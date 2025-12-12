The Game Awards 2025 - Tomb Raider regresa con una secuela y un remake del primer juego

Tomb Raider

Luego de varios años sin tener novedades de la franquicia, Tomb Raider dijo presente en The Game Awards 2025 con el anuncio de dos videojuegos. Por un lado, Tomb Raider Legacy of Atlantis una remake de su primera entrega que llegará en 2026 y, por otro lado, Tomb Raider Catalyst, una nueva entrega de la saga que saldrá en 2027.

El anuncio de Tomb Raider Legacy of Atlantis sorprendió a todos ya que se trata de una remake de la primera entrega de 1996. El trabajo está a cargo de Crystal Dynamics, estudio que desarrolló la última trilogía de Tomb Raider y que ahora tendrá la desafiante tarea de reinventar y traer a la actualidad a un clásico de los videojuegos.

Tomb Raider

Asimismo, Tomb Raider Catalyst es una nueva aventura de la saga que saldrá en 2027 y de la cual todavía no tenemos mucha información. La última entrega de la franquicia había sido Shadow of the Tomb Raider en 2018, juego que cerró la última trilogía. No caben dudas de que Tomb Raider Catalyst será el título que marque los siguientes pasos de la franquicia y de Lara Croft.

Algo interesante que se logró ver con estos dos anuncios es que la figura de Lara Croft de la remake del juego de 1996 fue cambiada para coincidir con la estética de la última trilogía por lo que hay cierta unificación y reimaginación de la saga en general y de lo que significa Tomb Raider y Lara Croft.