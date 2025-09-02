CD Projekt RED confirma que The Witcher 4 y Cyberpunk 2 tendrán funciones online

The Witcher 4, de CD Projekt Red.

La reconocida compañía CD Projekt RED, responsable de franquicias como The Witcher y Cyberpunk 2077, ha confirmado que sus próximos lanzamientos principales, incluidos The Witcher 4 y una secuela de Cyberpunk 2077, incorporarán funciones en línea. El anuncio, realizado durante una reciente reunión con inversores y posteriormente reiterado por declaraciones públicas de Piotr Nielubowicz, director financiero de la empresa, representa un cambio importante en la estrategia del estudio hacia la integración de componentes online en sus títulos más destacados.

No se ha precisado aún si estas funciones consistirán en modos multijugador tradicionales, herramientas de interacción indirecta entre jugadores o en mecánicas similares a las que se han visto en juegos como Death Stranding o Elden Ring.

Detalles de la reunión con inversores y la postura de CD Projekt RED

Durante una reunión con inversores, se preguntó de manera directa a CD Projekt RED si planeaban añadir modos multijugador en sus futuros juegos y si estas funciones estarían disponibles desde el lanzamiento o se incorporarían posteriormente como contenido adicional. Piotr Nielubowicz respondió señalando que la estrategia general de la compañía es sumar funciones online a los próximos títulos, y también confirmó que Project Sirius, un spin-off de The Witcher que comenzó a desarrollar The Molasses Flood, será un proyecto con multijugador desde su origen.

Sin embargo, Nielubowicz evitó precisar el tipo exacto de funcionalidades en línea para juegos como The Witcher 4 o Cyberpunk 2. Esta falta de detalles ha dado pie a especulaciones dentro de la comunidad, recordando que el estudio polaco ha priorizado tradicionalmente experiencias narrativas para un solo jugador. A pesar de la ambigüedad, quedó claro que la conectividad en línea será central en las nuevas propuestas, aunque esto no implica obligatoriamente la inclusión de modos multijugador competitivos o cooperativos convencionales.

The Witcher 4, de CD Projekt RED.

Desarrollo de Project Sirius y las lecciones aprendidas tras Cyberpunk 2077

Project Sirius, la primera iniciativa abiertamente multijugador en el universo The Witcher, ha experimentado una etapa de desarrollo complicada. Comenzado en 2021 bajo la dirección de The Molasses Flood, el proyecto enfrentó diversos problemas y varios reinicios, alcanzando recién en 2023 una fase estable después de una revisión total de su concepto inicial. Esto evidencia la dificultad que supone para CD Projekt RED la transición de las experiencias para un solo jugador hacia otras más orientadas a lo online o multijugador.

Además, la experiencia obtenida tras el controvertido estreno de Cyberpunk 2077 también influye en el enfoque actual respecto a los componentes online. Inicialmente, Cyberpunk 2077 iba a contar con un modo multijugador independiente, el cual fue cancelado en 2022 para redirigir los recursos a perfeccionar el juego base y resolver numerosos problemas técnicos surgidos al momento del lanzamiento. Esta decisión muestra que, si bien la empresa busca incorporar más opciones de conectividad en el futuro, es consciente de la importancia de asegurar la calidad y la estabilidad del producto principal para evitar errores ya cometidos.

Consecuencias para los jugadores y debate en la comunidad

El anuncio ha generado un extenso debate en foros y redes sociales, especialmente entre los seguidores de The Witcher. Algunos usuarios han sugerido que las funciones online podrían mantenerse discretas, permitiendo interacciones indirectas semejantes a otras propuestas actuales.

Sin embargo, distintos aficionados expresan su preocupación por la posibilidad de que un enfoque excesivo en el multijugador termine afectando negativamente la experiencia para un solo jugador, característica central en el éxito de CD Projekt RED. Paralelamente, otros usuarios reciben con agrado la opción de misiones cooperativas o la exploración junto a amigos, aunque recalcan que estas características deberían ser opcionales para no modificar la orientación narrativa que distingue a la saga.

El debate acerca de la dirección que toma CD Projekt RED respecto a las funciones online resalta la polarización entre los jugadores más tradicionales y aquellos que apoyan la apertura a nuevos formatos. El futuro de The Witcher 4 y los próximos lanzamientos del estudio dependerá, entonces, de la capacidad para equilibrar la innovación tecnológica con el respeto a los elementos fundamentales que dieron reputación al estudio.