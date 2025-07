Yakuza 0 Director’s Cut en Nintendo Switch 2: Kiryu y Majima siguen siendo los jefes

Yakuza 0 Director’s Cut, de SEGA.

Hay juegos que no envejecen. Simplemente se mantienen firmes, como un buen trago de sake o un puñetazo bien puesto. Yakuza 0 es uno de esos títulos. Ahora, con esta Yakuza 0 Director’s Cut para Nintendo Switch 2, el clásico de SEGA no solo vuelve a estar en boca de todos, sino que lo hace mejor que nunca.

Una segunda oportunidad

Cuando Yakuza 0 aterrizó por primera vez en 2015 (y en Occidente en 2017), muchos adoraron la historia de origen de Kazuma Kiryu y Goro Majima. Pero otros tantos se quedaron afuera por una simple barrera: el idioma. No había textos en español. Ahora, casi diez años después, eso cambió. Esta versión viene completamente localizada, y aunque tiene algún que otro traspié de traducción, es un regalo para quienes esperaban poder disfrutarlo con todas las letras.

Yakuza 0 Director’s Cut, de SEGA.

Misma historia, más completa

La trama sigue intacta: dos jóvenes yakuza atrapados en una guerra de intereses por un simple terreno baldío, con Tokio y Osaka como telones de fondo. Todo bañado en un drama mafioso hiperdenso, cargado de traiciones, amistades rotas y una dosis justa de locura. Es una historia que no pierde el filo, y ahora suma unos 25-30 minutos de nuevas escenas que, sin cambiar el juego, le dan más cuerpo a algunas relaciones y huecos narrativos.

En portátil, como si nada

La gran incógnita era: ¿cómo corre en Nintendo Switch 2? Y la respuesta es simple: excelente. 4K y 60 fps en dock, 1080p y 60 fps en portátil. Fluido, estable, sin bajones ni tirones. Visualmente sigue siendo un juego de hace dos generaciones, sí, pero los modelados principales y las luces de neón le siguen sacando brillo. Sobre todo en portátil, donde Yakuza 0 se disfruta como un buen manga a medianoche.

El único defecto, quizás, es que algunas texturas tardan en cargar, hay algo de popping y se extrañan ciertos ajustes de “calidad de vida” que podrían haber hecho esta edición todavía más redonda. Pero no rompen la experiencia.

Yakuza 0 Director’s Cut, de SEGA.

Combate clásico, minijuegos y un nuevo modo extra

La jugabilidad es Yakuza en su estado puro: peleas callejeras, tres estilos de combate por personaje, evolución de habilidades a base de dinero, subhistorias bizarras y minijuegos hasta decir basta. El club de cabaret de Majima sigue siendo adictivo y los arcades de SEGA todavía levantan sonrisas nostálgicas.

La novedad jugable es el modo “Raid Luz Roja”, una especie de horda cooperativa para hasta 4 jugadores, con más de 60 personajes para desbloquear. A pesar de no ser demasiado profundo, no deja de ser un añadido divertido. Quizás no vaya a cambiar la experiencia, pero es una nueva forma de seguir jugando a un título tan encantador.

Doblaje en inglés

Otra novedad es la opción de jugar con voces en inglés. Hay aciertos, como la actuación de Matt Mercer como Majima, pero otros no logran transmitir la misma intensidad que las voces japonesas originales, como es el caso de Kiryu y la icónica voz de Takaya Kuroda. De todas formas, es una alternativa que suma y no resta.

Yakuza 0 Director’s Cut, de SEGA.

¿Vale la pena?

Yakuza 0 Director’s Cut no reinventa la rueda, pero tampoco lo necesita. Es la mejor versión de uno de los mejores juegos de la saga. El añadido de los textos en español lo hace más accesible que nunca, y el desempeño técnico en Nintendo Switch 2 es más que sólido. Para los fans de la saga, la respuesta es obvia. Y para aquellos que nunca experimentaron un Yakuza, esta es la puerta de entrada ideal.