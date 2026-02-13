Marvel Tokon: Fighting Souls revela tres X-Men como personajes jugables y confirma su fecha de lanzamiento

Marvel Tokon: Fighting Souls presenta un nuevo tráiler.

El lanzamiento oficial de Marvel Tokon: Fighting Souls está previsto para el 6 de agosto en PlayStation 5 y PC, según informaron Sony Interactive Entertainment y Arc System Works durante el reciente State of Play. Este juego presenta una nueva alineación de los X-Men liderada por Storm e integrada por Magik, Wolverine y Danger, en respuesta a una amenaza nunca antes vista en la Tierra.

El regreso de los X-Men ante una amenaza mundial

Tras un conflicto reciente que dejó debilitados a los miembros originales de los X-Men, Storm, bajo la orientación de Charles Xavier, asume el liderazgo y forma un nuevo equipo conocido como The Unbreakable X-Men. Este grupo se compone de Magik, experta en magia y combate armado con su característica Soulsword; Wolverine, que vuelve endurecido por sus experiencias en batalla; y Danger, que aparece por primera vez como personaje jugable, después de haberse manifestado como la inteligencia artificial central de la sala de entrenamiento de los X-Men.

El equipo, marcado por sus diferencias internas y la desconfianza de la humanidad, debe proteger a la población incluso cuando son vistos como “extraños” o representan una posible amenaza. La trama se desarrolla en torno a dilemas morales propios del universo Marvel.

Marvel Tokon: Fighting Souls, de Arc System Works.

La profundidad narrativa: Episode Mode y nuevas propuestas de historia

Marvel Tokon: Fighting Souls apuesta por un modo historia llamado Episode Mode, desarrollado junto con Marvel Games y guionistas destacados del cómic original. Este modo fusiona recursos de comics y manga, con arte realizado por artistas reconocidos y doblaje disponible en diez idiomas, incluido español latinoamericano.

Los desarrolladores destacan que el enfoque narrativo permitirá vivir la historia de manera diferente, integrando la tecnología háptica del mando DualSense de PlayStation 5 para ofrecer una experiencia táctil y auditiva enriquecida a través del audio espacial Tempest 3D AudioTech. La producción apunta a atraer tanto a jugadores experimentados en juegos de lucha como a seguidores de cómics y películas.

La llegada de Marvel Tokon: Fighting Souls al género de lucha y su efecto en la comunidad

Marvel Tokon: Fighting Souls amplía la propuesta de videojuegos de combate basados en licencias de cómic y representa la primera incursión de Arc System Works, conocidos por la saga Guilty Gear, en esta franquicia. La colaboración con Marvel Games busca incorporar elementos familiares para los seguidores, así como nuevas formas de narrar la historia.

La inclusión de personajes variados y la fusión de estilos culturales sugieren que el juego apunta a un público diverso a nivel internacional. Los detalles sobre la jugabilidad y el equilibrio entre historia y combate, aspectos esenciales en el género de lucha, se irán conociendo a medida que avance la campaña de promoción. Por ahora, la producción despierta un gran interés entre los jugadores habituales y fanáticos de Marvel.