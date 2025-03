De ‘Ted Lasso’ a ‘Una nueva jugada’: exploramos series de comedia centradas en el deporte

Captura del tráiler oficial de Una nueva jugada

El deporte ha sido un tema recurrente tanto en el cine como en la televisión, abordado desde distintas perspectivas. En el cine, recientes ejemplos como Desafiantes (Challengers - 2024), dirigida por Luca Guadagnino, nos presentan el tenis desde una mirada contemporánea, mientras que títulos más clásicos, como Rocky, se han convertido en un referente del cine de boxeo. En la pantalla chica, también hemos visto proyectos que exploran el deporte, como Cobra Kai y Spinning Out, donde el karate y el patinaje artístico sirven de escenario para intensas historias de superación.

Sin embargo, muchas de estas obras tienden a inclinarse hacia el drama o el suspenso, con tramas que exploran las emociones profundas y las tensiones que genera la competencia. En esta ocasión, desde Malditos Nerds, nos proponemos explorar el deporte a través de series de comedia, donde el humor y la diversión se mezclan con la pasión por el juego, brindándonos una visión más ligera y entretenida de este universo.

"Ted Lasso" (Apple TV+)

En primer lugar, comenzamos con Ted Lasso, uno de los títulos más relevantes de los últimos años, que se ha convertido en un verdadero fenómeno televisivo. Estrenada en 2020, la serie cuenta la historia de un entrenador estadounidense de fútbol americano que, sin tener experiencia en el fútbol, es contratado para dirigir un equipo profesional en Inglaterra. A lo largo de las tres temporadas que se extendieron hasta 2023, Ted Lasso sorprendió por su enfoque único, lleno de optimismo y humor, mientras trataba temas más profundos, como la importancia de la empatía y el bienestar emocional, algo poco común en producciones de deportes.

Lo que distingue a este proyecto no solo son los desafíos de liderar un grupo de deportistas o las malas rachas que atraviesan los jugadores, sino su capacidad para explorar cuestiones de salud mental de una manera accesible y conmovedora. En lugar de centrarse exclusivamente en el éxito deportivo, la serie pone énfasis en el crecimiento personal de los personajes, mostrando cómo las dificultades emocionales, tanto dentro como fuera del campo, pueden impactar en la vida de un equipo.

El elenco jugó un papel crucial, con un grupo de actores que aportaron profundidad a sus personajes. Jason Sudeikis, conocido por Quiero matar a mi jefe, interpretó a Ted Lasso, un personaje cuyo optimismo y bondad conquistaron al público. A su lado, destacaron las actuaciones de Hannah Waddingham (Profesión peligro), Jeremy Swift (Downton Abbey), Phil Dunster (The Devil’s Hour), Brett Goldstein (Terapia sin filtro), Juno Temple (Venom: El último baile).

Una nueva jugada - Running Point

"Una nueva jugada" llegará con 10 episodios el 27 de febrero. (Crédito: Netflix)

Una nueva jugada (Running Point) es una reciente producción que se ha destacado por su tratamiento en el mundo del baloncesto. La trama sigue a Isla Gordon, quien se ve forzada a asumir la presidencia de Los Angeles Waves, una de las franquicias más emblemáticas de básquet. Si bien nadie la quiere en ese puesto, consideran que, para la prensa y para evitar la pérdida de dinero de los patrocinadores, ella es la persona indicada para el trabajo. En un ambiente históricamente masculino, Isla lucha para demostrar que es la elección correcta para el puesto, enfrentándose a una serie de obstáculos que van desde los partidos perdidos por su equipo hasta la prensa, que está obstinada a destruirla. A lo largo de los episodios, Isla tendrá que navegar por este entorno hostil mientras se enfrenta a sus propios dilemas personales y profesionales.

Además de Isla, nos presentan una variedad de personajes que enriquecen la trama. Desde los problemáticos hermanos de la protagonista hasta los jugadores de baloncesto, quienes lidian con sus propias luchas personales y la constante presión de ser siempre los mejores dentro de su equipo. A diferencia de Ted Lasso, Una nueva jugada tiene un tono más ácido y un humor más crudo, lo que le otorga otro enfoque en el género de comedias deportivas. Creada por Mindy Kaling (Velma, La vida sexual de las universitarias), los 10 episodios de esta serie están protagonizados por Kate Hudson (Guerra de novias, Cómo perder a un hombre en 10 días), Brenda Song (The Last Showgirl), Drew Tarver (The Other Two) y Scott MacArthur (Hazme el favor).

Glow

Glow

En tercer lugar tenemos GLOW, una serie que presenta una perspectiva divertida y también dramática sobre el mundo de la lucha libre. Ambientada en los años 80, la trama sigue a un grupo de mujeres que se convierten en las luchadoras de la liga Gorgeous Ladies of Wrestling (GLOW), un espectáculo que busca ofrecer una alternativa al mundo masculino de la lucha libre profesional bajo el liderazgo de Ruth Wilder. A lo largo de sus tres temporadas, la serie aborda no solo los desafíos dentro del ring, sino también las vidas y las dinámicas de estas mujeres mientras luchan por encontrar su lugar en una industria que las subestima.

Lo que distingue a GLOW es su habilidad para equilibrar momentos cómicos con situaciones más profundas, explorando temas como la lucha por el reconocimiento, el trabajo en equipo y las complejas relaciones personales. A través de un elenco encabezado por Alison Brie (Community, Héroe por encargo), Marc Maron (Los Tipos Malos, La orden) y Betty Gilpin (La guerra del mañana, La cacería), la serie logra capturar la esencia de los años 80 y la cultura de la lucha libre, mientras ofrece un comentario social sobre el papel de las mujeres en el entretenimiento y los deportes.

Brockmire

Hank Azaria

En cuarto lugar, tenemos Brockmire, un proyecto que se adentra en el mundo del béisbol. La historia sigue a Jim Brockmire, un narrador de béisbol cuyo comportamiento polémico y sus escándalos personales lo llevan a perder su trabajo. Después de pasar varios años alejado del ámbito profesional, decide regresar para narrar un equipo en un estado lamentable, enfrentándose tanto a su propio pasado como a las dificultades del presente. A lo largo de la serie, se exploran temas como la redención, la superación personal y la lucha por encontrar un propósito, todo bajo el marco del humor oscuro que caracteriza la producción.

A pesar de centrarse en el deporte, Brockmire no se limita a ser solo una serie sobre béisbol, sino que también profundiza en las relaciones humanas, los fracasos y las segundas oportunidades. Con respecto al elenco, está protagonizado por Hank Azaria (Mi novia Polly, Los Simpson), Amanda Peet (Alguien tiene que ceder), Tyrel Jackson Williams (Stargirl), J. K. Simmons (Código: Traje rojo, Whiplash, Invincible) y Tawny Newsome (Star Trek: Lower Decks).