Highguard cambia su estrategia: Wildlight Entertainment convierte el 5v5 en modo permanente

Highguard, de Wildlight Entertainment.

A menos de dos semanas de su lanzamiento, Highguard, el shooter de fantasía desarrollado por Wildlight Entertainment, enfrenta uno de sus primeros grandes desafíos: la rápida disminución de su base de jugadores tras un debut inicialmente prometedor. En respuesta a las críticas sobre la falta de dinamismo en las partidas 3 contra 3 y la reducción acelerada de usuarios activos, la desarrolladora ha decidido convertir el modo de juego 5 contra 5, que originalmente sería temporal, en una característica permanente.

Contexto en el lanzamiento de Highguard

Highguard fue presentado en The Game Awards 2025 y, con escasa promoción, se lanzó el 26 de enero de 2026. El juego ofrecía una ambientación de fantasía con mecánicas inspiradas en otros éxitos del género shooter, intentando encontrar su lugar en un mercado saturado de títulos multijugador en línea.

Desde su debut, recibió críticas variadas: su modo principal, de 3 contra 3, era percibido como poco activo en mapas demasiado extensos, lo que generaba partidas poco animadas y afectaba negativamente la diversión. Esta opinión coincidió con una rápida disminución en el número de usuarios activos, que cayó de casi 100.000 jugadores simultáneos en Steam a menos de 10.000 pocos días después del lanzamiento.

Highguard, de Wildlight Entertainment.

Respuesta de Wildlight Entertainment ante la presión de los jugadores

Frente a este escenario, Wildlight Entertainment lanzó un primer parche para corregir algunos de los problemas técnicos y de jugabilidad señalados por la comunidad. Como medida experimental y en respuesta a las demandas de los usuarios, implementó temporalmente el modo de juego 5 contra 5 durante el fin de semana anterior. Este nuevo modo, que aumentaba la cantidad de jugadores por partida, buscaba dar mayor dinamismo a los enfrentamientos y aprovechar mejor la amplitud de los mapas. Los desarrolladores monitorearon la participación y comunicaron que la aceptación fue positiva: la comunidad se repartió de manera equitativa entre los modos 3 contra 3 y 5 contra 5, lo que evidenció un interés considerable en esta variante.

La decisión de hacer permanente el modo 5 contra 5 se anunció poco después del periodo de prueba, como un intento claro de detener la pérdida de usuarios y captar nuevo interés. Según los desarrolladores, este cambio responde directamente a las peticiones de los jugadores y busca ofrecer una alternativa que revitalice la experiencia original de Highguard, que se ha visto afectada tanto por problemas internos como por la alta competencia en un mercado en el que resulta cada vez más difícil destacar frente a franquicias consolidadas.

Impacto en la comunidad y retos hacia el futuro

La respuesta de la comunidad ha sido diversa. En plataformas como Steam, la valoración ha mejorado de manera gradual, pasando de mayormente negativa a mixta; sin embargo, en redes sociales las críticas persisten. Algunos jugadores señalan que, más allá del número de participantes, Highguard enfrenta un problema estructural: la falta de una identidad propia frente a la proliferación de shooters que adoptan mecánicas ya existentes en títulos populares. La permanencia del modo 5 contra 5 es interpretada como una medida necesaria para ajustar el juego a las expectativas de los usuarios, pero persisten dudas sobre si será suficiente para mantener el interés a largo plazo.

Aunque no hay datos precisos sobre la actividad en consolas, el soporte de juego cruzado entre plataformas permite que los tiempos de espera para el emparejamiento sean aceptables, lo que sugiere que podría haber una base de jugadores significativa fuera de PC. Sin embargo, la percepción general es que el título necesita cambios más profundos que simplemente aumentar el número de participantes por partida, si aspira a consolidarse en un entorno cada vez más competitivo y exigente.

Más allá de los datos y las decisiones técnicas, el caso de Highguard hace evidente los riesgos y dificultades de lanzar un nuevo producto en la industria actual de los videojuegos, especialmente en el segmento de los shooters en línea. La migración rápida de usuarios, la exigente retroalimentación de la comunidad y la saturación del mercado complican la consolidación de los proyectos, incluso cuando se responde con rapidez a las críticas mediante cambios importantes. La adopción permanente del modo 5 contra 5 en Highguard representa un intento por reconectar con el público y ofrecer una experiencia más satisfactoria para los jugadores recurrentes, quienes finalmente determinarán el futuro del juego.