Malditos Nerds

Highguard alcanza casi 100.000 jugadores simultáneos en Steam en su primer día

La sorpresiva estrategia de anuncio y lanzamiento de Highguard se cruza con el escepticismo de la comunidad gamer global

Highguard, de Wildlight Entertainment.
Highguard, de Wildlight Entertainment.

El 26 de enero marcó el lanzamiento mundial de Highguard, el nuevo shooter gratuito de Wildlight Entertainment, que rápidamente generó debate entre la comunidad de jugadores. En su día de estreno, el juego registró un máximo de 97.249 jugadores simultáneos en la plataforma Steam.

A pesar de alcanzar este notable récord para una propiedad intelectual debutante, la recepción fue mayormente mixta, predominando las reseñas negativas publicadas en cuestión de horas. El título, desarrollado por un estudio compuesto por veteranos de Respawn y exmiembros de Call of Duty, se colocó en el centro de la atención global tras cerrar el evento The Game Awards en diciembre, una posición tradicionalmente reservada para grandes lanzamientos de la industria.

Expectativas elevadas por el equipo desarrollador y el anuncio inesperado

La aparición de Highguard al cierre de The Game Awards atrajo la atención tanto del público como de la prensa, ya que el último anuncio de este evento suele anticipar proyectos de gran relevancia. Destacar una propiedad completamente nueva y la ausencia de material promocional en las semanas siguientes alimentaron la especulación. Los canales oficiales de Wildlight Entertainment permanecieron inactivos hasta pocos días antes del debut.

Este enfoque poco convencional generó altas expectativas y motivó numerosas teorías entre los seguidores, quienes esperaban una experiencia novedosa, especialmente considerando que el equipo incluye a desarrolladores de éxitos como Apex Legends y Titanfall. La filtración previa de la lista de logros del juego en plataformas online también contribuyó a la discusión sobre las posibles mecánicas y desafíos que presentaría.

Highguard, de Wildlight Entertainment.
Highguard, de Wildlight Entertainment.

Recepción crítica y repercusión inmediata en la comunidad

En el lanzamiento para PC y consolas, miles de jugadores probaron Highguard desde el primer momento. Aunque la cifra de jugadores concurrentes en Steam estuvo cerca de los 100.000, la reacción ante las partidas de 3 contra 3 y el tamaño de los mapas fue mayoritariamente negativa. Solo un 32.05% de las más de 19,000 reseñas iniciales fueron positivas, con 13.363 comentarios señalando que el entorno de juego resulta desproporcionado para equipos tan pequeños.

Esta opinión se difundió rápidamente en foros y redes sociales, donde los usuarios señalaron la falta de acción continua y la sensación de aislamiento al recorrer mapas demasiado grandes en grupos reducidos. El contraste entre el entusiasmo inicial y la posterior decepción generó debate sobre si Wildlight Entertainment confió demasiado en la expectativa previa y descuidó el desarrollo de una experiencia ajustada para el jugador promedio.

Equipo experimentado en Wildlight Entertainment y sus respuestas iniciales

La reputación del equipo de desarrollo funcionó desde el principio como un sello de calidad, gracias a la experiencia de sus integrantes en reconocidas franquicias del género. En sus comunicados públicos, la empresa destaca su compromiso con la calidad en todos los aspectos de su trabajo y su objetivo de crear juegos memorables.

Sin embargo, tras el lanzamiento de Highguard y las primeras críticas generalizadas, puede observarse una actitud cautelosa por parte del estudio. Más allá de mensajes institucionales que resaltan la importancia de un ambiente laboral positivo, hasta ahora no han respondido detalladamente a las críticas sobre el equilibrio de los mapas o el formato de juego. Esta falta de comunicación directa genera inquietud entre los jugadores, quienes solicitan ajustes inmediatos o, al menos, información clara sobre futuras actualizaciones.

La situación comienza a sembrar dudas entre los consumidores respecto al futuro del soporte del juego y la capacidad del estudio para revertir la impresión inicial, especialmente en un mercado donde el éxito temprano puede ser pasajero si no se reacciona a tiempo.

