CD Projekt Red reafirma que The Witcher 4 dará comienzo a una nueva trilogía que completarán en seis años

El uso de Unreal Engine 5 y la reorganización interna son clave en la estrategia para acelerar tiempos en el estudio polaco

The Witcher 4, de CD Projekt Red.

El estudio CD Projekt Red ha confirmado públicamente su intención de desarrollar una trilogía completamente nueva de la saga The Witcher en un plazo de seis años, comenzando con The Witcher 4. Esta información se conoció durante una reciente llamada financiera, donde los co-directores ejecutivos Michal Nowakowski y Adam Kicinski reiteraron que el conteo para este ambicioso plan comenzará cuando se publique el cuarto juego de la serie, que, como muy pronto, llegará en 2027.

Aunque no se ha anunciado una fecha específica y existen los habituales retrasos que afectan a la industria, la compañía está decidida a reducir de forma significativa los intervalos entre los lanzamientos de la franquicia, aprovechando, entre otros factores, la adopción del motor Unreal Engine 5.

Producción y salto tecnológico

La producción de The Witcher 4 avanzó a la fase de gran escala en 2023, iniciando así una nueva etapa para la saga tras el éxito crítico y comercial de The Witcher 3. Por primera vez en décadas, CD Projekt Red ha dejado de lado su motor gráfico propio, Red Engine, para emplear Unreal Engine 5. Nowakowski comenta que el equipo lleva cerca de cuatro años adaptándose a esta nueva tecnología y se muestra satisfecho con los progresos conseguidos en el terreno técnico y creativo.

La adopción de un nuevo motor gráfico no solo busca mejoras visuales, sino también optimizar los procesos internos de desarrollo. Nowakowski señala que la colaboración con Epic Games permite adaptar el motor a los desafíos concretos de los extensos mundos abiertos que caracterizan a The Witcher. La estrategia de los ejecutivos consiste en establecer una base tecnológica robusta con el primer juego, permitiendo así que las dos entregas siguientes puedan desarrollarse en ciclos mucho más cortos, de alrededor de tres años entre cada lanzamiento.

The Witcher 4, de CD Projekt Red.

Impacto en la gestión de recursos y proyectos paralelos

El plan para acelerar la trilogía ha llevado a una reorganización considerable tanto de los recursos internos de CD Projekt Red como de las colaboraciones con estudios externos. Un caso específico es la reasignación del equipo de Fool’s Theory, el estudio que trabaja en el remake de The Witcher, también utilizando Unreal Engine 5. Actualmente, la mayor parte de su plantilla está apoyando el desarrollo de The Witcher 4, dejando el remake temporalmente en manos de un grupo reducido.

Además, la compañía tiene en marcha al menos otro proyecto adicional, del que aún no se conocen detalles ni título, lo que añade presión a la capacidad de planificación de CD Projekt Red. Fuentes internas indican que mantener un calendario tan exigente exigirá una coordinación excepcional y podría hacer que proyectos secundarios sufran retrasos o modificaciones para priorizar la trilogía principal de The Witcher.

Referencias previas y desafíos del sector

El compromiso de lanzar tres juegos de rol de gran envergadura en seis años representa un reto poco común en la industria de los videojuegos. Un ejemplo similar fue la trilogía Mass Effect de BioWare, que se publicó en cinco años. Sin embargo, la tendencia actual en el sector indica plazos de desarrollo cada vez más largos; tanto The Witcher 3 como Cyberpunk 2077, los juegos previos de CD Projekt Red, experimentaron varios retrasos antes de su lanzamiento.

Tras el controvertido estreno de Cyberpunk 2077, tanto expertos como seguidores permanecen cautelosos respecto a la viabilidad del nuevo calendario que propone el estudio. Aunque el uso de Unreal Engine 5 debería simplificar algunos procesos y acortar los plazos de desarrollo de futuras entregas, la complejidad inherente a los mundos abiertos y las altas exigencias técnicas actuales hacen que la iniciativa de la empresa polaca se perciba como una apuesta arriesgada.

