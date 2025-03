Croc: Legend of the Gobbos confirma el lanzamiento de su remasterización para el 2 de abril

Croc: Legend Of The Gobbos anuncia su fecha de lanzamiento con un nuevo tráiler.

Después de retrasar su salida el año pasado, la remasterización de Croc: Legend of the Gobbos ya tiene fecha de lanzamiento confirmada. El icónico plataformero en 3D llegará el 2 de abril en formato digital para consolas y PC. Argonaut Games ha trabajado en una versión mejorada que mantiene la esencia del original, pero con mejoras visuales y ajustes en el sistema de cámara y control.

El juego vuelve con sus 45 niveles ambientados en distintos mundos, donde acompañaremos a Croc en su misión de rescatar a los Gobbos del malvado hechicero Baron Dante. Además de la actualización gráfica, esta versión introduce la “Crocipedia”, una función extra que recopila documentos de diseño, bocetos, pruebas de animación y entrevistas con desarrolladores que participaron en el proyecto original.

Croc: Legend of the Gobbos, de Argonaut Games.

Según Jez San, fundador de Argonaut Games, el equipo ha trabajado para conservar el encanto del juego original mientras se le añaden mejoras que lo harán más accesible para la nueva generación. Esta remasterización mantiene intacto el espíritu del título lanzado en 1997, pero con ajustes que optimizan la experiencia en consolas y PC actuales.

Croc: Legend of the Gobbos llegará primero en formato digital a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de GOG. El lanzamiento de las ediciones físicas para PlayStation 5 y Nintendo Switch estarán disponibles más adelante.