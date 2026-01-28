Highguard pierde casi 90.000 jugadores en Steam en menos de 48 horas

Highguard, de Wildlight Entertainment.

Menos de 48 horas después de su lanzamiento, el shooter gratuito Highguard, desarrollado por Wildlight Entertainment y presentado con gran despliegue en The Game Awards 2025, perdió cerca del 90% de su base de jugadores en Steam. El debut, que alcanzó un máximo de 97.249 usuarios conectados simultáneamente, se vio rápidamente afectado por una avalancha de críticas negativas, las cuales señalaron una experiencia de juego decepcionante, bajo rendimiento técnico y escasez de contenido relevante.

Expectativas elevadas frente a los resultados tras el lanzamiento

La llegada de Highguard generó gran expectación, en parte porque contaba con veteranos de Respawn Entertainment y por el misterioso lanzamiento sorpresa que cerró The Game Awards 2025. El mercado especulaba sobre si el título lograría consolidarse como el nuevo gran multijugador competitivo del año. Unas pocas horas después de su estreno el 26 de enero, Steam registró un récord cercano a los 100.000 jugadores simultáneos, reflejando el fuerte interés inicial de la comunidad internacional de jugadores.

Sin embargo, ese interés inicial duró poco. En tan solo un día, la cantidad de jugadores disminuyó de manera alarmante: del pico logrado, la cifra se redujo un 80% en el primer día. Superadas las 48 horas, se reportaban menos de 10.000 usuarios conectados, una disminución del 90%. Aunque no hay datos precisos de las versiones en consola para PlayStation 5 y Xbox Series, la tendencia mostrada en PC evidencia las dificultades del juego para mantener activa a su comunidad.

Problemas técnicos y críticas generalizadas sobre la jugabilidad

Uno de los principales factores detrás de la pérdida masiva de usuarios han sido los problemas técnicos. Las reseñas en Steam, que suman más de 23.000 a nivel global (de las cuales solo el 33% son positivas), mencionan la presencia de numerosos bugs, mapas poco atractivos y una jugabilidad que muchos consideran monótona y carente de una identidad definida.

La comunidad señala que el diseño pretende cubrir demasiados estilos sin destacar en ninguno, provocando una experiencia fragmentada y poco inmersiva. Estos errores, junto con el bajo rendimiento técnico, han dado como resultado una valoración general “mayormente negativa”, una etiqueta que en la plataforma Steam suele desalentar a nuevos usuarios.

Ante esta situación, Wildlight Entertainment intenta reorganizar sus planes y ha prometido actualizaciones constantes y una ampliación del contenido en las próximas semanas. Sin embargo, la comunidad se mantiene escéptica; la percepción negativa sigue creciendo y numerosos usuarios en foros especializados dudan de que futuras actualizaciones puedan compensar la falta de satisfacción que genera la jugabilidad actual.

Tendencias preocupantes en la industria y posibles consecuencias

El descenso de Highguard pone de manifiesto tendencias preocupantes dentro de la industria del videojuego, como la apuesta por lanzamientos sorpresa que, pese a recibir gran atención inicial, no cumplen con las expectativas de calidad. Este caso ha despertado el debate sobre la importancia de las primeras reseñas en el éxito comercial y sobre la velocidad con la que los jugadores penalizan títulos que consideran inacabados o mal optimizados.

Para los jugadores habituales, la situación ha servido como recordatorio de los riesgos que implica apostar por lanzamientos sorpresivos y por la ausencia de pruebas anticipadas antes de un estreno a gran escala. Por ahora, Highguard debe enfrentar tanto los problemas técnicos como la desconfianza generalizada, factores que determinarán no solo su futuro inmediato, sino también el de futuros proyectos que sigan procesos similares.