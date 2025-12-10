Malditos Nerds

EVO 2026 anuncia los doce juegos que formarán parte del torneo en su nueva edición

EVO confirma los doce títulos que protagonizarán sus ediciones de 2026 en Estados Unidos y Japón, asegurando espacio tanto para nuevos lanzamientos como para sagas reconocidas

Tekken 8, de Bandai Namco.
La Evolution Championship Series, conocida mundialmente como EVO, ha confirmado la lista oficial de juegos para sus próximas ediciones de 2026. EVO 2026 se celebrará del 26 al 28 de junio en el Las Vegas Convention Center West Hall, mientras que EVO Japan 2026 tendrá lugar del 1 al 3 de mayo en Tokyo Big Sight, en la capital japonesa.

Ambos eventos reunirán a los principales representantes de los juegos de pelea, tanto actuales como clásicos. La lista, limitada a doce juegos por evento, marca el ingreso de nuevos títulos y el regreso de sagas reconocidas, consolidando a EVO como la cita más importante para la comunidad de jugadores competitivos a nivel global.

Lista oficial y novedades para ambas sedes

En la edición de Las Vegas, EVO 2026 incluirá los siguientes juegos: 2XKO, BlazBlue: Central Fiction, Fatal Fury: City of the Wolves, Guilty Gear: Strive, Granblue Fantasy Versus: Rising, Invincible VS, Rivals of Aether II, Street Fighter 6, Tekken 8, Under Night In-Birth II Sys:Celes, Vampire Savior: The Legend of Vampire y Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage. Esta selección marca el debut de juegos como 2XKO, Invincible VS, y los clásicos Vampire Savior: The Legend of Vampire y Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage. La inclusión de títulos emblemáticos como Street Fighter 6, Tekken 8 y Guilty Gear: Strive refleja la vigencia y la popularidad de estas franquicias.

Por otro lado, EVO Japan 2026 cuenta con una combinación de juegos tradicionales y nuevos. La alineación incluye 2XKO, Fatal Fury: City of the Wolves, Granblue Fantasy Versus: Rising, Guilty Gear: Strive, Hokuto no Ken, The King of Fighters XV, Melty Blood: Type Lumina, Street Fighter 6, Tekken 8, Under Night In-Birth II Sys:Celes, Vampire Savior: The Legend of Vampire y Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage. Entre las novedades para Japón destaca Hokuto no Ken, que estará por primera vez en una edición japonesa. The King of Fighters XV y Granblue Fantasy Versus: Rising mantienen su protagonismo competitivo tras varias participaciones en años anteriores.

Fatal Fury: City of the Wolves, de SNK.

Impacto internacional en la comunidad de juegos de pelea

La decisión de limitar la oferta a doce juegos por evento refleja una tendencia hacia la concentración, priorizando títulos consolidados con seguimiento internacional. Para los jugadores y equipos profesionales, conocer con anticipación qué juegos estarán presentes permite planificar y prepararse mejor para las rondas clasificatorias y la competencia principal. Los títulos que debutan representan oportunidades significativas para comunidades nuevas, como la de 2XKO, y pueden atraer a jugadores emergentes al escenario internacional.

La diversidad de sedes, con eventos en América del Norte y Asia, resalta la importancia de EVO como punto de encuentro para la variada comunidad de juegos de pelea. Tokio y Las Vegas han sido históricamente lugares clave para los eSports, y la elección de estos centros facilita la participación de jugadores de diferentes regiones, lo que incrementa la visibilidad global y la variedad de estilos presentes en las finales.

Importancia de los juegos seleccionados y su efecto en la comunidad competitiva

Para los organizadores y participantes, mantener títulos como Street Fighter 6 y Guilty Gear: Strive subraya la relevancia de estas series dentro del circuito competitivo. Su éxito en ediciones anteriores y la gran cantidad de seguidores justifican su permanencia y los convierten en atracciones principales del evento. Además, la incorporación de juegos como Invincible VS evidencia la disposición de EVO para acoger propuestas innovadoras y nuevas propiedades intelectuales, lo que puede repercutir en el mercado de los juegos de pelea e influir en el surgimiento de nuevas ligas y torneos.

Cabe resaltar también la inclusión de títulos menos populares o con comunidades más reducidas, que, pese a no contar con la misma notoriedad que los principales, logran un espacio en EVO gracias a la organización y el apoyo constantes de sus seguidores. Estos espacios pueden impactar a la industria al demostrar que existe demanda por circuitos alternativos, lo que a menudo lleva a la actualización o relanzamiento de juegos clásicos. Sin embargo, aunque hay una demanda significativa para ampliar el número de juegos, los organizadores han decidido mantenerse en doce por evento, priorizando una experiencia más centralizada y controlada, tanto para los competidores como para la audiencia global.

