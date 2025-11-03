Malditos Nerds

Chun-Li de Street Fighter llega a Fatal Fury: City of the Wolves el 5 de noviembre

La llegada de Chun-Li refuerza la tendencia de crossovers entre gigantes de los videojuegos de lucha como SNK y Capcom

Fatal Fury: City of the
Fatal Fury: City of the Wolves, de SNK.

El anuncio de Chun-Li como nuevo personaje descargable en Fatal Fury: City of the Wolves ha generado una gran expectativa entre los seguidores de los juegos de lucha. SNK ha confirmado que la reconocida agente de Metro City, célebre por su habilidad en el kung fu, hará su debut en este popular título el 5 de noviembre.

La incorporación de Chun-Li no solo diversifica la selección de personajes, sino que también introduce contenido exclusivo, como nuevos modos de historia y una expansión narrativa relacionada con la conocida organización criminal Shadaloo, lo que aumenta la profundidad del crossover entre SNK y Capcom.

Novedades y explicación del contexto del crossover

Chun-Li, quien hasta ahora ha sido un símbolo de la saga Street Fighter de Capcom, se suma al elenco de Fatal Fury: City of the Wolves como parte del primer Pase de Temporada del juego. Este crossover es parte de una colaboración creciente entre SNK y Capcom, dos compañías ampliamente reconocidas dentro del género de peleas.

Con anterioridad, Ken Masters se integró en agosto, posicionándose junto a Chun-Li como representantes del universo Capcom en Fatal Fury. Como parte de esta reciprocidad, personajes emblemáticos de SNK como Terry Bogard y Mai Shiranui también están disponibles en Street Fighter 6, consolidando así un intercambio de figuras populares entre ambas franquicias.

La llegada de Chun-Li permite que Fatal Fury: City of the Wolves expanda su oferta jugable mediante la introducción de modos de historia con tramas propias para cada personaje invitado. El juego se encuentra disponible en PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 y PC, y todas las versiones ofrecen acceso a las características de este crossover, siempre que el usuario adquiera la Edición Especial, que brinda el pase completo para todos los personajes adicionales previstos hasta 2026.

Características de la jugabilidad y detalles de atuendos

En lo que respecta a la jugabilidad, Chun-Li ha sido adaptada para conservar sus movimientos icónicos de kung fu, así como la combinación de fuerza, velocidad y destreza que la identifican en Street Fighter. Su atuendo principal será el clásico vestido chino, basado en el Outfit 2 de Street Fighter 6, el cual podrá desbloquearse en el juego como una apariencia alternativa.

Además, SNK realizará un evento especial donde los jugadores podrán probar una versión demo de Chun-Li antes de su lanzamiento oficial, lo que permitirá experimentar cómo ha sido adaptada su jugabilidad al entorno de Fatal Fury.

Desde el punto de vista narrativo, Chun-Li contará con dos modos de historia exclusivos durante su participación en el juego. En el modo Arcade, su misión será investigar los rumores sobre el resurgimiento de Shadaloo en South Town, una situación que conecta directamente con su papel como agente de Metro City.

Repercusiones en la comunidad

La presencia de Chun-Li en Fatal Fury: City of the Wolves supone un impacto considerable, tanto en el aspecto jugable como en el comercial. Las colaboraciones entre franquicias suelen suscitar interés entre los jugadores de experiencia y, al mismo tiempo, captar la atención de nuevas audiencias interesadas en conocer títulos de otras compañías tras ver a sus personajes preferidos en diferentes contextos.

Los eventos especiales y las demostraciones dispuestas por SNK facilitan el contacto de los aficionados con las nuevas adiciones antes de su lanzamiento, posibilitando una retroalimentación oportuna y ajustando la jugabilidad de acuerdo con las expectativas de la comunidad.

La estrategia de SNK de fortalecer las colaboraciones entre marcas emblemáticas y expandir el universo jugable ha resultado en cifras récord de reservas y mayor actividad en los eventos promocionales a nivel global.

