en los desafiantes juegos de la serie original. Entre los participantes confirmados se encuentran Dylan Efron, Hannah Godwin, Kim Zolciak, Kristy Sarah, la cantante Mel B, el agente inmobiliario Ryan Serhant, el campeón de la NBA Tristan Thompson y Viper, ganador de la segunda temporada de El Juego del Calamar: El Desafío. Este reality se suma a la tendencia actual de reunir celebridades de distintos ámbitos en el contexto de juegos de supervivencia.

Selección de concursantes y formato innovador

El Juego del Calamar: El Desafío VIP se distingue de las ediciones anteriores por centrarse en figuras conocidas del mundo público, con experiencia en realities, deportes de alto nivel y plataformas digitales. Dylan Efron, reconocido por su participación en The Traitors, enfrentará una competencia con reglas inesperadas. Lo acompañan personalidades como Hannah Godwin, quien participó en The Bachelor, y Kim Zolciak, conocida por The Real Housewives of Atlanta.

También resalta la presencia de Mel B, exintegrante de las Spice Girls, y Tristan Thompson, campeón de la NBA. Completan el grupo Ryan Serhant, destacado por Owning Manhattan, la creadora de contenido Kristy Sarah, y Viper, cuyo desempeño en El Juego del Calamar: El Desafío lo hizo conocido y quien ha anticipado un enfoque competitivo intenso, prometiendo causar “total caos”.

La dinámica del programa busca poner a prueba no solo la resistencia física, sino especialmente la estrategia y capacidad de adaptación de los concursantes. Aunque Netflix no ha detallado las pruebas específicas, las referencias a “alto riesgo” y el énfasis en habilidades sociales y analíticas sugieren una competencia cargada de tensión psicológica, en línea con la atmósfera de la serie original. Existe gran expectativa por observar cómo estas figuras acostumbradas a otro tipo de presión encaran la incertidumbre y la traición característica de El Juego del Calamar.

El impacto de Squid Game en la industria del entretenimiento

Desde su lanzamiento en 2021, El Juego del Calamar se ha establecido como un fenómeno cultural y comercial. Su primer spin-off, El Juego del Calamar: El Desafío, debutó en 2023 con 456 participantes compitiendo por un premio de 4.56 millones de dólares, recreando la lógica implacable de los juegos infantiles adaptados para adultos en situaciones extremas. El éxito fue tal que la producción ya acumula dos temporadas y una tercera está en desarrollo para 2025. Sin embargo, el mensaje crítico sobre la desigualdad social presente en la historia original se diluye en estos formatos de competencia, donde el foco central es el espectáculo.

La integración de celebridades en El Juego del Calamar: El Desafío VIP responde a la estrategia de la industria televisiva de ampliar el alcance y rentabilidad de sus franquicias a través de formatos híbridos. Ver a figuras conocidas enfrentando situaciones límite genera audiencia global y alta interacción en redes sociales. Algunos críticos, como la periodista de Variety Alison Herman, señalan que aunque el trasfondo social permanece en la narrativa, el aspecto moral se reduce a un espectáculo de consumo masivo.

El Juego del Calamar: El
El Juego del Calamar: El Desafío VIP (Captura de tráiler oficial)

Repercusiones y debate sobre el formato en la vida real

La expectativa en torno a El Juego del Calamar: El Desafío VIP surge del éxito de su predecesor y del interés por observar a celebridades bajo presión extrema. Para el público, presenciar a estrellas internacionales participando en juegos de estrategia y supervivencia genera tanto interés como inquietud, especialmente considerando la delgada línea entre competencia y representación social. Además, experiencias previas indican que los concursantes pueden experimentar secuelas emocionales debido al estrés, lo que lleva a cuestionar los límites éticos del formato.

A diferencia de la ficción original, donde los participantes competían por necesidad y bajo coacción, este nuevo reality enfrenta a figuras públicas que participan por reconocimiento y premios simbólicos, sin las implicancias trágicas de la historia coreana. Sin embargo, el paralelismo entre el sufrimiento ficticio y la exposición mediática de los concursantes reales genera controversia, ya que muchos encuentran atractivo en el contraste entre fama y vulnerabilidad. En la industria, el éxito de este tipo de programas consolida la tendencia global a explotar franquicias mediante realities que captan la atención tanto de seguidores de las celebridades como de fans del contenido original.

Temas Relacionados

malditos-nerdsmalditos-nerds-seriesseriesEl Juego del CalamarNetflix

Más Noticias

Entrevistamos a Hero Fiennes Tiffin, protagonista de ‘El Joven Sherlock’

Sherlock Holmes vuelve a la pantalla chica y pudimos conversar con su actor protagónico

Entrevistamos a Hero Fiennes Tiffin,

One Piece revela el trailer final de la temporada 2 antes de su estreno global

Netflix lanza el trailer final de la segunda temporada con nuevas escenas y personajes

One Piece revela el trailer

Hydroneer llega a PlayStation 5 y Xbox Series el 8 de mayo con su expansión Journey to Volcalidus incluida

Hydroneer apuesta por el modo cooperativo en consola y estrena un mundo seis veces más grande con Volcalidus

Hydroneer llega a PlayStation 5

Team Asobi, Housemarque y más impulsan contrataciones en PlayStation Studios a pesar de los recientes cierres

En medio de un clima de recortes y transición generacional, tres estudios clave de Sony amplían sus equipos

Team Asobi, Housemarque y más

Paradox Interactive reactiva Cities Skylines con Race Day mientras la secuela lucha por estabilizarse

Tras varios tropiezos, Paradox Interactive relanza contenido para ambas entregas de Cities Skylines y cambia de estudio el desarrollo del primero

Paradox Interactive reactiva Cities Skylines

ANIME

Neon Genesis Evangelion confirma una

Neon Genesis Evangelion confirma una nueva serie con Yoko Taro de Nier: Automata como escritor

Dragon Ball Super prepara su regreso con The Galactic Patrol y Dragon Ball Super: Beerus

Kaguya-sama: Love is War cerrará su historia con una película final escrita por Aka Akasaka

Chainsaw Man confirma su segunda temporada luego del éxito de la película

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run estrenará su adaptación al anime el 19 de marzo

PELÍCULAS

Entrevistamos a Christian Bale, protagonista

Entrevistamos a Christian Bale, protagonista de ‘¡La Novia!’

Bruce Campbell anuncia que tiene cáncer y pospone eventos para priorizar su salud

Catherine O’Hara es recordada con una ovación y dos premios póstumos en los Actor Awards

Tarantino presenta en Argentina la versión censurada de Kill Bill con escenas inéditas

Scary Movie 6 regresa con un nuevo tráiler y parodiando éxitos recientes de terror

SERIES

Maisy Stella y Tatum Grace

Maisy Stella y Tatum Grace Hopkins encabezan el elenco de la serie de Life is Strange

Entrevistamos a Hero Fiennes Tiffin, protagonista de ‘El Joven Sherlock’

One Piece revela el trailer final de la temporada 2 antes de su estreno global

Bryce Dallas Howard alcanza un récord en Star Wars al dirigir temporadas clave de la saga galáctica

La serie live-action de God of War suma a Louis Cunningham y Ben Chapple como hijos de Thor