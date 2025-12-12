Malditos Nerds

The Game Awards 2025 - Tomb Raider regresa con una secuela y un remake del primer juego

Lara Croft vuelve con una nueva aventura y, además, una versión modernizada de su primer juego

Guardar
Tomb Raider
Tomb Raider

Luego de varios años sin tener novedades de la franquicia, Tomb Raider dijo presente en The Game Awards 2025 con el anuncio de dos videojuegos. Por un lado, Tomb Raider Legacy of Atlantis una remake de su primera entrega que llegará en 2026 y, por otro lado, Tomb Raider Catalyst, una nueva entrega de la saga que saldrá en 2027.

El anuncio de Tomb Raider Legacy of Atlantis sorprendió a todos ya que se trata de una remake de la primera entrega de 1996. El trabajo está a cargo de Crystal Dynamics, estudio que desarrolló la última trilogía de Tomb Raider y que ahora tendrá la desafiante tarea de reinventar y traer a la actualidad a un clásico de los videojuegos.

Tomb Raider
Tomb Raider

Asimismo, Tomb Raider Catalyst es una nueva aventura de la saga que saldrá en 2027 y de la cual todavía no tenemos mucha información. La última entrega de la franquicia había sido Shadow of the Tomb Raider en 2018, juego que cerró la última trilogía. No caben dudas de que Tomb Raider Catalyst será el título que marque los siguientes pasos de la franquicia y de Lara Croft.

Algo interesante que se logró ver con estos dos anuncios es que la figura de Lara Croft de la remake del juego de 1996 fue cambiada para coincidir con la estética de la última trilogía por lo que hay cierta unificación y reimaginación de la saga en general y de lo que significa Tomb Raider y Lara Croft.

Temas Relacionados

The Game Awards 2025Tomb RaiderCrystal Dynamicsmalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

Más Noticias

The Game Awards 2025 - Saros, el próximo juego de Housemarque, presentó un nuevo adelanto

Lo próximo de los creadores de Returnal mostró un nuevo tráiler en el evento de Geoff Keighley

The Game Awards 2025 -

The Game Awards 2025 - Gang of Dragon es la nueva apuesta del creador de Yakuza

Toshihiro Nagoshi presentó oficialmente su nuevo proyecto luego de haber dejado Sega

The Game Awards 2025 -

The Game Awards 2025 - Deadpool llegará como personaje jugable a Marvel Rivals

El hero shooter de NetEase Games sigue sumando personajes icónicos de Marvel

The Game Awards 2025 -

The Game Awards 2025 - Lenny Kravitz se suma como villano a 007 First Light

El próximo juego de IO Interactive suma a un ícono musical a su elenco de estrellas

The Game Awards 2025 -

The Game Awards 2025 - Wizards of the Coast presenta su nuevo título, Warlock: Dungeons & Dragons

Los propietarios de la franquicia Dungeon & Dragons ofrecen un vistazo de su nuevo proyecto

The Game Awards 2025 -

ANIME

Entrevistamos a Dión González, voz

Entrevistamos a Dión González, voz en español latino de Ludo en Gachiakuta

Retrocultura Activa | Isekai: del tropo curioso al género más sobreexplotado del anime moderno

Frieren: Beyond Journey’s End presenta un nuevo tráiler de su segunda temporada

Retrocultura Activa | La leyenda sangrienta de Ninja Scroll: animación adulta en su máximo filo

REVIEW | Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze - Me gusta la gente a la que le gusto

PELÍCULAS

Se estrenó el adelanto de

Se estrenó el adelanto de Supergirl: “Superman ve la bondad en la gente, yo veo la verdad”

Entrevistamos a Jared Bush, Yvett Merino y Byron Howard, creativos de Zootopia 2

Helldivers dará el salto al cine de la mano de Justin Lin, director de Fast & Furious

Zootopia 2 recauda más de $500 millones de dólares a nivel global y sigue rompiendo récords

Zootopia 2 recauda más de $80 millones de dólares a nivel global en su primer día en taquilla

SERIES

Tomb Raider: la legendaria Sigourney

Tomb Raider: la legendaria Sigourney Weaver está en charlas para formar parte de nueva serie de televisión

Fallout comenzará el rodaje de su tercera temporada a mediados del año próximo

REVIEW | It: Bienvenidos a Derry - Temporada 1 - Episodio 6: Mucho ruido y pocas nueces

REVIEW | The Beatles Anthology - Cómo convertirse en leyenda en 9 episodios

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games