Highguard recibe modalidad Raid Rush y ajustes de armas en intento de resurgir tras polémica post-lanzamiento

Highguard, de Wildlight Entertainment.

Después de un mes caracterizado por críticas, disminución de jugadores y despidos en el equipo de desarrollo, Wildlight Entertainment da señales de que no abandona Highguard. Este 26 de febrero, el multijugador en línea gratuito recibe una actualización que introduce Raid Rush, un modo rápido 5 contra 5, diversos ajustes de equilibrio y varias mejoras técnicas para PlayStation 5, Xbox Series y PC. La gran pregunta es si esta actualización logrará cambiar la tendencia negativa y recuperar la confianza de la comunidad.

Un estreno complicado y el descenso de la audiencia

Highguard se lanzó el 26 de enero de 2026 bajo grandes expectativas. La participación de veteranos de franquicias como Call of Duty y Apex Legends en la dirección generó interés y un importante flujo inicial de jugadores, impulsados también por el modelo gratuito. Sin embargo, en menos de un mes, la audiencia disminuyó considerablemente. Se extendió en redes y foros la percepción de que era solo “otro juego como servicio sin propuestas novedosas”, y la falta de una identidad propia alejó al público objetivo. Los problemas se agravaron tras los despidos en el equipo de desarrollo pocas semanas después del lanzamiento, lo que generó dudas sobre el futuro del juego y sobre la posibilidad de cumplir los planes de actualización previamente anunciados por la compañía.

La incertidumbre se incrementó ante ejemplos recientes en la industria, como el caso de Concord, que fue cancelado en pocas semanas sin apenas margen para mejoras. Esto aumentó la presión sobre Wildlight Entertainment para demostrar su compromiso y disipar la amenaza de un eventual abandono del juego.

Raid Rush: buscando mayor competitividad y ritmo acelerado

Ante este panorama, Wildlight Entertainment ha presentado el modo Raid Rush como núcleo de la actualización de febrero. Raid Rush está diseñado para partidas rápidas de cinco jugadores por equipo. El modo elimina la fase de saqueo, considerada por parte de la comunidad como un elemento que alargaba innecesariamente las partidas, y se concentra en la alternancia de roles entre atacar y defender bases. En cada ronda, los participantes pueden mejorar sus armas y equipo a través del comerciante Flynn y acumular la moneda virtual Vesper para comprar objetos exclusivos.

Todos los jugadores inician cada partida con la misma armadura, igualando las condiciones iniciales y trasladando la progresión al desempeño y las decisiones tácticas a lo largo de la ronda. La armadura incrementa su rareza en cada etapa, lo que fomenta la adopción de distintas estrategias partida tras partida.

Al final de cada ronda en Raid Rush, los equipos intercambian roles y las defensas de la base se restauran automáticamente, con el objetivo de equilibrar las oportunidades. Este sistema busca aumentar el ritmo de juego, dinamizar las partidas y reducir los tiempos muertos, una de las principales demandas de los usuarios desde el lanzamiento.

Ajustes de equilibrio y la introducción del sistema Comeback Kill

Junto al nuevo modo, la actualización incorpora cambios de equilibrio importantes y nuevas mecánicas. Destaca el sistema Comeback Kill, ideado para contrarrestar el efecto acumulativo negativo sobre los jugadores que atraviesan malas rachas. Aquellos eliminados tres o más veces consecutivas recibirán una recompensa en Vesper si logran revertir la tendencia, favoreciendo así las remontadas individuales.

En lo relativo a artefactos, el Reviver Amulet reduce considerablemente su bonificación de velocidad al reanimar a compañeros, bajando del 50% al 15%, lo que limita las tácticas de resurrección rápida bajo presión enemiga. Además, el mapa Smuggler’s Den presenta nuevos puntos de reaparición, con la intención de mejorar la distribución de los equipos y la equidad en los reinicios.

El ajuste de armas ha sido exhaustivo. Dynasty incrementa su daño, Longhorn aumenta la cadencia de disparo y su variante Repeater mejora la precisión de disparo desde la cadera. Corsair reduce el retraso en el reinicio del patrón de retroceso, beneficiando el control para jugadores con experiencia. En contraposición, la Vanguard pierde precisión y estabilidad, mientras que la Viper reduce su estabilidad al utilizar la mira 2x, con el objetivo de disminuir su efectividad anterior al parche.

Soluciones técnicas y perspectivas futuras

El apartado técnico recibe también mejoras en esta actualización. Se han solucionado errores como los problemas de geometría en el área Belltower de Kingdom y fallos en la selección de base en el campo de tiro, que habían provocado quejas desde el estreno. Estas acciones buscan mejorar la experiencia principal del jugador y evitar frustraciones derivadas de problemas persistentes.

Esta actualización es parte de una serie de parches lanzados durante febrero, en los que Wildlight Entertainment ha tratado de corregir los problemas más destacados por los usuarios y optimizar la jugabilidad. Fuentes del sector y foros especializados han señalado un aumento en la comunicación entre el estudio y la comunidad, aunque persisten las dudas sobre la viabilidad a medio plazo del proyecto tras las recientes reducciones de personal.

De cara al futuro, se prevé un nuevo paquete de contenidos para marzo, que incluirá un tipo de base completamente nuevo y una herramienta adicional de asalto, según ha anunciado el estudio. La atención se concentra ahora en la capacidad de Wildlight Entertainment para mantener el ritmo de mejoras y convencer a una base de jugadores que, hasta ahora, ha mostrado escepticismo respecto al futuro y la originalidad de Highguard.