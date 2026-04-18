Guías Malditos Nerds - Encontrá todas nuestras guías en un solo lugar

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Guias - Malditos Nerds
Guias - Malditos Nerds

Si alguna vez te pasó que estabas jugando algo y necesitabas ayuda pero no sabías dónde buscarla, desde Malditos Nerds te traemos una variedad de guías de los juegos más importantes.

En esta nota vas a poder encontrar enlaces a todos nuestros índices, y a medida que sumemos nuevas guías lo iremos actualizando, así que si el juego que buscabas todavía no está, ¡no te olvides de revisar si sumamos guías de lo que necesitás!

Resident Evil Requiem, de Capcom.
Resident Evil Requiem, de Capcom.

Resident Evil Requiem

La icónica franquicia de Capcom regresó con una gran entrega llena de acción y terror. Para ayudarte en tu aventura, te ofrecemos guías sobre el combate, las diferentes dificultades, los jefes y más.

Pragmata, de Capcom.
Pragmata, de Capcom.

Pragmata

Capcom apostó por una nueva franquicia de ciencia ficción con Pragmata, y como tal, es un juego con muchos sistemas basados en la tecnología. Por eso, te traemos guías con consejos sobre hackeo, los diferentes recursos, las prioridades de mejoras, y más.

Crimson Desert, de Pearl Abyss.
Crimson Desert, de Pearl Abyss.

Crimson Desert

Después del éxito de Black Desert Online, el estudio Pearl Abyss se propuso adentrarse en el mundo de los títulos para un jugador con el ambicioso Crimson Desert, un nuevo RPG con un amplio mundo y muchas actividades para realizar.

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