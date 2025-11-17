Malditos Nerds

Zenless Zone Zero presenta los detalles de su actualización 2.4

El RPG de acción free-to-play de HoYoverse suma personajes con habilidades singulares y una zona inédita

Zenless Zone Zero, de HoYoverse.

Zenless Zone Zero, el exitoso RPG de acción desarrollado por HoYoverse y reconocido por su dinámica de juego rápida, está preparando el lanzamiento de su esperada actualización 2.4, titulada “Al borde del abismo”, para el 26 de noviembre. Esta nueva etapa trae de vuelta a personajes icónicos, introduce agentes inéditos y reinaugura una zona minera, ocultando tras la desaparición parcial del miasma misterios que prometen alterar la rutina en Nueva Eridu, la ciudad principal en la que se desarrolla la historia de la franquicia.

El misterio de la mina: presentación de enemigos inéditos y nuevos ejes del conflicto

La actualización 2.4 marca el comienzo de una nueva exploración en la zona minera, que fue inaccesible durante más de una década debido al miasma tóxico. La reducción parcial del miasma en la Cavidad Lemnia permite a los Proxies, agentes clave en el universo de Zenless Zone Zero, adentrarse en este ambiente lleno de peligros y secretos. Además del cambio en el entorno, la reapertura de la mina representa la apertura de nuevas rutas narrativas y conflictos entre facciones, en particular con la aparición de la organización Auditoría Krampus, vinculada al grupo TOPS.

La mina no solo significa una oportunidad de obtener recursos, sino que podría convertirse también en el origen de nuevos desastres. Los sucesos recientes, marcados por la crisis en Cumbres Ancestrales, sirven de contexto mientras los jugadores exploran nuevas amenazas surgidas de las profundidades recién recuperadas. Esta tensión constante entre el orden y el caos enfatiza la importancia de las decisiones tácticas y la colaboración entre personajes, una dinámica fundamental que se ve fortalecida con la llegada de los nuevos agentes.

Zenless Zone Zero, de HoYoverse.

Dialyn y Banyue: nuevas habilidades para enriquecer el combate

Dialyn y Banyue, los dos nuevos agentes de rango S provenientes de la Auditoría Krampus, ofrecen una profundidad táctica inédita hasta el momento. Dialyn, especialista en aturdimiento, destaca por sus mecánicas de “queja de clientes” y “reseñas positivas”. Estas habilidades permiten coordinar ataques demoledores con el equipo, generando combos y habilidades definitivas en cadena que cambian el curso de los combates. Su experiencia en atención al cliente le otorga una personalidad distintiva que la diferencia de anteriores agentes.

Por otro lado, Banyue, maestro de artes marciales con afinidad ígnea, introduce un ritmo particular a las batallas mediante la alternancia entre “Adrenalina” y “Furia”. Esta mecánica premia a quienes logran alternar entre ataques veloces y explosiones de poder, abriendo nuevas posibilidades estratégicas y estilos de juego. Con la llegada de Dialyn y Banyue, el grupo de los Proxies amplía sus posibilidades, equilibrando roles de apoyo, control de masas y daño explosivo.

A estos personajes se suman dos nuevas variantes de Bangboo: Birkblick, equipado con sensores multifuncionales y capaz de transformarse en torreta flotante, y Bloquebú, también llamado Bild N. Boolok, que emplea un gran martillo para ataques cuerpo a cuerpo. Estas incorporaciones ofrecen nuevas opciones en las combinaciones de equipo y son fundamentales para enfrentar desafíos avanzados.

Actualización de eventos y repercusión en la comunidad

Más allá de los nuevos agentes y del entorno minero redescubierto, la versión 2.4 recupera eventos emblemáticos que habían sido relevantes en actualizaciones previas. Destaca especialmente el regreso del ajedrez bangbú, una modalidad que mezcla elementos de auto-chess y gestión de recursos. Esta modalidad, según datos internos del juego, ha sido una de las actividades preferidas de los jugadores y ahora ofrece un incentivo renovado tanto para veteranos como para quienes se incorporan recientemente.

El evento “Notas de refulgencia” brinda a los jugadores la posibilidad de experimentar la vida cotidiana y momentos de calma en Nueva Eridu junto con Ye Shunguang, personaje que gana protagonismo tras convertirse en heredera de la Espada Qingming. Estas actividades incluidas en la actualización refuerzan la relación de los usuarios con la trama y el entorno, en contraste con la tensión constante de la exploración minera.

También es relevante el regreso de Hugo y Ellen, agentes populares que vuelven a estar disponibles en la rotación de la versión 2.4, ampliando las opciones tácticas para quienes desean optimizar sus equipos o prefieren ciertos estilos de juego. Contrario a declaraciones anteriores de la desarrolladora sobre la naturaleza temporal de eventos y agentes, el retorno de estos personajes muestra una mayor apertura a los contenidos rotativos, adaptándose a las demandas de la comunidad.

